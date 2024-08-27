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Ирина Роднина: «У нас одни из самых жестоких законов в отношении применения допинга. Но никто им не поддается»

Ирина Роднина высказалась о допинг-деле фигуристки Варвары Горобченко

Ранее 17-летняя Горобченко была дисквалифицирована на пять лет за мельдоний и сибутрамин.

«Столько времени длится история с допингом в отношении российских спортсменов. У нас одни из самых жестоких законов в отношении применения допинга. Но никто им не поддается, поэтому никто не наказан. С 2016 года есть такой закон, но ни одного человека не привлекли. А сколько медалей мы потеряли? Уже не говорю о том, что нас не допускают до соревнований.

Вопрос не в ужесточении закона, в применении на практике. 17 лет – ну какая карьера? Не смешите. Просто не будет заниматься фигурным катанием на соревнованиях. Я даже фамилии такой не знаю», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Фигуристка, тренировавшаяся в академии Плющенко, получила 5 лет за допинг! Кто же виноват? 😉

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России
logoдопинг
logoИрина Роднина
женское катание
Варвара Горобченко
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