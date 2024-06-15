Худайбердиева о Шнапцеве: «Один малоизвестный футболист решил породниться с олимпийской чемпионкой. Максим, надеюсь, ты хотя бы неплохо заработал»

Теги премьер-лига Россия сборная России танцы на льду женское катание Пари НН Матч ТВ Анна Щербакова Елизавета Худайбердиева Максим Шнапцев Фигурное катание

Худайбердиева высказалась об излишнем внимании к личной жизни спортсменов.

«Кстати, о внимании. А задумывались ли вы, каково спортсменам жить в этой среде? Каждый шаг, каждое интервью, каждое слово в социальных сетях – все это досконально изучается и трактуется в скандальную сторону. Потому что люди любят обсуждать. И осуждать.

Ладно, публичные высказывания, а как насчет личной жизни? Вас могут сфотографировать в любой момент: идете вы за ручку со своей половинкой или отдыхаете на море, а может быть, просто пришли с подругой в баню и не знаете, как реагировать на просьбу сфотографироваться, пока стоите в женской раздевалке в чем мать родила.

К моему счастью, уровень моей популярности сильно ниже, чем у тех же девчонок-одиночниц. Я неспроста употребляю конструкцию «к счастью», потому что не иначе как слежкой и желанием привлечь к себе внимание, в некоторых случаях, назвать это невозможно.

Новость вчерашнего дня о том, как один малоизвестный футболист решил «очень красиво» породниться с одной олимпийской чемпионкой.

Максим, надеюсь, ты хотя бы неплохо заработал и еще разочек слетаешь в ОАЭ, а если сделал это бесплатно, то мы хотя бы все узнали твое имя», – написала фигуристка Елизавета Худайбердиева в колонке для «Матч ТВ». 

Накануне появились новости, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова больше года встречается с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым. Щербакова опровергла эту информацию и заявила, что Шнапцев решил таким образом обратить на себя внимание. 

59 комментариев
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И это у нас в разделе "главные новости футбола" сейчас на верхнем месте.

Это уже запредельный стыд какой то. Спид инфо из 90-х.
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Шнапцев решил попиариться за счёт Шербаковой, а Худайбердиева решила попиариться за счёт Шнапцева.
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Ответ parquelis
господи. даже этот шнапцев гораздо известнее, чем какие-то щербаковы худабердовы и прочий никому не нужный фигурный отстой с 1,5 болельщиками. смешно просто
Этого Шнапцева даже заядлые футбольные болельщики не знают. У него в инсте 3,5 тыс болел. У Щербаковой 800 тыс., она олимпийская чемпионка. И кто после этого отстой с 1,5 болельщиками? Действительно смешно
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Хотим cлавы, популярности и денег, но не хотим того, что с этим связано. Как дети малые.
В Магнитогорске же всем на завод предлагали, там никто не достает и не фотографирует. Но желающих не нашлось почему-то.
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Какая-то порченная и завистливая дама.
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Адвокат Щербаковой.
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Ответ Ковид 07.10.52
Какая-то порченная и завистливая дама.
Не пользуется спросом у футболистов, решила поднять своё резюме на рынке отношений
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А Худайбердиева-то куда лезет? Рассказывала бы и дальше про себя.
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Ещё одна не умная пиарится
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Ответ Утренняя Аврора
Адвокат Щербаковой.
Про лезет не свои дела и хочет попиарится как Галямов
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Какое отношение имеет к этой истории Худа ? Аня вчера уже высказалась, она сама в состоянии за себя постоять и ответить. Вчера спортс сделал её ньюсмейкером , а сегодня иные выходят на арену ?...
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Выбирала бы более известного, чтобы нос потом не воротить
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Причем тут «породниться»?
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Ответ Svobodu Mne
У неё горит или нет? Не понятно
У неë не горит, у неë свербит.
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Ответ Katerina Sunny
А Худайбердиева-то куда лезет? Рассказывала бы и дальше про себя.
Обиделась на этого футболиста, Шнапцева, что не за счёт неё решил пропиарится.
+6
-1
+5
Ой, а эта тоже решила попиариться? А то какое вообще ей дело до всего этого?
+6
-1
+5
Ответ parquelis
господи. даже этот шнапцев гораздо известнее, чем какие-то щербаковы худабердовы и прочий никому не нужный фигурный отстой с 1,5 болельщиками. смешно просто
я к примеру давно, ещё с советских времён, очень интересуюсь футболом, а вот фигурным катанием поверхностно, в основном узнаю из новостей.. Так вот, кто такой Шнапцев вообще не в курсе, а кто такая Щербакова хорошо знаю, и я думаю , что так считает 99,99% тех, кто смотрит спорт
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У неё горит или нет? Не понятно
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Ответ parquelis
господи. даже этот шнапцев гораздо известнее, чем какие-то щербаковы худабердовы и прочий никому не нужный фигурный отстой с 1,5 болельщиками. смешно просто
Футбольные болелы другим спортом не интересуются? Ограниченные)
+4
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+4
Какой противный гонор
+7
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+4
Ответ abdulrah
Для футболеров пора вводить нравственный кодекс, и наказывать за его нарушение. А то получают огромное бабло, и не несут никакой ответственности перед обществом. Хотя по идее должны быть примером для младшего поколения.
Вам бы тоже нравственный кодекс не помешал. Особенно, когда на соседних ветках пишете.
+6
-2
+4
Какое мерзкое высказывание про парня, какое высокомерие. Цацы нашлись.
+12
-8
+4
Ответ ЕгориЙ
Эта Худаё..., короче она Щербаковой завидует, что у нее парень хороший и при деньгах) Ей самой столько не заработать за всю карьеру, сколько Шнапцев за несколько лет поднимет)
Да ладно. Она была замужем за продюсером 1-го канала, который по ней с ума сходил. А может и до сих пор замужем. Там мутная история)
+6
-2
+4
Ответ abdulrah
от игрока в футбик? Ну пускай подзюбит специально для тебя.
Кто о чем, а Абдул о мастурбации мужиков.
+4
0
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Дорогие любители фигурного катания, поддержите канал " Фигурное катание- наша жизнь " в Ютубе, это единственный блогер в России, который интересно рассказывает о детском катании от 3 юн р и выше, уникальный контент и просто прикольный чел!
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Открыт новый персонаж Нет худо без добраева
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У Максима много ещё впереди.Ему 20лет.Всё зависит от него.Кто знает ,кто знает как всё будет.
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Кринж отборнейший
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Ответ Lennuci
Хотим cлавы, популярности и денег, но не хотим того, что с этим связано. Как дети малые. В Магнитогорске же всем на завод предлагали, там никто не достает и не фотографирует. Но желающих не нашлось почему-то.
Что за дичь отборная? То, что с известными людьми это происходит, не значит, что это норма и это надо хавать.
Это все равно, что при ограблении человеку написать «Хотите зарабатывать деньги, но хотите всего, что с этим связано». Полный бред
+4
-1
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как реагировать на просьбу сфотографироваться, пока стоите в женской раздевалке в чем мать родила?
...
Со мной все фоткаются, когда я в женскую раздевалку захожу))
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