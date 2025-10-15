Дзепка о программе «Война и мир»: «Образ, который сложился, понятен русскому зрителю. Вызывает эмоции – возможно, проявление патриотизма»

София Дзепка оценила свое выступление на первом этапе Гран-при среди юниоров.

Фигуристка выступила с короткой программой по мотивам романа «Война и мир» и заняла первое место, набрав 69,99 балла.

– Оцениваю прокат, если честно, есть над чем работать. По моим ощущениям прокат не блестящий, но на этот старт я уже выходила более уверенно, элементы давались более уверенно. Я прочувствовала эту программу.

– Читали ли книгу или, может, смотрели сериал, когда готовились?

– Я прочла книгу, но все собираюсь посмотреть сериал. В свободное время обязательно посмотрю, еще планирую не в одной интерпретации посмотреть, чтобы понять, как разные режиссеры воплощали этот великий роман в кинематографе.

– Что вам больше всего нравится в этой программе?

– Мне нравится образ, который у нас получился. Мне кажется, образ, который сложился, очень понятен русскому зрителю и за это вызывает какие‑то эмоции, в том числе, возможно, проявление патриотизма. Мы понимаем, что такое великое произведение было написано в нашей национальной культуре, что делает нас всех ближе.

– Насколько довольны оценками, ведь не хватило одной сотой до 70?

– Не обращаю внимание на оценки, если честно. Это все субъективно и на оценки важно смотреть в рамках одних соревнований. Сейчас чуть‑чуть не дотянула, значит, нужно больше работать. В следующий раз дотяну, может быть. Неплохо, рабочий прокат, – сказала Дзепка.