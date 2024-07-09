Губерниев – Загитовой: «Если ты не хочешь сталкиваться с потоком негатива, уйди в тень и перестань быть публичной»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Александра Трусова Эмма Гаджиева Фигурное катание

Дмитрий Губерниев дал совет Алине Загитовой, как справиться с «потоком негатива».

– Фигуристы находятся на первом месте по степени подверженности критике?

– Все публичные люди подвержены критике. Чем больше хейтеров у людей, тем большего успеха они добились в публичном поле. Но важно уметь держать удар.

Возвращаясь к интервью с моей лучшей подругой Алиной Загитовой... Мы с Эммой Гаджиевой брали интервью у Саши Трусовой и Жени Медведевой. Обе были не в восторге от моих вопросов, но девочки держат удар, а Алина – нет. Это признак слабости, хотя, казалось бы, олимпийская чемпионка.

Загитова прекрасна. Я ее большой фанат. Но ей нужно прибавлять. Если ты не хочешь сталкиваться с потоком негатива, уйди в тень и перестань быть публичной. Если ты хочешь быть, а не казаться, тогда надо быть в меру толстокожим и брать пример с меня!

И посоветовал бы Алине не переходить на личность. Тот случай с Колей Басковым – это было некрасиво, – сказал ведущий и комментатор Губерниев.

Загитова после шутки Баскова про подтанцовку: «Одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона. Ему лучше найти время покрасить корни»

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55 комментариев
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Так-с, зайду попозже, сейчас домохозяйки пояснят все Губерниеву за свою "богиню". Почитаю комментарии позже.
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Хочешь получать монетизацию от своей публичности-держи удар. Всё верно говорит байдарочник.
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Девочки, не ссорьтесь
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Из интервью майонезному от Медведевой/Трусовой, вспоминается только с Трусовой сезона 20/21. "были не в восторге от моих вопросов, но девочки держат удар" - неудобных вопросов/реплик от него там не помню, Димон там зализал начисто и был покладистой няшкой. Освежите мне память, чем он там досадил Трусовой?
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Да это уже прямое оскорбление чувств верующих в Алиночку!
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Загитова-Губерниеву:Сам уйди!
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Загитова: «Так, с этим коллаболировать точно не буду, он какой-то анфешенбл крэйзи»
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Окружение делает молодых людей теми, кем они есть, в первую очередь окружение , если некому спустить с небес на землю, то может и крышу унести совсем
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Ответ tolgol1974
Хочешь получать монетизацию от своей публичности-держи удар. Всё верно говорит байдарочник.
Так-то да, Димон - мастер монетизации. Круто монетизировал встречу в питейном заведении, где работал, с одной известной,но уже увядающей дамой старше его на 10+лет. И совершил скачок через брак от ноунейма на центральное ТВ
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Не люблю Загитову, достала. Но не понял, а в чем она должна прибавить? Не реагировать на таких как Губерниев? Что значит держать удар? Вся эта шобла, которая мнит себя элитой медиапространства полностью зависит от спортивных событий. Не будь этого, кому вы нужны?
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Ответ Тайга86
Как бы не парадоксально это прозвучало, но АЗ свою публичность в настоящее время выстраивает уже на факапах и потом их обсуждениях. На уси-пуси-тримпампуси далеко не уедешь, как бы поклонники это не отрицали. У нее иногда и раньше такие мысли(?) проскальзывали, а сейчас вообще в открытую говорит. Она нашла кнопку...золотую жилу...свою нишу...можно как угодно это называть. И продвигает её в массы. Больше там и нет ничего, как оказалось, для привлечения внимания. Шоу интересны только фанатам, подаренные дипломы - ей самой...А ещё что? Пригласили куда-то - нафакапила от души, получила отдачу. Норм для неё, публично, денежно и поэтому не стыдно...Стыдно бы было тем, кто это всё не так любит. Уйти из публичности, думаю, для такого человека просто до инфаркта...
Алина слишком яркий человек, чтобы сидеть в тени) Она красива, молода и успешна) пусть в тени сидят неудачники)
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Ответ Мар-ина
Меня всегда настораживает тот факт, что некоторые мужчины в защиту другого мужчины готовы растоптать любую женщину, даже абсолютную чемпионку в спорте, девушку сногсшибательной внешности. Я думаю, нормальная ли ориентация у такого мужика, не нужно ли проводить с ним воспитательную работу.
При чём здесь вопросы пола?
Кран - это кран, хоть Мостовой, хоть Загитова.
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В преддверии шоу Алины негатива будет больше, Губерниев не даст соврать.
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Ответ Олег Петровв
Комментарий удален модератором
Первая домохозяйка тут как тут))
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Ответ Александр Скворцов
Загитова-Губерниеву:Сам уйди!
Безызбежно
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Ответ Маргарита Михайловна
Губерниев не мужчина. Начал с оскорблений 16-ти летней нашей единственной олимпийской чемпионки Пхенчхана. А после того как Алина поставила его на место много лет продолжает с ней воевать.
Алина поставила его на место? А как простите? Вы задели мою нежную тургегевскую душу?!))
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Губер, убери свои ручки от Алины)))
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загитову надлежит мумифицировать и поместить в мавзолей. и пусть туда паломничество домохозяйки совершают.
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Вот с одной стороны по сути вроде правильно сказано, а с другой - всё равно мерзко.
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Да уж. Была чемпионкой, а стала публичной...
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Ответ tolgol1974
Хочешь получать монетизацию от своей публичности-держи удар. Всё верно говорит байдарочник.
гребло фигни не скажет (но это не точно))
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Губерниев поднялся на биатлоне, но это было давно. Сейчас он таращит глаза в студии Матча и пытается обсуждать футбол, но он ничего в нем не понимает. Разве что в датских вратарях.
Вот и приходится пиариться на чужом имени. Как это делают все эти сбитые летчики.
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Ой, а вот бы Губерниев воспользовался бы своим собственным советом и ушёл в тень, хоть ненадолго)
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Тот случай с Колей Басковым – это было некрасиво, --- Позорно, я бы сказал.
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Губерниев конечно же ждёт реакции не от поварёжек, а от Самой всего. И чем дольше будет это затягиваться, тем упорнее он будет троллить. Но боюсь представить что случится после исполнения мечты) Думаю именно поэтому и тишина. Такое вывезти не всем под силу, и Губерниев это прекрасно знает.
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Наконец- то Губерниев раскрыл секрет Полишинеля, в чем смысл организованной травли Загитовой: кое-кому очень хочется выдавить ее из публичного пространства и заставить уйти в тень. И кое-кто , видимо, очень хорошо платит за это самому Губерниеву.
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Алина популярна у простых болельщиков, зачем ей уходить? на дне московского спорта за ней толпы ходили.. пусть Губерниев сам в тень уходит.. обзавидовался.
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Ответ Oleandra
Алина популярна у простых болельщиков, зачем ей уходить? на дне московского спорта за ней толпы ходили.. пусть Губерниев сам в тень уходит.. обзавидовался.
Так вот оно где - дно российского спорта.
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Гумберт думает, что как с Бузовой ему назад сдавать не придётся
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У губошлепа болезненная зацикленность на Алине, сильно она его зацепила))
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