  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Александра Бойкова: «На Мемориале Панина был хороший четверной выброс, но слетела из-за того, что конек не держит. Конек сломался неделю назад»
3

Александра Бойкова: «На Мемориале Панина был хороший четверной выброс, но слетела из-за того, что конек не держит. Конек сломался неделю назад»

Бойкова рассказала, почему не получился квад-выброс на Мемориале Панина.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполняли четверной выброс в произвольной программе на контрольных прокатах. На турнире памяти Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге они снова попытались его исполнить, но партнерша упала.

«У меня неделю назад конек сломался – вылетел крючок и ботинок сломался. Я неделю каталась на таком себе коньке – и на нем четверной выброс очень сложно поймать.

Поэтому я чаще всего либо в степ делала, либо падала. Тут был очень хороший выброс, но из-за того, что конек не держит, слетела», – рассказала фигуристка в интервью Константину Лесику.

Наши пары затевают суперсезон даже без Олимпиады. Кто закручивает главные интриги?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Фигурка
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
Мемориал Панина
logoсборная России
пары
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алена Леонова: «Четверной выброс — это фишка Бойковой и Козловского. Хочется поздравить ребят с возвращением, потому прошлый сезон не задался»
3713 октября, 14:11
Бойкова и Козловский выступят на этапах Гран-при России в Красноярске и Казани
1313 октября, 13:46
Татьяна Тарасова: «Бойкова и Козловский делают четверной выброс потрясающе. Конечно, им стоит его исполнять»
413 октября, 11:29
Главные новости
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дзепка, Васильева, Смагина, Диана Мильто и Сарновская покажут короткие программы
204сегодня, 13:55Live
Дарья Усачева: «Было бы интересно поработать, пожить в США. Там другой менталитет, другая культура – как и в Китае»
141 минуту назад
Дарья Усачева: «В Китае всем наплевать, как ты выглядишь. Тут все раскрепощенные, в магазин выходят в пижамах – и не стесняются»
448 минут назад
Дарья Усачева: «Сестра была в детстве на Великой Китайской стене и загадала, что хочет младшую сестру. А потом родилась я»
55 минут назад
Дарья Усачева: «Жить в Пекине намного дешевле, чем в Москве. Такси стоит 150 рублей, а машина при этом – комфорт плюс»
52сегодня, 14:41
Иван Тельнов: «Будем улучшать произвольную программу, поскольку даже после этого проката есть моменты, которые можно чуть приукрасить»
сегодня, 14:06
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Ковязина и Мохов победили в парном катании, Сабада и Астахов – 2-е, Высоцкая и Алексеенко – 3-и
232сегодня, 13:47
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дрожжина и Тельнов победили в танцах на льду, Шарафутдинова и Мурасалимов – 2-е, Ростилова и Ауров – 3-и
200сегодня, 12:28
Александра Трусова: «В расписании по две тренировки в день. Во время них сын спит в коляске возле катка»
24сегодня, 11:25
Фетисов о лишении Дробязко гражданства Литвы: «Это уже полный дебилизм и запредельная история»
10сегодня, 10:28
Ко всем новостям
Последние новости
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
сегодня, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1110 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08