4

Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дзепка, Васильева, Смагина, Мильто и Сарновская покажут короткие программы

15 октября юниорки выступят с короткими программами на Гран-при России.

Гран-при России среди юниоров

1-й этап, «Лед Мечты»

Москва

Девушки, КМС

Начало произвольной программы – 16:55 по московскому времени (15 октября), прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Алина Локтева

2. Софья Федотова

3. Диана Мильто

4. Валерия Шарапова

5. Марьям Зялалова

6. Варвара Воронина

Вторая разминка

7. Алиса Гориславская

8. Ульяна Васильева

9. Софья Смагина

10. Василиса Абакумова

11. София Дзепка

12. Яна Асташенкова

Третья разминка

13. София Поскребышева

14. Василиса Будина

15. София Сарновская

16. Агния Хазова

17. Анастасия Быкова

18. Кристина Тимофеева

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
София Дзепка
Ульяна Васильева
Василиса Абакумова
София Сарновская
Софья Смагина
Лед Мечты
logoсборная России
Валерия Шарапова
Диана Мильто
Яна Асташенкова
женское катание
Софья Федотова
Анастасия Быкова
Алина Локтева
результаты
logoСерия Гран-при России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Трусова очень хороша для командного турнира. Она грамотный капитан». Сарновский о Кубке Первого канала
4вчера, 12:08
«Интересно, что еще через полвека будет?» Москвина поделилась воспоминаниями о соревнованиях 1957 года
13вчера, 08:47
Дзепка, Сарновская, Лазарев, Колесников, Ковязина и Мохов, Пестова и Лагутов выступят на первом этапе Гран-при России среди юниоров
458 октября, 20:39
Главные новости
Расписание первого этапа Гран-при России среди юниоров в Москве: там выступят Лазарев, Колесников, Дзепка и Мильто
1323 минуты назад
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Лукин, Лазарев, Колесников и Хрулев выступят с короткими программами
24 минуты назад
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто будет комментатором фигурного катания?
655 минут назад
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Ковязина и Мохов выиграли короткую программу, Высоцкая и Алексеенко – 2-е
123сегодня, 17:43
Максим Траньков: «Я дзен поймал уже давно, потому что не читаю комментарии на Спортсе»
54сегодня, 17:28
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дрожжина и Тельнов лидируют после ритм-танца, Шарафутдинова и Мурасалимов – 2-е
158сегодня, 16:48
«Дмитрий Георгиевич Куница». Косторная рассказала, как назвала сына
36сегодня, 16:21Видео
Худайбердиева получила вторую судейскую категорию. Ее обязанности – технический специалист по танцам на льду
8сегодня, 16:14
Софья Акатьева: «Если форма позволит, то пойду на тройной аксель. Эталон – аксель Туктамышевой, постоянно пересматриваю»
121сегодня, 14:20
Софья Акатьева: «Раньше как-то спокойнее выходила на соревнования. Иногда из-за волнения у меня что-то срывается»
5сегодня, 14:14
Ко всем новостям
Последние новости
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1110 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45