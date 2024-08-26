Алина Загитова: «Постройку катка в Казани сейчас могу делегировать профессионалам. В дальнейшем хочу построить работу так, чтобы все работало как часы, даже если меня там не будет»
Алина Загитова ответила на вопрос о строительстве своей школы в Казани.
– Вы рассказали, что хотите попробовать себя в кино. Готовитесь к этому?
– Я уже занималась актерским мастерством около 1,5 месяцев. Но самое важное – расставлять приоритеты. Сейчас главное – шоу. Параллельно я учусь в двух университетах. Постройку катка в Казани сейчас могу делегировать профессионалам. <...>
– На каком этапе ваша школа фигурного катания?
– На этапе проектировки и согласования фасада. Мне хочется, чтобы он выглядел эстетично, чтобы все туда заходили с приятными ощущениями. Мы уже создали макет, внутреннее наполнение. Параллельно прорабатываем концепцию школы.
В дальнейшем я хочу построить работу так, чтобы все работало как часы, даже если меня там не будет. Для меня важны результаты, так как я перфекционист. Есть мечта, чтобы в моих шоу принимали участие воспитанники моей школы. Без этого никуда, – сказала олимпийская чемпионка.
Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя
Раньше не могла, планировала всё сама, а потом они доказали, что тоже худо-бедно справятся??
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Ходченкова или Снигирь уже испугались, готовая конкурентка на актерском поприще.
То есть шоу планируется много, как и воспитанников?
барыня ньювасюковская)
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Не-не
Давай сама
Ты же диплом получила и не знаешь, что там
А там ты и гений архитектуры, возможно
А сейчас учишься на ракетного конструктора и президента России
Я думала, они там поаплодировали и перекрестились, что она выпустилась.
А она знает значение слова делегировать?
А Загитова ни дня не работала тренером, не ставила программы. У неё ни знаний, ни опыта. Да она даже готовый текст по бумажке не может прочитать без ошибок.
Да, разочаровала...