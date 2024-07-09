Губерниев – Загитовой: «Если ты не хочешь сталкиваться с потоком негатива, уйди в тень и перестань быть публичной»

Дмитрий Губерниев дал совет Алине Загитовой, как справиться с «потоком негатива».

– Фигуристы находятся на первом месте по степени подверженности критике?

– Все публичные люди подвержены критике. Чем больше хейтеров у людей, тем большего успеха они добились в публичном поле. Но важно уметь держать удар.

Возвращаясь к интервью с моей лучшей подругой Алиной Загитовой... Мы с Эммой Гаджиевой брали интервью у Саши Трусовой и Жени Медведевой. Обе были не в восторге от моих вопросов, но девочки держат удар, а Алина – нет. Это признак слабости, хотя, казалось бы, олимпийская чемпионка.

Загитова прекрасна. Я ее большой фанат. Но ей нужно прибавлять. Если ты не хочешь сталкиваться с потоком негатива, уйди в тень и перестань быть публичной. Если ты хочешь быть, а не казаться, тогда надо быть в меру толстокожим и брать пример с меня!

И посоветовал бы Алине не переходить на личность. Тот случай с Колей Басковым – это было некрасиво, – сказал ведущий и комментатор Губерниев.

Загитова после шутки Баскова про подтанцовку: «Одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона. Ему лучше найти время покрасить корни»