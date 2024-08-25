Загитова – на вопрос о Губерниеве и комментариях в соцсетях: «Нет времени обращать внимание, иначе крыша поедет. Мне абсолютно без разницы»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, как относится к ироничным высказываниям в свой адрес.

– Как реагируете на ехидные высказывания Дмитрия Губерниева и в соцсетях?  

– У меня сейчас настолько загруженный график, что нет времени еще и на это обращать внимание, иначе крыша поедет. Мне абсолютно без разницы.

Окей, хотят люди привлечь к себе внимание – я даю им такую возможность. Что бы они и СМИ делали без моего имени? – ответила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Дмитрий Губерниев: «Валиевой нужно брать пример с Загитовой. Алина – лучшая ведущая всех времен и народов»

Губерниев о желании Загитовой попробовать себя в тренерстве: «Алина и жрец, и жнец, и на дуде игрец! Беру с нее пример»

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32 комментария
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« Что бы они и СМИ делали без моего имени?..»

Пропадали бы, Алин. Пропадали. 🙀
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Не смешила бы людей!
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Без Загитовой СМИ, разумеется, делали бы всё то же самое, что делали и до неё, и даже всё то же самое, что делают с ней и при ней. Просто нашли бы другую. Заги, конечно, теперь основное внимание привлекает как новая эталонная лялечка России, но при даже малейшем желании и в её отсутствие русские СМИ нашли бы другую удачную кандидатку, поскольку Заги глупа хоть и почти уникально, в своей глупости она далеко не единственна, но стоит признать, что в ней всё совпало просто идеально для современного российского образа лялечной пустышечки, и такую специально будешь делать - ещё не факт, что получится, так что СМИ, конечно, с радостью доят этот новый карикатурный образ, в который превратилась нынешняя Заги, но стоит и пропасть ей из средств массовой инфрмации даже если совсем, то в тот же миг пространству это станет совершенно неважно, кто перестал в нём быть в этот раз, оно всегда находит, чем себя заполнять, так что переоценивать себя Заги всё же не стоит, хотя она и уникум, да боюсь не тот, что хочет)
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Алин,поумерь свое ЧСВ,ты не единственная титулованная спортсменка в России
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СМИ бы и вовсе не существовали, если бы не было меня, - добавила экс-фигуристка
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Как выяснилось, пиарщики хотели организовать интервью с одним из СМИ, с оговорёнными заранее вопросами, а Загитова в последний момент слилась.
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" Чтобы они и СМИ делали без моего имени" Девочка оборзела..
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Просто звезда снизошла до комментариев.,,Если глянуть студова,с высоты Лаврской колокольни,то они как бы тоже люди.Но такие махонькие-махонькие... Зачем же? Да, да - но нет..."
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Ответ СимСим
Действительно трафик большой от просто упоминания фамилии Загитовой. Значит, детишкам на молочишка для оборванцев из СМИ))) Хорошо же. Пусть пьют.
если бы спортс не форсил ее имя, я бы с трудом вспомнил что она фигуристка. кроме спортса о ней больше нигде не пишут (тв не смотрю)
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Как же она достала.
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Она говорит совсем как ее поклонники..
Вот это корона.. Лопатой не сбить..
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Я думал она прикалывается, но Загитова, реально задурена своими фанами,что земля крутится вокруг неё, Финиш!
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Алина никак на землю опуститься не может.
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Ну и "даёт" она...
И выдаёт.
Звездняк... 😄
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Ответ Evgen Vynokurov
Просто звезда снизошла до комментариев.,,Если глянуть студова,с высоты Лаврской колокольни,то они как бы тоже люди.Но такие махонькие-махонькие... Зачем же? Да, да - но нет..."
😆😅Чудный фильм с Борисовым!
( "За двумя зайцами")
+4
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+3
Блин, Загитова походу реально верит одам своих фанатов о том, что ФК, СМИ вокруг него, да и в целом вся планета держатся исключительно на ней. Эпических масштабов корона на голове у человека. И ведь более чем скромные продажи билетов на шоу никак не отрезвили ее, судя по всему.
