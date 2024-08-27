Светлана Журова: «Я принимаю один медикамент, запрещенный WADA, и делю его на две половинки ножом на разделочной доске. Могла подставить сына»

Светлана Журова высказалась о случайном употреблении допинга спортсменами

Ранее 17-летняя фигуристка Варвара Горобченко была дисквалифицирована на пять лет за мельдоний и сибутрамин. Ее мать объяснила, что фигуристка употребила запрещенные вещества непреднамеренно – она выпила из стакана, где были растолчены купленные бабушкой таблетки.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) призвало Федерацию фигурного катания России обратить внимание на работу с родственниками атлетов, особенно с бабушками и дедушками.

«Однозначно такую работу надо проводить во всех видах спорта. Я больше скажу – я человек, который испытал всю спортивную карьеру на себе, знает и трепетно относится ко всему такому, практически могла подставить своего сына по случайному стечению обстоятельств.

Я принимаю один медикамент, который внесен в список запрещенных веществ WADA, все-таки возраст уже есть. И я его делю на две половинки ножом на разделочной доске дома и потом, не подумав, могу уехать и на работу.

А сын может, не подумав, отрезать на этой доске себе булочки и получить микродозу. Там немного надо. Поэтому такую работу надо вести не только с бабушками и дедушками, но и с родителями.

Необходимо и крема, и косметику проверять родителям, потому что от этого тоже могут быть последствия», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

Фигуристка, тренировавшаяся в академии Плющенко, получила 5 лет за допинг! Кто же виноват? 😉