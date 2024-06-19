Алина Загитова: «Месяц назад я не могла представить, что мне готовит премия «Муз-ТВ». Это было ярко и незабываемо!»
Алина Загитова поблагодарила певицу Люсю Чеботину за совместный номер.
«Еще месяц назад я даже не могла представить, что мне готовит предстоящая премия «Муз-ТВ».
Хочу поблагодарить Люсю и всю команду за этот бесценный опыт! Ты невероятная! Талантливая, смелая и очень сильная.
Это было ярко и незабываемо!» – написала Загитова.
Загитова в номере Чеботиной на премии Муз-ТВ: тот случай, когда и правда эффектно
Ну как может Загитова сказать вот это: "Хочу поблагодарить Люсю и всю команду за этот бесценный опыт! Ты невероятная! Талантливая, смелая и очень сильная"?
На загитовском этот "мэсседж" должен выглядеть как-то так: "Сегодня я респектую Люсечке, и ее команде за безызбежный экспириэнс! Ты абсолютная стар и стронг! Будем форсить дальше!"
Первое правило шоу-биза "любой пиар хорош кроме некролога".
Конечно Алина будет злиться и выкладывать еще и еще))