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"бьячь" ©
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Ответ Raya
Однако она единственная, вокруг которой такой нездоровый хайп. Тут на поклонников Загитовой пеняют, что у нее ЧСВ от фанатского восхваления, при этом никто не думает, что ЧСВ может быть от того, что СМИ, Губерниев и комментаторы спортса мимо нее пройти не могут. Такая бурная реакция. И нет, не надо говорить, что люди просто стебутся. Комментарии такие заряженные и так их много, фанаты отдыхают. Это какой-то странный и нездоровый феномен.
Бурная реакция на нее ,потому что она своим неумным поведением такую реакцию поощряет.
+4
-2
+2
Ответ Katerina Sunny
Как выяснилось, пиарщики хотели организовать интервью с одним из СМИ, с оговорёнными заранее вопросами, а Загитова в последний момент слилась.
Тоже прочитал недавно.
СЭ.
+5
-3
+2
Там нечему ехать
+3
-1
+2
Так уехала же она уже)
+1
0
+1
Ответ Олег Петровв
Ты здесь целую простынь настрочил, изгалялся, но только подвердил слова Алинки)
Олеж, мне эту простыню написать две минуты максимум, это примерно обычный коммент при обычном безделии, всё то же самое, чем и ты занимаешь на Спортсе, и чем и все остальные, и ты так сильно объёмом слов не впечатляйся, это впечатлять может только глупеньких совсем, а что лениво молчать, что лениво забавляться словами - одинаковая блажь, не требующих особых мотивов и многое зависит лишь от темперамента, и возможно от мелкомоторных привычек. Я потрачу на тебя те же полторы минуты сейчас, только не надо мне врать, что все твои многократно повторённые за любые сутки полторы минуты это нечто осмысленное, ценное и благородное, вот не надо, дай бог у большинства из нас хотя бы с десяток благородно потраченных минут наберётся за сутки, если не считать минуты, потраченные на вынужденный уход за близкими людьми, так что ты пишешь, я пишу чуть больше, но мы примерно одинаково бессмысленны, успокойся, но зато ты можешь пояснить, чем же я подтвердил слова Алинки. Уж не тем ли, что СМИ без неё не могут? Даже если представить, что я тоже часть СМИ, совершенно неясно, как слова Алинки подтверждаются. Мы, если мы СМИ, или если СМИ Губерниев, мы не можем без молчания, а не без Алины, а Алина ли для нас повод, или что-то поинтереснее, или поскучнее - это совершенно второстепенно, мягко говоря.
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До твоего рождения, Алиночка, не существовали ни сми, ни люди, ни фк, ни стран и континентов. Да что там - вселенной. Сначала бог создал тебя, потом ослепленная тобой пустота разразилась Большим Взрывом. Ну и понеслось.
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Судя по ответу без надругательства над русским языком, это интервью публикует печатное СМИ.
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Ответ culpa
Олеж, мне эту простыню написать две минуты максимум, это примерно обычный коммент при обычном безделии, всё то же самое, чем и ты занимаешь на Спортсе, и чем и все остальные, и ты так сильно объёмом слов не впечатляйся, это впечатлять может только глупеньких совсем, а что лениво молчать, что лениво забавляться словами - одинаковая блажь, не требующих особых мотивов и многое зависит лишь от темперамента, и возможно от мелкомоторных привычек. Я потрачу на тебя те же полторы минуты сейчас, только не надо мне врать, что все твои многократно повторённые за любые сутки полторы минуты это нечто осмысленное, ценное и благородное, вот не надо, дай бог у большинства из нас хотя бы с десяток благородно потраченных минут наберётся за сутки, если не считать минуты, потраченные на вынужденный уход за близкими людьми, так что ты пишешь, я пишу чуть больше, но мы примерно одинаково бессмысленны, успокойся, но зато ты можешь пояснить, чем же я подтвердил слова Алинки. Уж не тем ли, что СМИ без неё не могут? Даже если представить, что я тоже часть СМИ, совершенно неясно, как слова Алинки подтверждаются. Мы, если мы СМИ, или если СМИ Губерниев, мы не можем без молчания, а не без Алины, а Алина ли для нас повод, или что-то поинтереснее, или поскучнее - это совершенно второстепенно, мягко говоря.
Это потому, что вы не смотрите спорт. Я вот когда смотрел олимпиаду, не испытывал никакого желания тратить время на параллельные вещи. Попробуйте найти трансляции, щас в теннисе юс опен, в легкой атлетике бриллиантовая лига, в футболе чемпинаты европейские начались.
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Губерниев безызбежно реинкарнировал бы в верхней части Москвы в сородича-китайца
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