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  • Мать фигуристки Горобченко о допинг-бане: «Ориентируются на решение по Валиевой. Когда Камиле дали 4 года, я поняла, что нам будет не меньше»
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Мать фигуристки Горобченко о допинг-бане: «Ориентируются на решение по Валиевой. Когда Камиле дали 4 года, я поняла, что нам будет не меньше»

Мать фигуристки Горобченко считает, что на ее допинг-бан повлияло дело Валиевой

17-летняя Варвара Горобченко была дисквалифицирована на пять лет за мельдоний и сибутрамин. Ее мать Светлана объяснила, что допинг попал в организм ненамеренно – когда фигуристка выпила из стакана, где были растолчены купленные бабушкой таблетки.

«Моя дочь в принципе не пьет таблетки, не лезут они в нее, организм такой. Только растворы ей давала. Поэтому Варе нанесли большую травму, она знает, что ничего никогда не пила, что произошла несправедливость в чистом виде.

И подавать апелляции я не буду – пусть она это забудет и оставит позади. Дальше я не пошла только из-за ее морального состояния. Карьеру мы и так закончили полгода назад, теперь надо учиться в институте.

И еще нам не повезло, что это заседание прошло после слушаний по делу Валиевой (которая была дисквалифицирована на 4 года за триметазидин – Sports). Они переносили, затягивали, и я поняла, что они ориентируются на решение по Камиле. Когда я услышала, что Валиевой дали четыре года, то поняла, что нам будет не меньше», – рассказала Светлана Горобченко.

Фигуристка, тренировавшаяся в академии Плющенко, получила 5 лет за допинг! Кто же виноват? 😉

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России
logoдопинг
женское катание
дисквалификации
logoСпорт-Экспресс
logoКамила Валиева
Варвара Горобченко
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