Худайбердиева о Шнапцеве: «Один малоизвестный футболист решил породниться с олимпийской чемпионкой. Максим, надеюсь, ты хотя бы неплохо заработал»

Худайбердиева высказалась об излишнем внимании к личной жизни спортсменов.

«Кстати, о внимании. А задумывались ли вы, каково спортсменам жить в этой среде? Каждый шаг, каждое интервью, каждое слово в социальных сетях – все это досконально изучается и трактуется в скандальную сторону. Потому что люди любят обсуждать. И осуждать.

Ладно, публичные высказывания, а как насчет личной жизни? Вас могут сфотографировать в любой момент: идете вы за ручку со своей половинкой или отдыхаете на море, а может быть, просто пришли с подругой в баню и не знаете, как реагировать на просьбу сфотографироваться, пока стоите в женской раздевалке в чем мать родила.

К моему счастью, уровень моей популярности сильно ниже, чем у тех же девчонок-одиночниц. Я неспроста употребляю конструкцию «к счастью», потому что не иначе как слежкой и желанием привлечь к себе внимание, в некоторых случаях, назвать это невозможно.

Новость вчерашнего дня о том, как один малоизвестный футболист решил «очень красиво» породниться с одной олимпийской чемпионкой.

Максим, надеюсь, ты хотя бы неплохо заработал и еще разочек слетаешь в ОАЭ, а если сделал это бесплатно, то мы хотя бы все узнали твое имя», – написала фигуристка в колонке для «Матч ТВ».

Накануне появились новости, что олимпийская чемпионка больше года встречается с футболистом « » . Щербакова опровергла эту информацию и заявила, что Шнапцев решил таким образом обратить на себя внимание.