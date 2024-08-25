Загитова – на вопрос о Губерниеве и комментариях в соцсетях: «Нет времени обращать внимание, иначе крыша поедет. Мне абсолютно без разницы»
Алина Загитова рассказала, как относится к ироничным высказываниям в свой адрес.
– Как реагируете на ехидные высказывания Дмитрия Губерниева и в соцсетях?
– У меня сейчас настолько загруженный график, что нет времени еще и на это обращать внимание, иначе крыша поедет. Мне абсолютно без разницы.
Окей, хотят люди привлечь к себе внимание – я даю им такую возможность. Что бы они и СМИ делали без моего имени? – ответила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.
Дмитрий Губерниев: «Валиевой нужно брать пример с Загитовой. Алина – лучшая ведущая всех времен и народов»
Губерниев о желании Загитовой попробовать себя в тренерстве: «Алина и жрец, и жнец, и на дуде игрец! Беру с нее пример»
Пропадали бы, Алин. Пропадали. 🙀
Вот это корона.. Лопатой не сбить..
И выдаёт.
Звездняк... 😄
( "За двумя зайцами")
СЭ.