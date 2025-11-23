Гуменник намерен провести сбор в США с Арутюняном: «Планирую поехать на две недели. Будем работать над прыжками, но и накатывать программы тоже»

Российский фигурист Гуменник намерен провести сбор в США с тренером Арутюняном.

Российский фигурист Петр Гуменник планирует провести сбор в США с тренером Рафаэлем Арутюняном.

Об этом спортсмен рассказал после победы на этапе Гран-при России в Омске. Летом Гуменник уже приезжал к американскому специалисту.

«Буду наращивать форму, улучшать технику. Планирую поехать на две недели к Рафаэлю Владимировичу Арутюняну в США. Там будем работать над прыжками, но и программы тоже будем накатывать», – рассказал Гуменник.

В сентябре Гуменник выиграл олимпийский отборочный турнир в Пекине. Олимпиада-2026 пройдет в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Доволен своим прокатом [в Омске], рад, что все получилось. Очень было приятно, что поддержали зрители. Видел, все были рады за меня. На лицах судей тоже видел улыбки. Сегодня доволен.

Как удалось за неделю так улучшиться? Иногда для полного счастья не хватает лишь одной маленькой детали, какой-то мелочи, которую надо исправить, и все идет по-другому, все смотрится лучше. Мне, возможно, старты подряд даже помогают. Второй раз уже так делаю, и второй раз результат получается хороший.

Значит, за неделю до Олимпиады надо где‑то выступить? Да, можно такую стратегию рассмотреть», – ответил Гуменник.