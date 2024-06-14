Щербакова показала свою реакцию на новости о том, что она встречается со Шнапцевым
Анна Щербакова показала, как отреагировала на новости о романе со Шнапцевым.
Сегодня Super.ru сообщил, что олимпийская чемпионка больше года состоит в отношениях с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым.
Щербакова опровергла эту информацию. Она заявила, что не общается со Шнапцевым и серьезных отношений у них не было.
«Я сегодня», – написала фигуристка, опубликовав отрывок из видео, где она выглядит удивленной.
Про сотрудничество тоже видимо для нее новость
Но это не точно