Дмитрий Губерниев: «Валиевой нужно брать пример с Загитовой. Алина – лучшая ведущая всех времен и народов»

Теги телевидение сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Камила Валиева Фигурное катание

Губерниев призвал фигуристку Валиеву брать пример с Загитовой в качестве ведущей.

– После возвращения на лед [Камила] Валиева заявила, что в ближайшее время выступит в роли телеведущей. Как вы оцените такое решение Камилы?

– Пусть выступает ведущей, конечно. Я говорил, что Валиева не пропадет. Есть масса направлений, в которых можно развиваться. Телеведущий – это профессия, я очень надеюсь, что Валиева перед тем, как начать в этой сфере, пройдет определенную школу и станет настоящим профессионалом.

К этой профессии, конечно, нужно готовиться. Посмотрите на Алину Загитову, она постоянно готовилась. Алина продолжает совершенствоваться, заниматься техникой речи. Она держит удар, очень развивается.

Камиле нужно брать пример с Загитовой. Я тоже постоянно беру пример с Загитовой, потому что Алина – лучшая ведущая всех времен и народов, как мы знаем. Спасибо ей! Она наша путеводная звезда, – сказал ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

16 комментариев
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Губерниев редко, но умеет в троллинг 🤣
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Уткин тоже это дело любил. Его дело живет!
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Ответ Александр Кудрявцев
Димон с каких таких времён Загитова стала лучшей ведущей 🤔🤔🤔
Тебе должно быть стыдно: такой жирный троллинг не выкупить)
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Вшивый о бане, а Губерниев о Загитовой. Это похоже клинический случай, не поддающийся терапии.
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Это так толсто, что даже немного тонко
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Ответ Montenegro Serbian
Губерниев редко, но умеет в троллинг 🤣
Это в троллинг?! Я вас умоляю))) одна и та же прибаутка из раза в раз. Это называется задняя передача заклинила.
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Но бывают факапчики
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Ну, понеслась
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Димон с каких таких времён Загитова стала лучшей ведущей 🤔🤔🤔
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Алина получила диплом, будет ещё много добрых слов) губерниев молодец, не разочаровал
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настока толсто, что аж тонко.
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Губернатор набрасывает на лопасти , заходит смотрю за милую душу
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Ответ Montenegro Serbian
Губерниев редко, но умеет в троллинг 🤣
Он одно и то же повторяет уже года три как. Шутка повторенная столько раз говорит не о чувстве юмора, а о проблемах с головой в широком смысле этого слова.
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