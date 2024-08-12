Футболист «Пари НН» Шнапцев про слухи об отношениях с Щербаковой: «Можно процитировать слова Анны: «Что-то было, но несерьезно»

Футболист Максим Шнапцев прокомментировал слухи о романе с Анной Щербаковой.

14 июня издание Super сообщило, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова более года состоит в отношениях с защитником « » .

«Сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся», – отреагировала в тот день Щербакова.

– Появилась информация о тайном романе с фигуристкой . Как прокомментируешь эту информацию?

– Думаю, можно процитировать ее слова: «Что-то было, но несерьезно». Поэтому давайте лучше ссылаться на Анну. Я останусь при своем мнении, и не будем мусолить эту тему. Как придет время, все станет ясно, – сказал Шнапцев.