Алина Загитова: «Месяц назад я не могла представить, что мне готовит премия «Муз-ТВ». Это было ярко и незабываемо!»

Алина Загитова поблагодарила певицу Люсю Чеботину за совместный номер.

«Еще месяц назад я даже не могла представить, что мне готовит предстоящая премия «Муз-ТВ».

Хочу поблагодарить Люсю и всю команду за этот бесценный опыт! Ты невероятная! Талантливая, смелая и очень сильная.

Это было ярко и незабываемо!» – написала Загитова.

Загитова в номере Чеботиной на премии Муз-ТВ: тот случай, когда и правда эффектно