Все российские участники командника ОИ-2022 подписали документ перед подачей апелляции в CAS (ТАСС)

Все российские участники командника ОИ-2022 подписались за апелляцию в CAS.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в сборной России. Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил, что как минимум два российских фигуриста узнали о подаче апелляции от их имени уже постфактум.

«Все участники командного олимпийского турнира в Пекине лично подписали документ перед подачей апелляции в CAS на решение о перераспределении медалей», – сказал собеседник ТАСС. Эту информацию агентству позднее подтвердила пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина.

Ранее сборная России лишилась золота в командном турнире фигуристов из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг.

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляции на решение о пересмотре результатов: три со стороны России, в том числе от самих фигуристов, и одну от Канады.

Помимо Валиевой за команду выступали Марк Кондратюк, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Александр Галлямов и Анастасия Мишина.