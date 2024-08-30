Вайцеховская о Загитовой в шоу: «Алина совершенно прекрасна, когда катается. Отдельный респект Соловьеву: он ни разу не перетянул внимание на себя»
Елена Вайцеховская оценила катание Алины Загитовой в шоу «Хранители времени»
Шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию прошло в Казани накануне.
«За обсуждением ледового шоу Загитовой (с точки зрения не самой выдающейся постановки и драматургии) на второй план, как мне кажется, ушло важное. Алина совершенно прекрасна, когда катается. То есть, занимается тем, что умеет делать едва ли не лучше всех в своей профессии.
Для того, чтобы держать и очаровывать своим катанием любой зал, ей совершенно точно не нужно ни пытаться петь, ни рассуждать на публику о продюсировании.
Отдельный респект Диме Соловьеву как партнеру: работая в паре, что он, безусловно, умеет делать лучше Алины, он ни разу за все выступление не перетянул внимание на себя. Это такая по-настоящему мужская история», – написала журналист.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
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