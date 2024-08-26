Загитова о том, как следит за здоровьем: «За рулем пытаюсь накинуть маску, чтобы кожа была не сухая. Водители смотрят с ужасом, но мне все равно, что они подумают»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Фигуристка Алина Загитова рассказала, как следит за здоровьем.

– Помогает ли сохранять форму ваше питание раз в день?  

– Все, кто следит за моими соцсетями, знают, что я тренируюсь каждый день. Это способствует тому, чтобы быть подтянутой. Мне кажется, я в последнее время тренировочным контентом уже всех бешу!

Но я просто показываю свою жизнь, а в ней, кроме тренировок и репетиций, сейчас ничего нет. Не могу ни погулять, ни покушать нормально. Заказываю доставку и почти не готовлю сама. На это нет ни сил, ни времени, ни желания.

А питаюсь раз в день не потому, что так хочу. Просто не успеваю. Перекусывать не хочу. Перекусы потом остаются на боках и животе.  

– Как следите за здоровьем?  

– Пытаюсь как можно дольше спать и сбалансированно питаться хорошими продуктами. Также какие-то коллагены, патчи, маски в любой удобный момент. Еду за рулем и пытаюсь накинуть маску, чтобы кожа была не сухая. Водители вокруг от неожиданности смотрят с ужасом, но мне все равно, что они подумают. Самое важное – как я буду выглядеть.

А вот сотрудники ГАИ меня в таком виде ни разу не останавливали. Думаю, понимают меня, – сказала олимпийская чемпионка. 

Загитова ест один раз в день. Так можно? А что насчет здоровья?

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81 комментарий
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Когда обогнал под знаком, тоже хотел маску накинуть, не прокатило. На мой аргумент, что кожа сухая, инспектор предложил отслюнявить.
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За рулём пытаюсь поспать часик, что бы кожа выглядела свежей. Водители смотрят на меня с ужасом, но мне все равно что они думают.
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"А вот сотрудники ГАИ меня в таком виде ни разу не останавливали."
Они думают, что контуженная поехала....
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Итак, за последние недели мы узнали:
1) что Алина не посещала уроки физики
2) что она не помнит названия свежезащищенного диплома
3) что за рулём она создаёт реальную угрозу дорожному движению
Ее агенты настоящие вредители, если не запретили ей давать интервью в принципе.
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+35
А какую хоть маску? Вратарскую, медицинскую, сварщика?
+27
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+23
Ответ John Doe
Господи боже. Она же троллит, да?... да?
Нет, не троллит.
Просто ляпает первое, что приходит в голову, не задумывается.
+20
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+19
Накиньте кто-нибудь покрывало на клетку этой птице говорун, которая отличается умом и сообразительностью
+20
-4
+16
Ответ Гамарджоба Генацвале
Когда обогнал под знаком, тоже хотел маску накинуть, не прокатило. На мой аргумент, что кожа сухая, инспектор предложил отслюнявить.
"кожая сухая, инспектор предложил отслюнявить" гениально) как будто фраза из Довлатова.
+16
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+15
Ответ Правая рука егора
Комментарий удален модератором
Загитова даже на фоне остальных спортсменок стоит особняком
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Читаю комменты в метро, икаю от смеха, пассажиры смотрят с ужасом. Но мне все равно, ибо смех – здоровье.
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А вот сотрудники ГАИ меня в таком виде ни разу не останавливали. Думаю, понимают меня - им тоже страшно, как и остальным водителям
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То есть она наплевав на безопасность прямо за рулем надевает маску потому что для нее самое важное это ее внешность? М-даа..
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Водители вокруг от неожиданности смотрят с ужасом, но мне все равно... Самое важное – как я буду выглядеть на суде.
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Водители шарахаются не от твоего вида, а от того, что вместо того, чтобы следить за дорогой и не подрезать их, ты наносишь маску на лицо.
+13
-3
+10
За 27 минут- 54 комментария. Не надо комментировать новости с Загитовой, тогда их станет в разы меньше, давайте поможем сами себе…
+11
-1
+10
Я с трудом представляю, как бы я рулила с маской на лице, это же неудобно и небезопасно. Лучше на дороге вообще ни на что не отвлекаться
+10
0
+10
Ответ Ann P
За 27 минут- 54 комментария. Не надо комментировать новости с Загитовой, тогда их станет в разы меньше, давайте поможем сами себе…
Невозможно удержаться.
+11
-2
+9
Сегодня день смеха на спортсе.
🤣🤣🤣
+11
-2
+9
Я вот за рулём сплю. Потому что оптимальный и качественный сон полезен для здоровья и для кожи вокруг глаз. И мне всё равно что обо мне подумают другие водители.
+11
-3
+8
Ей бы замуж выйти пр удачнее да по быстрее, а то с такими мозгами плохо кончит)
+11
-5
+6
Так и до ДТП недалеко
+6
-1
+5
Героине данной новости хотим посоветовать чаще есть: от голода мозг плохо работает из-за гипогликемии. И кроме того хотим попросить ее не водить саму, а пользоваться услугами водителя, который за рулем будет занят исключительно вождением авто
+9
-4
+5
Ответ Olga.t
А перед маской кожу лица надо очистить, масочку разгладить, а не просто "накинуть". И да, зацикленность на собственной внешности уже нездоровая.
Она помешана на своей внешности, это давно не секрет. Но теперь мы знаем, что это еще и представляет опасность для окружающих
+7
-3
+4
Богиня, пощади!
+10
-6
+4
Конечно, с ужасом! У человека за рулём маска на глазах!!! ))))
+6
-2
+4
Ответ MikhaL
А какую хоть маску? Вратарскую, медицинскую, сварщика?
Хоккейную наверное, как у Тэклберри в Полицейской академии когда они новичков разыграли на типа опасном ночном задании задержав типа гаитянского шамана которого отыграл в розыгрыше Хайтауер.
+6
-2
+4
Господи, че за бред. Набор фраз.
+6
-2
+4
Ответ Olga.t
А перед маской кожу лица надо очистить, масочку разгладить, а не просто "накинуть". И да, зацикленность на собственной внешности уже нездоровая.
Ну а чем ей еще гордиться, не умом же, в самом деле. Шлем и мордашка смазливая. Первое в далёком прошлом, пытается хоть второе сберечь (но выходит только хуже, как с губами)
+7
-4
+3
Господи боже. Она же троллит, да?... да?
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-8
+3
Ответ Balt
Ппц нежности. Маску в машине чтобы кожа не сухая была. Откуда она такого бреда понабрала?
В Тик-Токе...
Она там живёт))
+5
-2
+3
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