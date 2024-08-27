Фигуристка, тренировавшаяся в академии Плющенко, получила 5 лет за допинг! Кто же виноват? 😉

В российском фигурном катании новое допинг-дело – РУСАДА на 5 лет дисквалифицировало Варвару Горобченко за употребление мельдония и сибутрамина.

Вот главное об этой истории.

Кто это и как связана с «Ангелами Плющенко»?

17-летняя Горобченко выступала по юниоркам , представляла Волгоград и местную спортшколу по зимним видам. Тренировалась под руководством Юлии Липницкой в академии Евгения Плющенко.

С октября 2022-го по октябрь 2023-го «Ангелы» поздравляли фигуристку с медалями региональных соревнований в соцсетях и называли ее «наша» .

«Второе место на первенстве города Смоленска также у нашей спортсменки, Варвары Горобченко, группа Юлии Липницкой. Молодец, Варя! Успешных следующих стартов и побед!» – говорится в последнем посте с упоминанием Горобченко, который, как и все такие, уже удален (но мы успели кое-что заскринить).

Спортсменкой высокого уровня Варвару не назвать: в последние два сезона набирала около 120-130 баллов за две программы. Уже после сдачи положительной пробы выступила на четырех турнирах, последний из которых – «Кубок дружбы» в Минске в декабре 2023-го.

По свежей версии академии Плющенко , Горобченко находилась у них на тренировочных сборах:

«По ситуации с Варварой Горобченко доводим следующее. По договоренности с Федерацией фигурного катания на коньках Волгоградской области Горобченко Варвара Вячеславовна 10.12.2006 г. р. в период с 15.11.2022 по 15.12.2023 находилась на учебно-тренировочных сборах по фигурному катанию на коньках, проводимых на спортивной базе Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в Москве.

Факт наличия проблем с РУСАДА и допингом спортсменка Горобченко В. В. и ее представители не довели до сведения Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Во время прохождения учебно-тренировочных сборов в академии «Ангелы Плющенко» официальным тренером была Хаблова С. Г. и спортсмен совместно с ГАУ ВО ПО зимним видам спорта г. Волгоград принимал решение об участии в соревнованиях. Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» спортсменка покинула задолго до вынесения решения о дисквалификации».

Профиль Горобченко на сайте «Ангелов» в разделе «спортсмены академии» сейчас недоступен .

Слово Светлане Хабловой (интервью «Матч ТВ» ): «Варвара была спортсменкой моей группы, занималась. С 2022 по 2023 год она была в академии Плющенко. По решению мамы они тренировались там. Да, выступала она за Волгоградскую область, поскольку числилась у нас в школе, но тренировалась она в Москве в «Ангелах Плющенко» .

Она весь период тренировалась там, а когда на соревнованиях был обнаружен допинг, то она пусть и числилась у нас, но продолжала заниматься там. В Волгоградскую область она не возвращалась. Многие спортсмены числятся в своих регионах, но тренируются в Москве. <...>

Мама сказала, что, видимо, приняла что‑то, они же с бабушкой жили… Лучше поговорить с ней самой. Я рядом с ней не была. Она все время была в Москве».

Что нашли?

Дисквалификация Горобченко отсчитывается с 15 мая 2023-го . Хотя проба сдана в апреле, чуть подробнее об этом будет ниже.

Легендарный мельдоний , запрещенный еще в 2016-м, относится к классу модуляторов метаболизма. Как заявляет производитель, препарат повышает работоспособность, уменьшает симптомы психического и физического перенапряжения, активирует тканевый и гуморальный иммунитет, оказывает кардиопротекторное действие. Научные доказательства эффективности отсутствуют.

Менее известный сибутрамин входит в класс стимуляторов, является производным амфетамина. Оказывает анорексигенное действие (проще говоря, уменьшает аппетит), стимулирует термогенез, а следовательно – сжигание жира .

Сибутрамин включают в состав препаратов для лечения ожирения (Редуксин, Голдлайн). В России он относится к сильнодействующим веществам и отпускается только по рецепту. В октябре 2022-го РУСАДА предупредило спортсменов о наличии сибутрамина в популярном чайном напитке для похудения – при этом в составе напитка ингредиент не заявлен.

Среди побочных эффектов от употребления сибутрамина входят тахикардия, повышение артериального давления, головная боль, анорексия, бессонница, сухость во рту, запор. Из-за высоких рисков, связанных с употреблением сибутрамина, и слабых доказательств его эффективности в США и Европе препарат запрещен.

Почему так строго – 5 лет?

Мельдоний запрещен в любой период, сибутрамин – только в соревновательный. Стандартный срок дисквалификации за употребление этих субстанций – 4 года. Можно только догадываться о причинах такого жесткого наказания, но видимо, были отягчающие обстоятельства .

Очевидно, что в случае с Горобченко это и так конец карьеры – со слов Хабловой, она поступила в институт в Волгограде.

Мама фигуристки Светлана добавила подробностей «Спорт-Экспрессу»: «В РУСАДА вообще не учитывали, что она несовершеннолетняя, защищенное лицо. То есть сама она не могла ничего по своей инициативе сделать.

Мы предоставляли документ, что это не она, а другое лицо принимало препараты, и в организм спортсменки случайно попали следы . Но почему-то приняли сторону Валерии Сергеевны Герман из РУСАДА, которая вела расследование. Никаких доказательств, что у Вари были эти таблетки, она не представила.

Варе нанесли большую травму, она знает, что ничего никогда не пила, что произошла несправедливость в чистом виде. И подавать апелляции я не буду – пусть она это забудет и оставит позади.

В «Ангелах Плющенко» мы были на сборах на коммерческой основе. Когда у нас забрали пробу – это произошло на соревнованиях на призы президента ФФКМ в апреле 2023 года – нам объяснили, что соревнования под эгидой федерации и государства для нас закрыты .

В волгоградской школе нас перевели в платную группу на коммерцию, а в соревнованиях мы участвовали, в которых могли – не под эгидой ФФККР, там, где они проводятся на взносы. Поэтому я не могу понять, откуда такая шумиха на тему «Ангелов Плющенко». Мы туда впервые приехали в 2022 году, но приезжали наездами, месяц там – месяц здесь».

Это не первая дисквалификация, связанная с «Ангелами». И даже не первая Варвара!

Дисквалификация Горобченко – не первый случай в академии Плющенко.

С января 2023-го белоруска Варвара Кисель дисквалифицирована на два года за фуросемид. По словам совладелицы «Ангелов» Яны Рудковской, Кисель проходила в академии «тренировочные сборы» (что-то напоминает), а вину взял на себя главный тренер сборной Беларуси Олег Васильев.

По поводу виноватых в дисквалификации Камилы Валиевой у Рудковской было однозначное мнение.

«Тренер должен был взять вину на себя. И с профессиональной точки зрения, и с понятийной, и с человеческой . А не тонко сквозь строчки взваливать вину на девочку, в жизни которой произошла трагедия», – эти слова адресованы Этери Тутберидзе.

Кто возьмет на себя вину за историю Варвары Горобченко?

Фото: РИА Новости /Павел Лисицын, Александр Вильф, Григорий Сысоев; angelsofplushenko.com