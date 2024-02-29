Все российские участники командника ОИ-2022 подписали документ перед подачей апелляции в CAS (ТАСС)

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России ФФКР CAS Олимпиада-2022 женское катание Ольга Ермолина Матч ТВ ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Все российские участники командника ОИ-2022 подписались за апелляцию в CAS.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в сборной России. Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил, что как минимум два российских фигуриста узнали о подаче апелляции от их имени уже постфактум.

«Все участники командного олимпийского турнира в Пекине лично подписали документ перед подачей апелляции в CAS на решение о перераспределении медалей», – сказал собеседник ТАСС. Эту информацию агентству позднее подтвердила пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина.

Ранее сборная России лишилась золота в командном турнире фигуристов из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг.

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляции на решение о пересмотре результатов: три со стороны России, в том числе от самих фигуристов, и одну от Канады.

Помимо Валиевой за команду выступали Марк Кондратюк, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Александр Галлямов и Анастасия Мишина.

 

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13 комментариев
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А как же. Подписали - правда, не все знали. Но теперь-то точно подписали. Как быстро у чиновников горит, сразу всех нашли.
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"Все российские участники командника ОИ-2022 подписались за апелляцию в CAS" --- Дубы безграмотные, все должны были подписать апелляцию, а не подписаться ЗА. Где они "пописались ЗА"? На заборе?
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А нам все равно, а нам все равно..
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ВСЕ подписали, а некоторые даже по два раза!! А ежели кто поперёк скажет - предатель.
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Ну, ясно «все подписали» , как Федра скажет .Полная зависимость .И тем двоим сказали: Вы подписали !
И все дела .
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в едином порыве ???
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Все, кроме двоих! Не верьте ТАСС, все другие источники говорят обратное!
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А Геннадий Соловьев подписал?
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теперь эти двое тоже знают,что они подписали
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