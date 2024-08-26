Алина Загитова: «Постройку катка в Казани сейчас могу делегировать профессионалам. В дальнейшем хочу построить работу так, чтобы все работало как часы, даже если меня там не будет»

Алина Загитова ответила на вопрос о строительстве своей школы в Казани.

– Вы рассказали, что хотите попробовать себя в кино. Готовитесь к этому?

– Я уже занималась актерским мастерством около 1,5 месяцев. Но самое важное – расставлять приоритеты. Сейчас главное – шоу. Параллельно я учусь в двух университетах. Постройку катка в Казани сейчас могу делегировать профессионалам. <...>

– На каком этапе ваша школа фигурного катания?

– На этапе проектировки и согласования фасада. Мне хочется, чтобы он выглядел эстетично, чтобы все туда заходили с приятными ощущениями. Мы уже создали макет, внутреннее наполнение. Параллельно прорабатываем концепцию школы.

В дальнейшем я хочу построить работу так, чтобы все работало как часы, даже если меня там не будет. Для меня важны результаты, так как я перфекционист. Есть мечта, чтобы в моих шоу принимали участие воспитанники моей школы. Без этого никуда, – сказала олимпийская чемпионка.

Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя