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  • Гендиректор РУСАДА о деле Горобченко: «Пункт «отягчающие обстоятельства» применили за наличие в пробе двух субстанций. Это увеличило срок дисквалификации на год»
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Гендиректор РУСАДА о деле Горобченко: «Пункт «отягчающие обстоятельства» применили за наличие в пробе двух субстанций. Это увеличило срок дисквалификации на год»

Гендиректор РУСАДА рассказала об отягчающих обстоятельствах в допинг-деле фигуристки Горобченко

17-летняя Варвара Горобченко была дисквалифицирована на пять лет за мельдоний и сибутрамин. Ее мать Светлана объяснила, что допинг попал в организм ненамеренно – когда фигуристка выпила из стакана, где были растолчены купленные бабушкой таблетки.

«В пробе спортсменки были обнаружены две запрещенные в спорте субстанции – мельдоний и сибутрамин.

Дисциплинарный антидопинговый комитет принял во внимание все предоставленные стороной защиты материалы и применил пункт 12.4 ОАП «отягчающие обстоятельства» за наличие в пробе двух субстанций, что увеличило стандартный четырехлетний срок дисквалификации на один год.

Сотрудниками РУСАДА, прежде всего отделом по обработке результатов, были соблюдены все требования стандартов.

Ближайшее окружение несовершеннолетней спортсменки не воспользовалось правом обжаловать решение ДАК, а значит, аргументы у стороны спортсменки исчерпаны», – отметила Вероника Логинова. 

Фигуристка, тренировавшаяся в академии Плющенко, получила 5 лет за допинг! Кто же виноват? 😉

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
logoсборная России
logoдопинг
logoРУСАДА
женское катание
дисквалификации
Вероника Логинова
Варвара Горобченко
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