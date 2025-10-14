Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дзепка, Васильева, Смагина, Мильто и Сарновская покажут короткие программы

15 октября юниорки выступят с короткими программами на Гран-при России.

Гран-при России среди юниоров

1-й этап, «Лед Мечты»

Москва

Девушки, КМС

Начало произвольной программы – 16:55 по московскому времени (15 октября), прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Алина Локтева

2. Софья Федотова

3. Диана Мильто

4. Валерия Шарапова

5. Марьям Зялалова

6. Варвара Воронина

Вторая разминка

7. Алиса Гориславская

8. Ульяна Васильева

9. Софья Смагина

10. Василиса Абакумова

11. София Дзепка

12. Яна Асташенкова

Третья разминка

13. София Поскребышева

14. Василиса Будина

15. София Сарновская

16. Агния Хазова

17. Анастасия Быкова

18. Кристина Тимофеева