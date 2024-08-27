Тарасова о допинге Горобченко: «Она не имеет никакого отношения к Липницкой. Девочка выпила какую-то таблетку, все уже давно забыли о том случае»

Татьяна Тарасова высказалась о допинг-деле фигуристки Варвары Горобченко

Горобченко была дисквалифицирована на пять лет за употребление мельдония и сибутрамина. Срок наказания отсчитывается с 15 мая 2023 года.

Сообщалось, что ранее фигуристка тренировалась у Юлии Липницкой в «Ангелах Плющенко».

«Это все вранье, к Юлии Липницкой она не имеет никакого отношения, кто это вообще написал!? Да, она занималась в «Ангелах Плющенко» (там заявили , что Горобченко покинула академию задолго до дисквалификации – Sports).

Все это случилось еще год назад, девочка выпила какую-то таблетку, все уже давно забыли о том случае. Тем более девочка, которая никогда не была в сборной, больших побед не одерживала. Что вдруг все так прицепились», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .