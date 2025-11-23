  • Спортс
  Янченков о травме Чикмаревой: «Я часто к ней приезжал, поддерживал как мог. Находил другие увлечения – в бильярде тренировался»
Янченков о травме Чикмаревой: «Я часто к ней приезжал, поддерживал как мог. Находил другие увлечения – в бильярде тренировался»

Янченков рассказал, как поддерживал форму, пока у Чикмаревой была травма.

Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков рассказали, как провели прошлый сезон, когда партнерша не могла соревноваться из-за травмы.

Сегодня они одержали победу на этапе Гран-при России в Омске и после поговорили с Евгенией Медведевой и Максимом Траньковым в эфире Первого канала. 

– В прошлом сезоне ты тренировался один. Как вы переживали травму, вы же пара?

Янченков: Я находил другие увлечения. Катя правильно говорит – в бильярде тренировался. А так и после травмы я часто к ней приезжал, поддерживал как мог. Разговаривали с ней часто, ну и сам тренировался. И прыжки поддерживал, и физическую форму поддерживал. Не так, конечно, как в соревновательный сезон, но все же поддерживал.

– Знаю, что спортсмены не любят такой вопрос. После сегодняшнего золота ваш аппетит на чемпионат России?

Чикмарева: Усложнять контент, наверное, не будем, а так для нас главное – чистый прокат. Если чисто катать, то все будет.

– А как ты парные элементы один тренировал, плюс еще и Катя подросла? А парные элементы стали как будто только лучше.

Чикмарева: Вы говорите, что мы пропустили целый сезон, но мы же катались. Не выступали, да, но на тренировки ходили. Я очень быстро восстановилась после травмы, хотя мне говорили дольше сидеть, но... У нас было так: сначала я прихожу в гипсе на лед ко всем, потом, хромая, с костылями прихожу, потом уже на коньках. Это как бы достаточно быстро, но понятно, что не в полную силу все делала.

Янченков: Если не изменяет память, я катался один четыре или пять месяцев максимум.

Чикмарева: Это не со мной было.

Янченков: С тобой.

Чикмарева: Четыре-пять месяцев?

Янченков: Ну, значит память мне изменяет. Но смысл в том, что основная работа была проведена в межсезонье, летом. На сборах мы пахали, отдавали всех себя на стадионе, на этих несчастных круговых. И это дает результат. И мы сейчас набираем форму по ходу сезона.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
