Футболист «Пари НН» Шнапцев про слухи об отношениях с Щербаковой: «Можно процитировать слова Анны: «Что-то было, но несерьезно»

Теги премьер-лига Россия светская хроника сборная России светская хроника женское катание Пари НН Анна Щербакова Максим Шнапцев Фигурное катание

Футболист Максим Шнапцев прокомментировал слухи о романе с Анной Щербаковой.

14 июня издание Super сообщило, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова более года состоит в отношениях с защитником «Пари НН» Шнапцевым.

«Сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся», – отреагировала в тот день Щербакова.

– Появилась информация о тайном романе с фигуристкой Анной Щербаковой. Как прокомментируешь эту информацию?

– Думаю, можно процитировать ее слова: «Что-то было, но несерьезно». Поэтому давайте лучше ссылаться на Анну. Я останусь при своем мнении, и не будем мусолить эту тему. Как придет время, все станет ясно, – сказал Шнапцев.

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48 комментариев
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«Что-то было, но несерьезно» - это у Дзюбы с Азмуном
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спортс уже реально как "Спид-инфо" стал, у молодых людей какие то "мини-отношения" были (как собственно у всех людей) и пошли новости
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Мне кажется это материал не для спортивного обозрения ! Или я что то путаю ? Такое впечатление что читаю космополитен или гламур !
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Промямлил что-то невразумительное. При каком своем мнении ты останешься? Что значит "придет время, все станет ясно", если ты не собираешься мусолить эту тему? Ну и пацан косвенно подтверждает, что сам все слил этому желтушному журнальчику, призывая ссылаться на слова Анны. В общем, все с ним уже давно понятно, нафига только Чемпионат опять пытается разворошить эту историю, неясно. Ну да, Олимпиада закончилась, но неужели спортивному ресурсу не о чем больше писать, кроме как копаться в чужом белье?
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+17
Чувак два месяца думал, как прокомментировать эту ситуацию, настоящий футболист...
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Шнип шняп шняпи шнапи шнапи шнап
Их бин шнаппи дас кляйне крокодил
+27
-11
+16
Ответ Ебздрогыч
«Что-то было, но несерьезно» - это у Дзюбы с Азмуном
А с рукой?
+16
-1
+15
Ответ Fliege
Мне кажется это материал не для спортивного обозрения ! Или я что то путаю ? Такое впечатление что читаю космополитен или гламур !
Чувак) ты же на спортсе))
+13
0
+13
ПиАрится пасан с района.
+16
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+10
Что бы там ни было...уведи девушку из под удара.
Понимаешь же, что журналисты будут мусолить.
Закрой раз и навсегда тему...
Нет он туману напустил..."придет время и я все скажу" ))
Нравится видимо ему видеть свое имя рядом.
"Не орел, ты Соколов!" )
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Ответ Kranmeister
А с рукой?
С рукой долгие, крепкие отношения. Как и у 99% мужчин.
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Не спортивный сайт а какая то жёлтая пресса 😏😏😏
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О, жёлтая пресса подъехала.

Крида с Алиной мало было, надо Аню разобрать?
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Шнапцев - не джентельмен. Должен был сказать - "Щербакова? Шапочно знаком, не более."
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В 90-е была гениальная реклама по ТВ. Мужик сидел в кадре и тупо молчал. Все повелись и обратили внимание. Через много дней он сказал: придёт время и я скажу, что думаю по этому поводу. Обратили внимание даже те, кто раньше не обращал. Вся страна ждала)
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Футбол, фигурное катание и частная жизнь - кликбейтное комбо!
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Шнапсев выпил шнапса?
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Ответ Kranmeister
А с рукой?
С рукой это любовь на всю жизнь)
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Всё копают и никак не накопают очередные слухи и сплетни про Аню, которая свою личную жизнь не выставляет напоказ и не пиарится.
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Ответ Kranmeister
А с рукой?
А это уже серьезно и на всю жизнь
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При каком своем мнении? )) Хватит мямлить Шнапцев...поучись у Анны четко излагать свои мысли.
"Ты ж мужыыык" ))
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Ответ Kranmeister
А с рукой?
С рукой у Дзюбы долгий и счастливый союз, десятилетиями живут в гражданском браке
+3
0
+3
Ответ Kranmeister
А с рукой?
Там всё серьёзно.
+3
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Ответ Тюменский медвежонок
спортс уже реально как "Спид-инфо" стал, у молодых людей какие то "мини-отношения" были (как собственно у всех людей) и пошли новости
Ну дак для Вас стараются, нечего спортс винить в этом...
+3
0
+3
Шнапс - капитан
+3
0
+3
А что станет ясным? Что Щербакова была беременна что ли от Шнапцова или что он ее заразил чем-нибудь. Так чего тянуть? Говори. Или сказать нечего, тогда зачем многозначительно намекать на что-то?
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"... давайте лучше ссылаться на Анну. Я останусь при своем мнении,..." - что бы это значило?
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Ничего серьёзного, попросил рядом сфоткаться..)
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Ответ Westmoreland
Чувак два месяца думал, как прокомментировать эту ситуацию, настоящий футболист...
+++
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Ответ StPierre
Не похоже, что он, скорее кто-то из их круга общения, более логично выглядит
По мне более логично как раз выглядит то, что он сам слил. Парню явно понравился такой хайп вокруг своего имени, ведь своими футбольными скиллами он и 5% подобного внимания к себе не привлекал. Хотел бы он действительно закрыть эту тему, он бы мог легко пресечь все подобные разговоры, а не вкидывать какие-то многозначительные намеки.
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