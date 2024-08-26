Алина Загитова: «Постройку катка в Казани сейчас могу делегировать профессионалам. В дальнейшем хочу построить работу так, чтобы все работало как часы, даже если меня там не будет»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова ответила на вопрос о строительстве своей школы в Казани.

– Вы рассказали, что хотите попробовать себя в кино. Готовитесь к этому?

– Я уже занималась актерским мастерством около 1,5 месяцев. Но самое важное – расставлять приоритеты. Сейчас главное – шоу. Параллельно я учусь в двух университетах. Постройку катка в Казани сейчас могу делегировать профессионалам. <...>

– На каком этапе ваша школа фигурного катания?  

– На этапе проектировки и согласования фасада. Мне хочется, чтобы он выглядел эстетично, чтобы все туда заходили с приятными ощущениями. Мы уже создали макет, внутреннее наполнение. Параллельно прорабатываем концепцию школы.

В дальнейшем я хочу построить работу так, чтобы все работало как часы, даже если меня там не будет. Для меня важны результаты, так как я перфекционист. Есть мечта, чтобы в моих шоу принимали участие воспитанники моей школы. Без этого никуда, – сказала олимпийская чемпионка.

Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя

87 комментариев
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В смысле, "сейчас могу постройку катка делегировать профессионалам"?

Раньше не могла, планировала всё сама, а потом они доказали, что тоже худо-бедно справятся??
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У Пелевина есть такой термин - "ротожопие".
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Я уже занималась актерским мастерством около 1,5 месяцев
—————
Ходченкова или Снигирь уже испугались, готовая конкурентка на актерском поприще.
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"в моих шоу принимали участие воспитанники моей школы"
То есть шоу планируется много, как и воспитанников?
барыня ньювасюковская)
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аж 1,5 месяца курсов актерского мастерства, готовьте статуэтку Оскар
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Ответ Salvia
Комментарий скрыт
Это вы сейчас Загитову с Великими в своём роде сравнили?) Они начинали с малого, работали годами, а то и десятилетиями, создавали с нуля, давали результат и достигли вершин не только как спортсмены, но и как творческие личности, тренеры и фанаты своего дела. А Самой поменьше губами и шмотьём бы заниматься для начала, дурь нести, может и получится что лет через 30. Она ещё ничего не создала сама, не вложилась, не не спала по ночам переживая за своё детище, учеников и тд. Но глупости хватает строить из себя не пойми кого и о чем-то там рассуждать. Это ооочень смешно конечно)
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А потом напишет автобиографию «мои университеты»
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– Я уже занималась актерским мастерством около 1,5 месяцев. Но самое важное – расставлять приоритеты. Сейчас главное – шоу. Параллельно я учусь в двух университетах. Постройку катка в Казани сейчас могу делегировать профессионалам.

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Не-не

Давай сама

Ты же диплом получила и не знаешь, что там

А там ты и гений архитектуры, возможно

А сейчас учишься на ракетного конструктора и президента России
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У Алины новое ключевое слово параллельно, параллельно учится в двух университетах, параллельно разрабатывает проект школы, параллельно учится актерскому мастерству, и так всё у нее параллельно..
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Перфекционистка, присваивающая чужие результаты? Работать на результат будут явно другие, пока Загитова будет развиваться, бегая по шоу.
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Маниловщина цветёт буйным цветом..
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"В дальнейшем я хочу построить работу так, чтобы все работало как часы, даже если меня там не будет" - о каком "даже если" может идти речь, если человек живёт в другом регионе и переезжать не планирует? 😆
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снова учится в университетах, опять будет антиреклама вузов)
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Ответ i-l
Запретить бывшим фигуристам получать более одного образования!!
Есть же нормальные спортсмены, тот же Петя Гуменник, Марк, который в Плехановском учится, Женя Семененко и так далее. Зачем вы младенцев с грязной водой выплёскиваете?
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Ответ Zhuuuzhik
В смысле, "сейчас могу постройку катка делегировать профессионалам"? Раньше не могла, планировала всё сама, а потом они доказали, что тоже худо-бедно справятся??
Были же фотки, где Алина с чертежами возится 😄
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Ответ fewral
"в моих шоу принимали участие воспитанники моей школы" То есть шоу планируется много, как и воспитанников? барыня ньювасюковская)
А вы как думали?:) И все с личным вокалом!
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+19
У Татарстана Сенегал нарисовался(нарисовали). Теперь сомнений ещё больше. Каток звучит более приемлемо. Чувствуется что запал у кормилицы всея Руси со школой почти прошёл, что и понятно, там всё всегда по чуть-чуть, в итоге ничего серьёзного и профессионального. Ну и судя по сказанному, уже начала готовить, что "перфекционист" собирается перфекционничать на расстоянии, а когда нужны будут "цыплёночки"для шоу, Самый продюсер и тренер тоже Самый, с ними и познакомится.
+23
-4
+19
Сама-то она понимает кем хочет быть? Ведущей на ТВ, или шоуменом ( мои шоу), или тренером на своем катке.? Хотя ее фраза , " чтоб все работало без меня," говорит обо всем. Мое только имя везде, а работают пусть другие.
+19
0
+19
Она все таки пошла дальше учиться в РАНХиГСе?
Я думала, они там поаплодировали и перекрестились, что она выпустилась.

А она знает значение слова делегировать?
+19
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+18
Почему они решили, что для актера не нужны ни годы учебы, ни наличие таланта, ни, наконец, связная речь и дикция?!!! Все лезут в артисты.
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+15
Ответ Salvia
Комментарий скрыт
Нашли, с кем сравнить. Все эти люди десятилетиями нарабатывали опыт, потом выбирали помощников, нередко из своих же учеников или коллег, и поручали им организацию тренировочного процесса. У того же Мишина тренерский стаж более 50 лет!

А Загитова ни дня не работала тренером, не ставила программы. У неё ни знаний, ни опыта. Да она даже готовый текст по бумажке не может прочитать без ошибок.
+15
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+15
Сейчас может делегировать профессионалам, а раньше сама кирпичи таскала))) трындец
+15
0
+15
Ответ Zhuuuzhik
В смысле, "сейчас могу постройку катка делегировать профессионалам"? Раньше не могла, планировала всё сама, а потом они доказали, что тоже худо-бедно справятся??
Видимо раньше она самолично занималась чертежами и проектированием, рыла яму, воздвигала фундамент, таскала и клала кирпичи..
+15
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+14
Ответ Ритт
Она все таки пошла дальше учиться в РАНХиГСе? Я думала, они там поаплодировали и перекрестились, что она выпустилась. А она знает значение слова делегировать?
Даже, если предположить, что она числится ещё где-то кроме физкультурного, то у студентов каникулы. Но Загитовой явно не до таких мелочей.
+16
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Насяльника
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Ответ Ливия
Я уже занималась актерским мастерством около 1,5 месяцев ————— Ходченкова или Снигирь уже испугались, готовая конкурентка на актерском поприще.
А режиссёры побежали искать номер телефона и e-mail Загитовой, чтобы предложить ей главные роли во всех своих фильмах)
+15
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Эх, жаль, что журналист не уточнил в каких двух университетах учится сейчас Алина.
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Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах.
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А обещала, что будет всё сама-сама: и проект составлять, и котлован рыть, и руководить, и тренировать...
Да, разочаровала...
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Как? Откуда? Где узнала,что такое перфекционизм?
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