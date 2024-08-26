Загитова о том, как следит за здоровьем: «За рулем пытаюсь накинуть маску, чтобы кожа была не сухая. Водители смотрят с ужасом, но мне все равно, что они подумают»
Фигуристка Алина Загитова рассказала, как следит за здоровьем.
– Помогает ли сохранять форму ваше питание раз в день?
– Все, кто следит за моими соцсетями, знают, что я тренируюсь каждый день. Это способствует тому, чтобы быть подтянутой. Мне кажется, я в последнее время тренировочным контентом уже всех бешу!
Но я просто показываю свою жизнь, а в ней, кроме тренировок и репетиций, сейчас ничего нет. Не могу ни погулять, ни покушать нормально. Заказываю доставку и почти не готовлю сама. На это нет ни сил, ни времени, ни желания.
А питаюсь раз в день не потому, что так хочу. Просто не успеваю. Перекусывать не хочу. Перекусы потом остаются на боках и животе.
– Как следите за здоровьем?
– Пытаюсь как можно дольше спать и сбалансированно питаться хорошими продуктами. Также какие-то коллагены, патчи, маски в любой удобный момент. Еду за рулем и пытаюсь накинуть маску, чтобы кожа была не сухая. Водители вокруг от неожиданности смотрят с ужасом, но мне все равно, что они подумают. Самое важное – как я буду выглядеть.
А вот сотрудники ГАИ меня в таком виде ни разу не останавливали. Думаю, понимают меня, – сказала олимпийская чемпионка.
Загитова ест один раз в день. Так можно? А что насчет здоровья?
Они думают, что контуженная поехала....
1) что Алина не посещала уроки физики
2) что она не помнит названия свежезащищенного диплома
3) что за рулём она создаёт реальную угрозу дорожному движению
Ее агенты настоящие вредители, если не запретили ей давать интервью в принципе.
Просто ляпает первое, что приходит в голову, не задумывается.
🤣🤣🤣
Она там живёт))