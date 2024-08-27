  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Прочие
  • Новости
  • Светлана Журова: «Я принимаю один медикамент, запрещенный WADA, и делю его на две половинки ножом на разделочной доске. Могла подставить сына»
31

Светлана Журова: «Я принимаю один медикамент, запрещенный WADA, и делю его на две половинки ножом на разделочной доске. Могла подставить сына»

Светлана Журова высказалась о случайном употреблении допинга спортсменами

Ранее 17-летняя фигуристка Варвара Горобченко была дисквалифицирована на пять лет за мельдоний и сибутрамин. Ее мать объяснила, что фигуристка употребила запрещенные вещества непреднамеренно – она выпила из стакана, где были растолчены купленные бабушкой таблетки. 

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) призвало Федерацию фигурного катания России обратить внимание на работу с родственниками атлетов, особенно с бабушками и дедушками.

«Однозначно такую работу надо проводить во всех видах спорта. Я больше скажу – я человек, который испытал всю спортивную карьеру на себе, знает и трепетно относится ко всему такому, практически могла подставить своего сына по случайному стечению обстоятельств.

Я принимаю один медикамент, который внесен в список запрещенных веществ WADA, все-таки возраст уже есть. И я его делю на две половинки ножом на разделочной доске дома и потом, не подумав, могу уехать и на работу.

А сын может, не подумав, отрезать на этой доске себе булочки и получить микродозу. Там немного надо. Поэтому такую работу надо вести не только с бабушками и дедушками, но и с родителями.

Необходимо и крема, и косметику проверять родителям, потому что от этого тоже могут быть последствия», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

Фигуристка, тренировавшаяся в академии Плющенко, получила 5 лет за допинг! Кто же виноват? 😉

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
logoсборная России
logoдопинг
logoСветлана Журова
logoРУСАДА
женское катание
Варвара Горобченко
Рекомендуем
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Олимпийский мишка не должен был «плакать» на закрытии. Олимпиада-80 изнутри от очевидцев
26 августа, 19:00Спецпроект
Во Франции зафиксировали более 140 нарушений кибербезопасности во время Олимпиады-2024
114 августа, 16:42
Олимпиада-2024, 11 августа, все медали дня: Тажудинов из Бахрейна взял золото в борьбе, Италия победила в волейболе, США – в баскетболе
7611 августа, 15:25
Олимпиада-2024. Брейкинг. Японка Ами выиграла золото, Ника из Литвы – 2-я, китаянка 671 – 3-я
29 августа, 20:31
Результаты россиян на Олимпиаде-2024 в Париже: каноист Петров занял 4-е место в финале
1289 августа, 12:01
15 необычных участников Олимпиады-80: учительница-чемпион, дзюдоист с тремя флагами и Романцев
6 августа, 16:00Спецпроект
Тренер по Доте о южнокорейских стрелках и лучниках: «Чем ближе спорт к видеоиграм, тем Южная Корея в нем сильнее»
6 августа, 11:57Киберспорт
Как Советский Союз получил Олимпиаду-1980? Помогли дворянин-комсомолец и лихтенштейнский барон
5 августа, 08:00Спецпроект
Министр спорта России Дегтярев поздравил Андрееву и Шнайдер с серебром Олимпиады
155 августа, 07:28
Ватикан заявил, что разочарован церемонией открытия Олимпиады в Париже
274 августа, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев об аресте Дурова во Франции: «Не простим!!! Чтобы вам всем вечно в Сене на триатлоне плавать…»
525 августа, 08:40Киберспорт
Церемония награждения G8 Creative Awards пройдет 13 сентября на Хлебозаводе №9
9 августа, 16:39
Запустили фэнтези Чемпионшипа! Успейте собрать команду
8 августа, 14:30Фэнтези
Запустили фэнтези Португальской примейры! Успейте собрать команду
8 августа, 14:00Фэнтези
Запустили фэнтези чемпионата Нидерландов! Успейте собрать команду
8 августа, 13:00
Стример IShowSpeed в футболке Роналду по очереди перепрыгнул через два спорткара на скорости
64 августа, 08:27Видео
VK Fest 2024 прошёл в пяти городах и собрал рекордные 205 тысяч человек
115 июля, 17:10Реклама
Вышел трейлер сериала «Игры» об Олимпиаде-1980 в Москве. Премьера – 3 августа
15 июля, 14:48Кино
VK Fest проведёт для бесплатную вечеринку перед крупнейшим open-air страны
4 июля, 05:37Фото
AdIndex City Conference 2024: как это было
3 июля, 16:15Друзья сайта