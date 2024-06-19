Алина Загитова: «Месяц назад я не могла представить, что мне готовит премия «Муз-ТВ». Это было ярко и незабываемо!»

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Люся Чеботина Фигурное катание

Алина Загитова поблагодарила певицу Люсю Чеботину за совместный номер.

«Еще месяц назад я даже не могла представить, что мне готовит предстоящая премия «Муз-ТВ».

Хочу поблагодарить Люсю и всю команду за этот бесценный опыт! Ты невероятная! Талантливая, смелая и очень сильная.

Это было ярко и незабываемо!» – написала Загитова.

Загитова в номере Чеботиной на премии Муз-ТВ: тот случай, когда и правда эффектно

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43 комментария
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Прошло несколько дней , а она продолжает делать новости из подтанцовки….
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Это уже какая-то истерика, вы можете думать, что угодно, главное, что я считаю мою подтанцовку самым ярким событием премии МузТВ.
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Что за манера вытягивать ноги в фотошопе, какой -то комплекс маленького роста?👀
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Ответ Sgi
Прошло несколько дней , а она продолжает делать новости из подтанцовки….
а потом обижается и хамит всем, кто опять назовёт её подтанцовкой;)
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Ответ Грибная Фея
как мало для счастья надо - выступить на подтанцовке у какой-то певички
печально, что ОЧ и обладательница большого шлема в ФК опустилась до плясок на подтанцовке у фанерной певички, при этом сама же на эту подтанцовку и напросилась.
+58
-9
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Алина что, редактора наняла, который будет вести ее соцсети?
Ну как может Загитова сказать вот это: "Хочу поблагодарить Люсю и всю команду за этот бесценный опыт! Ты невероятная! Талантливая, смелая и очень сильная"?
На загитовском этот "мэсседж" должен выглядеть как-то так: "Сегодня я респектую Люсечке, и ее команде за безызбежный экспириэнс! Ты абсолютная стар и стронг! Будем форсить дальше!"
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как мало для счастья надо - выступить на подтанцовке у какой-то певички
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что мне готовит премия «Муз-ТВ» --- Ты ещё не знаешь, что готовит тебе Басков на твоё хамство про непрокрашенные корни.
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«Не могла представить» - это когда сюрприз, а не сама напросилась 🫠
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Она поди еще пару месяцев будет об этом говорить..
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Не премия МУЗ-ТВ тебе готовит, а Ротенберг тебе все готовит! С Чеботиной у него на подтанцовке всегда в СКА!
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Алина, Муз-ТВ тебя больше не позовет.
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Ответ Lilia Sadykova
печально, что ОЧ и обладательница большого шлема в ФК опустилась до плясок на подтанцовке у фанерной певички, при этом сама же на эту подтанцовку и напросилась.
Там у нее и у ее маман комплекс провинциалок. Обязательно надо доказывать свою состоятельность, обязательно пролезть на ТВ, неважно в какой роли и в каком качестве. Даже если дублершей какой-то Люси.
+33
-12
+21
Громко так со сцены упала. Потом кони и люди у неё перемешались.
+25
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Ответ Амонра
Что за манера вытягивать ноги в фотошопе, какой -то комплекс маленького роста?👀
У нее все фото такие, специально, чтобы ноги казались длиннее, видимо комплекс
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+20
Алинка, срочно выкладывай что-то еще, там Саша тебя обгоняет по новостям))
+22
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Ответ BillShen
Алина что, редактора наняла, который будет вести ее соцсети? Ну как может Загитова сказать вот это: "Хочу поблагодарить Люсю и всю команду за этот бесценный опыт! Ты невероятная! Талантливая, смелая и очень сильная"? На загитовском этот "мэсседж" должен выглядеть как-то так: "Сегодня я респектую Люсечке, и ее команде за безызбежный экспириэнс! Ты абсолютная стар и стронг! Будем форсить дальше!"
100%, чтоб загитова кого-то хвалила, кроме себя...
+19
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+16
Ответ Artemon1302
Комментарий скрыт
Что-то судя по тому, что она делает да и по её интервью, ей не .......с высокой колокольни)))) а ее очень задевает все, что о ней пишут и говорят))))
+18
-3
+15
А Баскова поблагодарить забыла?
Первое правило шоу-биза "любой пиар хорош кроме некролога".
+21
-10
+11
Ответ Александр Шульгин
Что это, пишут постоянно. Хоть просветите
лекарство для диабетиков, от которого быстро теряется вес
+13
-2
+11
Ответ RMandYNWA
Комментарий скрыт
На Озенпике-то, конечно)
+22
-12
+10
Ответ Tresk2
Громко так со сцены упала. Потом кони и люди у неё перемешались.
Ей чаще надо падать, хотя она и в шоу часто падает. зато на следующий день диплом получила.
+11
-3
+8
Смешные фото!
+9
-4
+5
Блин, а как ей реагировать - она так готовилась, так выступила, а вместо похвалы на нее все накинулись))
Конечно Алина будет злиться и выкладывать еще и еще))
+11
-6
+5
Ответ Грибная Фея
лекарство для диабетиков, от которого быстро теряется вес
Вредное наверное, то то я смотрю Загитова совсем болезненно исхудала. Ещё немного и будет уже за край.
+7
-2
+5
Ответ Александр Шульгин
Вредное наверное, то то я смотрю Загитова совсем болезненно исхудала. Ещё немного и будет уже за край.
да, там довольно серьезные побочки
+7
-2
+5
Немного критики и уже бесценный опыт, а не потрясающий экспириенс..)
+16
-12
+4
Ответ Александр Шульгин
Что это, пишут постоянно. Хоть просветите
Препарат для похудения
+7
-3
+4
Да уж Басков со своими непрокрашенными корнями повеселил.
+11
-8
+3
А стало феерично
+10
-7
+3
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