Александра Бойкова: «На Мемориале Панина был хороший четверной выброс, но слетела из-за того, что конек не держит. Конек сломался неделю назад»
Бойкова рассказала, почему не получился квад-выброс на Мемориале Панина.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполняли четверной выброс в произвольной программе на контрольных прокатах. На турнире памяти Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге они снова попытались его исполнить, но партнерша упала.
«У меня неделю назад конек сломался – вылетел крючок и ботинок сломался. Я неделю каталась на таком себе коньке – и на нем четверной выброс очень сложно поймать.
Поэтому я чаще всего либо в степ делала, либо падала. Тут был очень хороший выброс, но из-за того, что конек не держит, слетела», – рассказала фигуристка в интервью Константину Лесику.
