Загитова закрыла общий доступ к своему сообществу в VK. Теперь попасть туда можно только по одобренной заявке

Алина Загитова закрыла общий доступ к своему сообществу в VK.

Теперь попасть на страницу олимпийской чемпионки по фигурному катанию можно только по одобренной заявке.

О создании официального сообщества в соцсети VK Загитова объявила сегодня, 25 июня.