Загитова о шоу: «У нас работает огромная команда. Около 50 человек – «кастетов», без которых шоу не было бы возможным»

Алина Загитова высказалась о «кастетах» в своем ледовом шоу

29 августа в Казани пройдет ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени».

«Сюжет [шоу] будет связан с национальностью татар. В принципе это все про Татарстан, несколько эпох мы задеваем: прошлое, настоящее и чуть-чуть будущее – приоткрываем занавесу тайн.

И в плюс ко всему начинала я заниматься фигурным катанием в Татарстане, в городе Альметьевске, поэтому я думаю, что это будет хорошей традицией для старта.

У нас работает огромная команда, в том числе режиссер. Таких «кастетов» – людей, без которых шоу бы не было возможным (возможно, имеется в виду «каст» или «костяк» шоу – Sports), – около 50 человек.

Естественно, там помощники, подрядчики и так далее. Ну там, я не знаю, сосчитать невозможно, наверное», – сказала Загитова в эфире «Утро ТНТ».