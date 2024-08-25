Загитова – на вопрос о Губерниеве и комментариях в соцсетях: «Нет времени обращать внимание, иначе крыша поедет. Мне абсолютно без разницы»

Алина Загитова рассказала, как относится к ироничным высказываниям в свой адрес.

– Как реагируете на ехидные высказывания Дмитрия Губерниева и в соцсетях?

– У меня сейчас настолько загруженный график, что нет времени еще и на это обращать внимание, иначе крыша поедет. Мне абсолютно без разницы.

Окей, хотят люди привлечь к себе внимание – я даю им такую возможность. Что бы они и СМИ делали без моего имени? – ответила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Дмитрий Губерниев: «Валиевой нужно брать пример с Загитовой. Алина – лучшая ведущая всех времен и народов»

Губерниев о желании Загитовой попробовать себя в тренерстве: «Алина и жрец, и жнец, и на дуде игрец! Беру с нее пример»