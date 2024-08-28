Бестемьянова о призыве РУСАДА к ФФККР: «Хохма просто! Наверное, родители сами должны позаботиться, чтобы их ребенок не употреблял допинг»
Фигуристку Варвару Горобченко дисквалифицировали на пять лет за употребление мельдония и сибутрамина. Ее мать Светлана объяснила, что допинг попал в организм ненамеренно – когда Варвара выпила из стакана, где находились купленные бабушкой таблетки.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) призвало Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) обратить особое внимание на работу с родственниками спортсменов: «Особенно с бабушками и дедушками».
«Очень грустно, когда такое происходит. Не понимаю в принципе, зачем фигуристам допинг, он ни на что не влияет. О бабушках и дедушках ни слова даже.
А то, что РУСАДА обращается к ФФККР с просьбой тщательнее работать с родственниками фигуристов, – хохма просто! С какой стати общественная организация должна заниматься такими вещами. Наверное, родители сами должны позаботиться, чтобы их ребенок не употреблял допинг», – сказала олимпийская чемпионка 1986 года в танцах на льду Бестемьянова.
Фигуристка, тренировавшаяся в академии Плющенко, получила 5 лет за допинг! Кто же виноват? 😉
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