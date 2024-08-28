Вайцеховская предложила упростить систему наказаний за допинг: «Свести ее к формуле «Нашли – виноват!» Позора при таком подходе точно будет меньше, чем сейчас»

Елена Вайцеховская предложила упростить систему наказаний за допинг

Ранее фигуристка Варвара Горобченко была дисквалифицирована на пять лет за употребление мельдония и сибутрамина. Ее мать Светлана объяснила , что допинг попал в организм ненамеренно – когда Варвара выпила из стакана, где находились купленные бабушкой таблетки.

«Допинг-кейс экс-фигуристки Горобченко – лишний повод задуматься о том, что в российском фигурном катании женская одиночка – это территория огромного количества случайных (в плане спорта) людей и, как следствие, непрерывного бардака с участием родителей, бабушек, дедушек и прочих родственников, агентов, менеджеров и так далее.

Выход я в этом вижу только один. Не разводить дискуссии на тему, кто именно, тренер или семья, должен нести ответственность за несовершеннолетнего спортсмена, а предельно упростить систему допинговых наказаний. Свести ее к формуле «Нашли – виноват!»

Безо всяких последующих разбирательств, кто именно на какой разделочной доске измельчал таблетки или готовил пирожные. Позора при таком подходе точно будет меньше, чем сейчас.

Мы ведь даже не удивляемся, что в пробах обнаруживаются исключительно препараты для похудения либо повышения выносливости. Ну и к чему тогда делать вид, что кто-то продолжает верить в эту латынь?» – написала журналист Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Фигуристка, тренировавшаяся в академии Плющенко, получила 5 лет за допинг! Кто же виноват? 😉