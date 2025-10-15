Алина Загитова: «Я очень много учусь, буду заканчивать магистратуру. Сейчас поступила к Николаю Картозии, решила немного апгрейднуться»

Алина Загитова рассказала, что очень много учится.

4 сентября фигуристка сообщила, что с октября у нее начнется учеба в Школе продюсирования Николая Картозии.

«Я очень много учусь. Буду заканчивать магистратуру в РАНХиГС. Также у меня последний курс в РГУФКе. Также еще сейчас поступила к Николаю Картозии. Решила немного апгрейднуться, все-таки это человек, который многое сделал для нашего телевидения, для медиа», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском одиночном катании.

