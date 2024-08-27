Экс-тренер фигуристки Горобченко о допинг-деле: «Она числилась у нас в школе, но тренировалась в «Ангелах Плющенко»

Экс-тренер фигуристки Варвары Горобченко рассказала о ее допинг-деле

Ранее Горобченко была дисквалифицирована на пять лет за мельдоний и сибутрамин. Срок наказания отсчитывается с 15 мая 2023 года.

Сообщалось, что с 15 ноября 2022 года по 15 декабря 2023-го спортсменка проходила учебно-тренировочные сборы на базе академии «Ангелы Плющенко». В это время ее официальным тренером числилась Светлана Хаблова, которая сейчас занимает пост ответственного секретаря Федерации фигурного катания на коньках Волгоградской области.

– Варвара была спортсменкой моей группы, занималась. С 2022 по 2023 год она была в академии Плющенко. По решению мамы они тренировались там. Да, выступала она за Волгоградскую область, поскольку числилась у нас в школе, но тренировалась она в Москве в «Ангелах Плющенко».

– После 15 декабря 2023 года она не возвращалась в вашу группу?

– Не возвращалась. Она весь период тренировалась там, а когда на соревнованиях был обнаружен допинг, то она пусть и числилась у нас, но продолжала заниматься там. В Волгоградскую область она не возвращалась.

– В соцсетях «Ангелов Плющенко» указано, что во время прохождения учебно‑тренировочных сборов в их академии вы оставались ее официальным тренером.

– Потому что она числилась у нас в Волгоградской области. Многие спортсмены числятся в своих регионах, но тренируются в Москве. Таких много. До мая 2023 года она числилась в Волгоградской области в моей группе, потому что у меня была старшая группа. Но потом в связи с допингом они (фигуристка и ее семья) забрали документы, и она была отчислена.

– После возникшей ситуации с допингом вы общались с ней? Известно, из‑за чего могли быть обнаружены такие вещества у нее в крови?

– Мама сказала, что, видимо, приняла что‑то, они же с бабушкой жили… Лучше поговорить с ней самой. Я рядом с ней не была. Она все время была в Москве. Насколько помню, она появилась в Волгограде только после Нового года, но так как она отчислилась со школы, то я не в курсе, чем она занималась. Насколько мне известно, на данный момент она поступила в институт, – рассказала Хаблова.