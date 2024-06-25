Загитова закрыла общий доступ к своему сообществу в VK. Теперь попасть туда можно только по одобренной заявке
Алина Загитова закрыла общий доступ к своему сообществу в VK.
Теперь попасть на страницу олимпийской чемпионки по фигурному катанию можно только по одобренной заявке.
О создании официального сообщества в соцсети VK Загитова объявила сегодня, 25 июня.
Да, обиделась...
Главное - не забыть предоставить доступ для преподавательского состава вуза, в котором учится Загитова. Пусть наслаждаются.
Только вот абсолютному большинству вменяемых людей вообще пофиг, никому особенно и не интересно это ее сообщество 😆
У неё в телеге подписчиков кот наплакал, а она тут закрывается, ахаха
решила спрятаться от хейт видь теперь смогут зайти только загиботы)) которые будут целововать поуши Алиночку
Или как на ОИ 2024: специальная комиссия за отдельную плату проверит все соцсети на предмет комментариев с критикой Загитовой и лайков к постам с критикой. И только тогда человек будет допущен 😂