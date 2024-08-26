Загитова о том, как следит за здоровьем: «За рулем пытаюсь накинуть маску, чтобы кожа была не сухая. Водители смотрят с ужасом, но мне все равно, что они подумают»

Фигуристка Алина Загитова рассказала, как следит за здоровьем.

– Помогает ли сохранять форму ваше питание раз в день?

– Все, кто следит за моими соцсетями, знают, что я тренируюсь каждый день. Это способствует тому, чтобы быть подтянутой. Мне кажется, я в последнее время тренировочным контентом уже всех бешу!

Но я просто показываю свою жизнь, а в ней, кроме тренировок и репетиций, сейчас ничего нет. Не могу ни погулять, ни покушать нормально. Заказываю доставку и почти не готовлю сама. На это нет ни сил, ни времени, ни желания.

А питаюсь раз в день не потому, что так хочу. Просто не успеваю. Перекусывать не хочу. Перекусы потом остаются на боках и животе.

– Как следите за здоровьем?

– Пытаюсь как можно дольше спать и сбалансированно питаться хорошими продуктами. Также какие-то коллагены, патчи, маски в любой удобный момент. Еду за рулем и пытаюсь накинуть маску, чтобы кожа была не сухая. Водители вокруг от неожиданности смотрят с ужасом, но мне все равно, что они подумают. Самое важное – как я буду выглядеть.

А вот сотрудники ГАИ меня в таком виде ни разу не останавливали. Думаю, понимают меня, – сказала олимпийская чемпионка.

Загитова ест один раз в день. Так можно? А что насчет здоровья?