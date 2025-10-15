Алина Загитова: «Хочу стать лучшей версией себя. Чтобы запомнили как человека, который сделал многое для развития спорта в стране»
Алина Загитова рассказала, что мотивирует ее продолжать тренироваться.
– В чем мотивация тренироваться и заниматься спортом до сих пор?
– Мотивация – становиться лучше. Стать лучшей версией себя. Не только физически. Чтобы тебя запомнили как человека, который сделал многое для развития спорта в нашей стране.
– Тренироваться не мешает никто в зале?
– У нас тренажер находится в центре фигурного катания Тутберидзе. Там все свои. Только маленькие детишки просят фотографироваться, – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Загитова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости