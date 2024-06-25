Загитова закрыла общий доступ к своему сообществу в VK. Теперь попасть туда можно только по одобренной заявке

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова закрыла общий доступ к своему сообществу в VK.

Теперь попасть на страницу олимпийской чемпионки по фигурному катанию можно только по одобренной заявке.

О создании официального сообщества в соцсети VK Загитова объявила сегодня, 25 июня.

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46 комментариев
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Оспидя, закрытое сообщество загиботов, что может быть смешнее и кринжовее? Т.е. дева не собирается даже пытаться хоть немного культурно улучшиться, гругозор расширить, читать начать, дева вместо этого создает себе этакую комфортную зону льстецов и подвывал и готовится сутками вязнуть в пустых восхвалениях себя любимой. Ну браво просто! Какая там обломовщина с маниловщиной. Какая там бузовщина. Загитовщина! Вот это реально страшно
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Я люблю людей...)
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да кому ты нужна 😂
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Все эротические сообщества закрытые.
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Открыла дверь в новое пространство, так сказать🤔
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Девушка с кучей комплексов. Сейчас соберёт своих из палатки и те, будут ей день и ночь рассказывать, какая она нереальная.
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Обиделась?
Да, обиделась...
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Перестаньте пиарить эту пустышку, хватит уже.
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А на воротах цербером там Фира-Ханум в парандже?)))
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Для истинных ценителей 😂
Главное - не забыть предоставить доступ для преподавательского состава вуза, в котором учится Загитова. Пусть наслаждаются.
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Держите в курсе, офигенно важные новости (нет)
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Много чего бы она закрыла и сама на время исчезла с радаров. Слишком много активности с нулевым результатом.
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А буквально час назад зазывала подписчиков, заходите, подписывайтесь,. делитесь историями. Оказалось очередной кринж от Алиночки, видимо фолловеры были не особо восхищены её новым проявлением.
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Решила закрыться в своем панцире, чтобы видеть и слушать только желаемое? Ну что ж, ну имеет право, мы считаем.
Только вот абсолютному большинству вменяемых людей вообще пофиг, никому особенно и не интересно это ее сообщество 😆
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Молиться будут только прошедшие отбор.
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Как по мне,то лучше хомяка погонять.
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Жалкая

У неё в телеге подписчиков кот наплакал, а она тут закрывается, ахаха
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она кому то нужна?
решила спрятаться от хейт видь теперь смогут зайти только загиботы)) которые будут целововать поуши Алиночку
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От кого закрываться-то?) Большинство уже и забыли что он существует. Скукотища и безызбежность... от будущего любителя людей...
+17
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Новости, которые мы заслужили!
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Ответ Виктория Лысикова
Открыла дверь в новое пространство, так сказать🤔
Слегка приоткрыла ее и почти сразу захлопнула , можно сказать, перед самым носом ... Как говорится, кто не успел, тот опоздал !
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Ответ cupof
Все эротические сообщества закрытые.
Так, а вот теперь стало интересно
+8
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Спортивные новости которые мы заслужили...
+4
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На самом деле очень жаль. Из спортсменки с мировым именем, чемпионки всех крупнейших соревнований, лица известных брендов одежды и косметики превратиться в бесконечный поток сомнительного контента...
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Понятно. Отсеет всех критиканов и будет лапшу вешать фанам. А главное слушать от них какая она гениальная. Надо быть подальше от этого сообщества.
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Как нам теперь с этим жить
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Ответ Anneta28
Девушка с кучей комплексов. Сейчас соберёт своих из палатки и те, будут ей день и ночь рассказывать, какая она нереальная.
Даже непонятно откуда они. Со спортом все сложилось лучше некуда, личико (было) миловидное, фигура отличная. Здоровье глобально в порядке. Денег немеряно. Вроде все удалось - но реально как будто комплексы
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Ответ Anneta28
Следующий этап - фан-ID😂
Хахаха, точно 😂

Или как на ОИ 2024: специальная комиссия за отдельную плату проверит все соцсети на предмет комментариев с критикой Загитовой и лайков к постам с критикой. И только тогда человек будет допущен 😂
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Ответ Kareglazaya
Для истинных ценителей 😂 Главное - не забыть предоставить доступ для преподавательского состава вуза, в котором учится Загитова. Пусть наслаждаются.
Следующий этап - фан-ID😂
+5
-4
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Алина и ВК , а надо ли вообще вести этот блог? Скорее всего его ведет кто- то из близкой группы, т. к много занимает места в жизни
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