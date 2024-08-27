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Загитова о проведении шоу в разных городах: «Если людям зайдет, если будет положительный отклик – есть задачи масштабироваться»

Алина Загитова высказалась о возможном проведении своего шоу в разных городах

– Можно ли ждать, что твое шоу «Хранители времени» (которое состоится 29 августа в Казани – Sports) еще в других городах тоже будет потом показываться и распространится география?

– Если людям это зайдет, если будет положительный отклик. Есть такие задачи, да – масштабироваться.

– Ты вдохновлялась какими-то другими шоу? Может быть, шоу Яны Рудковской и Евгения Плющенко, потому что сама Яна написала в соцсетях, что «Алина Загитова вдохновилась нашим шоу» (ранее Рудковская сравнивала промо к двум шоу – Sports)?

– Я, безусловно, уважаю Яну Александровну и за то, что она делает. В принципе, я поняла эту работу, сейчас провожу все этапы от и до и могу сказать, что это колоссальная работа. А она делает это уже на протяжении нескольких лет.

Но могу сразу заверить вас, что я, к сожалению или к счастью, не смотрела и не интересовалась на тот момент шоу, которые они делали. Как-то так получилось случайно, я думаю, – сказала Загитова в эфире «Утро ТНТ».

«Польщена, что наши тизеры вдохновляют молодых начинающих продюсеров». Рудковская сравнила промо к шоу Плющенко и Загитовой

Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Утро ТНТ»
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
logoЯна Рудковская
logoАлина Загитова
ледовые шоу
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