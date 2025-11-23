Чикмарева о победе над Мишиной и Галлямовым: «Раньше это вообще казалось за гранью возможности. А сейчас все возможно»

Чикмарева и Янченков высказались о победе над Мишиной и Галлямовым.

Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков прокомментировали победу на этапе Гран-при России в Омске, где они обошли Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

Чикмарева и Янченков поговорили с Евгенией Медведевой и Максимом Траньковым в эфире Первого канала.

– Как вам удалось провести такую хорошую работу после первого этапа, где у вас не все получилось?

Чикмарева: На первом этапе мы очень плохо откатали, и когда приехали, сразу же была сильная мотивация работать и что-то делать. С самого первого дня начали работать и решать те ошибки, которые допустили в Красноярске.

Янченков: После Красноярска мы сильно набрали форму. Такое ощущение, что нам нужно было такое выступление в Красноярске, оно дало нам мотивации и сил, чтобы работать, не покладая рук, чтобы добиваться результатов.

– Несмотря на золото, что-то вы какие-то невеселые, ребята. Почему такие сдержанные эмоции?

Чикмарева: Как говорит Мотя, у меня лицо такое.

– Сейчас планы самые грандиозные?

Янченков: Да, не будем сбавлять обороты на тренировках. Очень рады, что выиграли, несмотря на наше лицо. Я просто немного в шоке и устал после произвольной. Очень тяжело все равно ехалось, на тренировках легче едется, хотя обычно наоборот.

– Это золото добавляет уверенности перед чемпионатом России или все-таки ответственности больше?

Чикмарева: Ну, тут смотря с какой стороны посмотреть. Добавляет уверенности, но с другой стороны – нельзя расслабляться.

Янченков: У нас такое впервые, что радует. Посмотрим, пока не знаю, пока что мало времени прошло.

– Что для вас значит победа на Мишиной и Галлямовым?

Чикмарева: То, что это возможно. Раньше это вообще казалось за гранью возможности, потому что очень редко кто обходил топ-3 пар. А сейчас все возможно.

Янченков: Еще хочу поблагодарить и поздравить Катю с возвращением – публично. Потому что это была не только травма, очень много было жизненных обстоятельств, и Катя просто герой сегодня. И в принципе на тренировках. Я ей очень горд.