Алина Загитова: «Я очень много учусь, буду заканчивать магистратуру. Сейчас поступила к Николаю Картозии, решила немного апгрейднуться»
Алина Загитова рассказала, что очень много учится.
4 сентября фигуристка сообщила, что с октября у нее начнется учеба в Школе продюсирования Николая Картозии.
«Я очень много учусь. Буду заканчивать магистратуру в РАНХиГС. Также у меня последний курс в РГУФКе. Также еще сейчас поступила к Николаю Картозии. Решила немного апгрейднуться, все-таки это человек, который многое сделал для нашего телевидения, для медиа», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском одиночном катании.
«Я заложник того, что мне «все еще 15 лет». А мне уже 23». Загитова у Утяшевой
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости