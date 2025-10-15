Загитова о режиме дня: «Все получается спонтанно, могу и в шесть утра заснуть. У меня ночью повышается КПД»

Алина Загитова рассказала, что иногда засыпает только в шесть утра.

– Как выглядит день Алины Загитовой?

– У меня все спонтанно получается, потому что сейчас меньше тренировок и больше творческих проектов. Очень люблю поспать. Лучше после 9 проснуться. Могу и в 6 утра заснуть. У меня ночью повышается КПД.

Я очень метеозависимый человек. Когда солнце – все проще. А когда такая погода, как сейчас... Но есть задача и цель. Научилась как-то все равно по этой причине делать то, что запланировала, несмотря на внешние факторы, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

