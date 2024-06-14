Щербакова показала свою реакцию на новости о том, что она встречается со Шнапцевым

Теги сборная России женское катание Пари НН Анна Щербакова Максим Шнапцев Фигурное катание

Анна Щербакова показала, как отреагировала на новости о романе со Шнапцевым.

Сегодня Super.ru сообщил, что олимпийская чемпионка больше года состоит в отношениях с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым.

Щербакова опровергла эту информацию. Она заявила, что не общается со Шнапцевым и серьезных отношений у них не было.

«Я сегодня», – написала фигуристка, опубликовав отрывок из видео, где она выглядит удивленной. 

Материалы по теме

55 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Судя по одновременному количеству новостей про Щербакову, то стараются её же собственные агенты-пиарщики. Шоу с ней давно не было, как и упоминаний в сми. Наверстывают всеми возможными усилиями. Чему тут удивляется Щербакова, непонятно. Главное, после этого пиара быть такой же идеально правильной.
+39
-15
+24
Ответ Olya Ru
Сегодня со всех сторон на Аню новости сыпятся 😄 кто такую атаку решил устроить??
Очередное преодоление))
+18
-6
+12
Ответ Анна Лисина
Ну так у Ани другой парень, а здесь этот кадр нарисовался))
Уже другой?
+9
-2
+7
Ну так у Ани другой парень, а здесь этот кадр нарисовался))
+11
-5
+6
По-моему уже перебор. Пиарщики, остановитесь!
+12
-7
+5
Я ей больше верю, у нее хорошая репутация.
+9
-4
+5
это реакция на ВСЕ новости о себе
Про сотрудничество тоже видимо для нее новость
+5
0
+5
Ответ Бильм@н
Уже другой?
))
+6
-1
+5
Ответ Анна Лисина
Ну так у Ани другой парень, а здесь этот кадр нарисовался))
А кто?
+5
-1
+4
Ответ elene.elene
Судя по одновременному количеству новостей про Щербакову, то стараются её же собственные агенты-пиарщики. Шоу с ней давно не было, как и упоминаний в сми. Наверстывают всеми возможными усилиями. Чему тут удивляется Щербакова, непонятно. Главное, после этого пиара быть такой же идеально правильной.
Шоу с ней действительно давно не было, она, видите ли, ногу с зимы лечит. А вот про СМИ ошибаетесь, не далее как два дня назад на Первом выступала с Ягудиным. Так что не надо искать заговор там, где кто-то просто по глупости сливает личные фото.
+10
-6
+4
Ответ elene.elene
Судя по одновременному количеству новостей про Щербакову, то стараются её же собственные агенты-пиарщики. Шоу с ней давно не было, как и упоминаний в сми. Наверстывают всеми возможными усилиями. Чему тут удивляется Щербакова, непонятно. Главное, после этого пиара быть такой же идеально правильной.
Тутберидзе тоже агенты-пиарщики Щербаковой заставили отписаться от нее сегодня (что и спровоцировало новости о прекращении сотрудничества)? А что касается вбросов о Шнапцове, его молчание после сторис Ани красноречивее всего показывает, кто там на самом деле пытался хайповать.
+7
-3
+4
Ответ Оригинальный Ник
А в чём пиар заключается? Не силён в маркетинге, если я узнал, что её когда-то пёхал футболист — это повышает популярность?
Этого футболиста? Ну, как минимум кто-то запомнил его фамилию, я правда так и не запомнил, но все же его узнаваемость явно не уменьшилась.
+3
0
+3
Ответ elene.elene
Так все правильно - два дня назад. А тут не потерпели. И все "сенсации" в один день выложили. Возращение в светско-медийную жизнь. К чему корчить удивление?
И дала старт этой пиар-кампании Тутберидзе, отписавшись сегодня от нее?) Или хитроумные пиарщики в засаде сидели, ждали, когда же тутба отпишется и дать новость?) А фото super сама слила, обвинив попутно в этом парня?) Ну и коварная же! Главное, все стройно в вашей конструкции)
+4
-1
+3
Ответ alexnew
Комментарий удален пользователем
Видео явно старое, просто фрагмент удачно подошел.
+5
-2
+3
Кстати Спортс заголовок то враньё она не это написала. Если вы считате себя журналистами переделывайте заголовок.
+6
-3
+3
Ответ alexnew
А кто?
Есть теория , что Сафонов !
Но это не точно
+3
0
+3
Ответ maximus388
Комментарий удален модератором
Это с каких пор у нас Макар Игнатов и Георгий Куница стали олигархами? Или, пардон, они медиаперсоны?
+5
-2
+3
Вот демоны! Думал увели невесту!)
+3
-1
+2
Она показала реакцию не на это, она сегодняшние новости о себе
+4
-2
+2
Ответ alexnew
Комментарий удален пользователем
Конечно, постановочное. В декабре 2021 года перед питерским чемпионатом России Аню сразу предупредили о том, что в июне 24го года будет вброс про её личную жизнь. Попросили показать подходящую реакцию, сняли с первого дубля))
+5
-3
+2
Ответ elene.elene
Судя по одновременному количеству новостей про Щербакову, то стараются её же собственные агенты-пиарщики. Шоу с ней давно не было, как и упоминаний в сми. Наверстывают всеми возможными усилиями. Чему тут удивляется Щербакова, непонятно. Главное, после этого пиара быть такой же идеально правильной.
Но спорц не проведешь! И песню напомнят, и семью приплетут, и все наизнанку вывернут
+1
0
+1
Ответ elene.elene
Судя по одновременному количеству новостей про Щербакову, то стараются её же собственные агенты-пиарщики. Шоу с ней давно не было, как и упоминаний в сми. Наверстывают всеми возможными усилиями. Чему тут удивляется Щербакова, непонятно. Главное, после этого пиара быть такой же идеально правильной.
Если бы Аня захотела, она бы бомбила ленту новостей хоть каждый день. Как раз наоборот, ей это совершенно не нужно, и она всячески избегает инфошума и появляется в медиа только если это связано с фигурным катанием, спонсорскими активностями, работой на ТВ или благотворительностью
+9
-8
+1
Ответ Perfectooo
Анютий переигрывает..
Вот примерно с такой же убедительностью она и аристократку из себя пытается изобразить.
+4
-3
+1
Ответ lepestok
она слишком скучная))
Ну да, именно поэтому вы весь день пасетесь в новостях о ней ))
+3
-2
+1
Ответ ретроградный меркурий
Ну да, именно поэтому вы весь день пасетесь в новостях о ней ))
потому что здесь весело)
+1
0
+1
Ответ alexnew
Комментарий удален пользователем
Какое видео, это кусочек видео ещё снятый на чемпионате России 2022. Это шутка такая
+5
-4
+1
Ответ Александр Шульгин
Какое видео, это кусочек видео ещё снятый на чемпионате России 2022. Это шутка такая
Тогда понятно.
+2
-1
+1
Ответ бородатый грузин
Не завидую я этому пассажиру если он и распространил данную инфу. Помнится Усачова слила песенку и с того момента стала изгоем. Вот и этот потеряется. Она корешит с той у которой такие связи, что страшно становится ! Мафия настоящая ! Такие дела малята
Усачева же и сейчас дружит с Аней? Или уже нет?
+3
-2
+1
Ответ Рилаккума Щербаков
Комментарий удален модератором
Интересно, чего такого в этом комменте, что пишут "комментарий недоступен"?
+1
0
+1
Ответ Olya Ru
Сегодня со всех сторон на Аню новости сыпятся 😄 кто такую атаку решил устроить??
Недоброжелатели кто ещё
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий