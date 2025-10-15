Диана Мильто: «Очень нравится работать с Соколовской. Она дает хорошие советы, помогает, настраивает»

Диана Мильто осталась довольна своим прокатом на Гран-при России.

Фигуристка выступила на первом этапе Гран-при в Москве. После короткой программы Мильто занимает 4-е место с 61,50 баллами.

– Я довольна своим выступлением. Оно прошло в рабочем режиме. Тренировочное, спокойное выступление. Я довольна. Было очень комфортно, уютно, чувствовала себя как дома.

Мы все-таки уже немножко накатали программу, попробовали на других турнирах, тут было полегче. Это новая короткая программа, ставил Никита Михайлов . Музыку предложила я, Светлане Владимировне (Соколовской ) и Никите она понравилась. Мы начали постановку этой программы, она веселая, зажигательная, я чувствую себя в ней хорошо.

– Диана, как ты оказалась в группе Светланы Владимировны?

– Мы переехали в 2020 году к Светлане Владимировне. Мы пришли на просмотр, нас взяли. До этого мы катались в Ярославле.

– В чем сила Светланы Владимировны?

– Она дает очень хорошие советы, помогает, настраивает. С ней работа очень нравится.

– Каково тренироваться вместе со своей сестрой, это как-то помогает?

– Мы иногда конкурируем, когда‑то можем что‑то подсказать, помочь, видим со стороны, что хватает, чего не хватает, часто помогаем друг другу, – сказала фигуристка.