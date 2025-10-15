Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»

Шарафутдинова и Мурасалимов рассказали о работе с Худайбердиевой.

Танцевальный дуэт занял второе место на этапе Гран‑при России среди юниоров, набрав 149,30 балла.

– Насколько для вас важен этот результат?

Родион Мурасалимов: На этих соревнованиях акцент мы делали на своем прокате и ощущениях, чтобы получить удовольствие от того, что мы делаем. Медали, конечно, придают уверенности, чувствуешь себя сильнее.

Камилла Шарафутдинова: Медали не столь важны, как чистый прокат. У нас почти получилось сделать его чисто, будем работать над ошибками, над твизлами, вращениями. А медаль – это приятный бонус.

– Вы уже поговорили с Лизой Худайбердиевой после проката. Что она сказала вам? Может, успели поработать с ней?

Мурасалимов: Поработали совсем немного еще в начале сезона. В целом, получили положительные отзывы, но сказали насчет нашей стабильности, и что мы немного вогнали Лизу в эмоциональные качели.

Шарафутдинова: Елизавета сказала, что были недостатки. За что‑то похвалила, за что-то чуть поругала. Будем стремиться к тому, чтобы лучше катать.