Алина Загитова поздравила мусульман с праздником Курбан-байрам
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала поздравление с праздником Курбан-байрам.
Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, который отмечают на десятый день 12-го месяца исламского лунного календаря зуль-хиджа.
«Вчера был классный вечер и волны, а сегодня продолжаю свою миссию на Играх БРИКС. Я рада в праздничный день быть в моей любимой Казани.
Всех мусульман с праздником. Корбан бәйрәме белән котлыйм», – написала фигуристка в телеграм-канале.
Загитова – посол Игр БРИКС, которые проходят в Казани с 12 по 23 июня.
От всего сердца желаю, чтобы Аллах услышал все ваши молитвы и благословил вас, ваших родных и друзей. Пусть все ваши добрые помыслы и поступки будут по справедливости вознаграждены счастьем, благополучием, крепким здоровьем и долголетием.
(Коран 24; 30, 31).
И где я неправ?
- Как у православного может быть праздник жертвоприношения!!?
Или вы подчеркиваете, что фаны Загитовой только татарстанцы.