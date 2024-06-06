Губерниев о желании Загитовой попробовать себя в тренерстве: «Алина и жрец, и жнец, и на дуде игрец! Беру с нее пример»

Теги Дмитрий Губерниев Алина Загитова Фигурное катание

Дмитрий Губерниев оценил желание Алины Загитовой попробовать себя в тренерстве.

В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания Загитовой.

«Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности», – заявила олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

«Алина Загитова заявила о желании стать тренером? Ого! Надеюсь, она обладает образованием и необходимыми знаниями для того, чтобы работать тренером. Алина блистательна во всех отношениях! Повторюсь, что беру с нее пример. Загитова и жрец, и жнец, и на дуде игрец!

Могу только порадоваться и восхититься! Жду с нетерпением, когда Алина действительно начнет работать тренером. Это прекрасно! Но работа тренера, как известно, отнимает много времени, поэтому, полагаю, Алина сконцентрируется именно на этой работе. Значит она не сможет в полной мере руководить своим центром и работать на телевидении.

Если Загитова действительно готова полностью отдаться своим ученикам и быть тренером, то это восхитительно! Алина, я вами горжусь! Разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра? Это же про Алину, тренера, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера!» – сказал Губерниев.

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10 комментариев
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Для кого Губа старается? Ну не выкупит она
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До тебя ей далеко, подмял под себя всë спортивное телевидение, и это при полной профнепригодности. Твоë предназначение облизывать подножие трона, тут ты преуспел.
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Губер - гребец, подлец и наглый лжец.
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А еще боксер, фехтовальщик, проектировщик, журналист и десяток других проявлений.
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Я сомневаюсь, что при всей ее "любви" к Татарстану, она покинет Москву)) Скорее наберет штат сотрудников и все))
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Конечно же Алина обладает всеми необходимыми знаниями! Губерниев наверное не забыл что она олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта и заканчивает обучение в спортивном ВУЗе по специальности тренера.
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