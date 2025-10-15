«Середина программы не соответствовала требованиям high energy». Дэвис и Смолкин поменяли часть музыки ритм-танца

Диана Дэвис и Глеб Смолкин поменяли часть музыки для ритм-танца.

Ритм-танец грузинского дуэта в текущем сезоне был поставлен под песни «Pretty Fly (For a White Guy» группы The Offspring и «Bills, Bills, Bills» – Destiny’s Child.

Теперь вместо Destiny’s Child будет звучать еще один трек The Offspring – «She’s Got Issues».

«Был комментарий от судей, что середина программы у нас не соответствует требованиям high energy. Если это не изменить, бригада имеет право ставить минус один / минус два даже за хорошо выполненный элемент», – приводит слова Смолкина журналист Спортса’’ Майя Багрянцева.

