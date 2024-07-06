Губерниев о Дне Московского спорта: «Загитова из-за меня отказалась выйти на сцену? Если это так, то Алина слабенькая, ей надо прибавлять»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Александра Трусова Фигурное катание

Дмитрий Губерниев призвал Алину Загитову уметь «держать удар».

В частности, ведущий и комментатор Губерниев отреагировал на информацию о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова отказалась быть с ним на одной сцене на Дне Московского спорта в «Лужниках».

«Загитова из-за меня отказалась выйти на сцену? Если это так, то, к сожалению, Алина слабенькая. Ей надо прибавлять. Я просто ехал на работу, поэтому ничего не знаю. Ну как же так, Алиночка? Надо прибавлять и держать удар!

Вы же прекрасно знаете, что Трусовой и Медведевой я тоже задавал неприятные вопросы. Есть люди, которые держат удар, а Алина, которую я сильно люблю, и которая отказалась выйти, значит, просто маленько слабенькая. Ложка дорога к обеду!

Про корни волос Баскова некрасиво говорить, еще и переходя на личности, эта история так себе. А, наоборот, в очной беседе… Ну, на нет и суда нет», – цитирует Губерниева Sport24.

День Московского спорта. Загитова, Трусова, Медведева, Петросян, Акатьева, Ягудин, Бойкова и Козловский выступили с показательными номерами

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27 комментариев
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Хорошо Губерниев байтит. Комментарии загифанов смешно читать.
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Губерниев всё дёргает понравившуюся девочку за косички, большого ума мужик.
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Какая то нездоровая повёрнутость у Губерниева на Алине. Ну взрослый мужик, как то уже совсем несерьезно.
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Хорошо он это дерево троллит,она ж по факту в ответ двух слов связать не сможет,вот и не вышла
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Пример неприятных вопросов Трусовой и Медведевой можно?
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А Алине оно надо?
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А с чего такое самомнение? С чего он взял, что с ним вообще кто то хочет общаться? Принесите сюда, что он там и трусовой претензии предъявил. У человека самомнение больное. Недаром его терпеть не могут многие биатлонисты.
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А зачем ей напрягаться, Дмитрий, отвечая на ваш вопросы. Вот для чего, смысл? Правильно делает, ограждает себя от вас. Прекрасно обошлись без Дмитрия.
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Ответ Elenavasilevna
Какая то нездоровая повёрнутость у Губерниева на Алине. Ну взрослый мужик, как то уже совсем несерьезно.
У него это все стороны - в кого попало, в того попало
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Ответ Алексей Токарев
Хорошо Губерниев байтит. Комментарии загифанов смешно читать.
И не поспорить
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Ответ Charliz
Дима - ты жалок. А попытка стравить болел девушек - просто омерзительна.
болел АЗ ни с кем стравливать не нужно. Они перманентно со всеми стравленные.
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