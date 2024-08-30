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Алина Загитова: «Татьяна Навка поддержала меня. Я многому научилась, участвуя в ее шоу»

Алина Загитова рассказала, что многому научилась, участвуя в шоу Татьяны Навки

Шоу Загитовой «Хранители времени» прошло в Казани накануне.

«Татьяна Навка поддержала меня, естественно, я многому научилась, участвуя в ее шоу, я большой опыт получила от участия в ее проектах. Поддержка чувствовалась.

Про будущие шоу ничего пока не буду загадывать», – сказала Загитова.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoТатьяна Навка
logoсборная России
logoАлина Загитова
ледовые шоу
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