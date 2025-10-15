София Сарновская: «Салфетница, которую я держу в руках, досталась мне от Ханю. Хотела бы взять от него его силу и веру в себя»

Сарновская рассказала о салфетнице, которая досталась ей от Ханю.

Фигуристка вышла на первый этап юниорского Гран-при с салфетницей в виде Винни-Пуха. За короткую программу Сарновская получила 63,38 балла и заняла второе место.

«Салфетница, которую я держу в руках, досталась мне от Юдзуру Ханю . Он приезжал на соревнования в России, насколько помню, это был «Мегаспорт». И ему кинули игрушки на лед. Я тогда тренировалась в ЦСКА, и нам принесли три Винни Пуха от Ханю.

Маме в голову пришло, что можно сделать из него салфетницу. Сначала ее брал на соревнования мой старший брат Кирилл, а потом она перешла ко мне по наследству.

Мне нравятся все выступления Ханю на Олимпиадах. Я бы хотела взять от него его силу и веру в себя», – сказала София Сарновская .

ФОТО