Губерниев о Дне Московского спорта: «Загитова из-за меня отказалась выйти на сцену? Если это так, то Алина слабенькая, ей надо прибавлять»

Дмитрий Губерниев призвал Алину Загитову уметь «держать удар».

В частности, ведущий и комментатор Губерниев отреагировал на информацию о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова отказалась быть с ним на одной сцене на Дне Московского спорта в «Лужниках».

«Загитова из-за меня отказалась выйти на сцену? Если это так, то, к сожалению, Алина слабенькая. Ей надо прибавлять. Я просто ехал на работу, поэтому ничего не знаю. Ну как же так, Алиночка? Надо прибавлять и держать удар!

Вы же прекрасно знаете, что Трусовой и Медведевой я тоже задавал неприятные вопросы. Есть люди, которые держат удар, а Алина, которую я сильно люблю, и которая отказалась выйти, значит, просто маленько слабенькая. Ложка дорога к обеду!

Про корни волос Баскова некрасиво говорить, еще и переходя на личности, эта история так себе. А, наоборот, в очной беседе… Ну, на нет и суда нет», – цитирует Губерниева Sport24.

День Московского спорта. Загитова, Трусова, Медведева, Петросян, Акатьева, Ягудин, Бойкова и Козловский выступили с показательными номерами