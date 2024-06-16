Алина Загитова поздравила мусульман с праздником Курбан-байрам

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала поздравление с праздником Курбан-байрам.

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, который отмечают на десятый день 12-го месяца исламского лунного календаря зуль-хиджа.

«Вчера был классный вечер и волны, а сегодня продолжаю свою миссию на Играх БРИКС. Я рада в праздничный день быть в моей любимой Казани.

Всех мусульман с праздником. Корбан бәйрәме белән котлыйм», – написала фигуристка в телеграм-канале.

Загитова – посол Игр БРИКС, которые проходят в Казани с 12 по 23 июня.

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60 комментариев
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Уровень агрессии к Загитовой, конечно, пробивает всякое дно. Хотя бы в этой теме бы прошли молча, показали бы себя с хорошей стороны.
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Ответ Тайга86
Догадалась сегодня в почти закрытом платье фотки выставить, а не как обычно. Но почему-то не с офигительных соревнований, а опять с любимой яхты/катера.
Счастья вам и вашим близким🙏
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Думала хоть под этой веткой не будет омерзительных комментариев, ошиблась. У людей ничего святого. С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ МУСУЛЬМАН!!! МИРА И ДОБРА!!!
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+10
Ответ Raya
Потому что так пожелал Всевышний. Если на то будет Его воля, то она наденет хиджаб. Многие мусульмане неидеальны, от этого они не перестают быть мусульманами.
откуда инфа? вы не много на себя берете волю всевышнего толкуя? )
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С праздником Алину, и всех мусульман!
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С праздником всех мусульман!
От всего сердца желаю, чтобы Аллах услышал все ваши молитвы и благословил вас, ваших родных и друзей. Пусть все ваши добрые помыслы и поступки будут по справедливости вознаграждены счастьем, благополучием, крепким здоровьем и долголетием.
+8
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Догадалась сегодня в почти закрытом платье фотки выставить, а не как обычно. Но почему-то не с офигительных соревнований, а опять с любимой яхты/катера.
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Прекрасные фото! С праздником всех жителей Татарстана!
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Красивая представительница своего народа! А Казань очень красивый город, по праву!
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Ответ Raya
Потому что так пожелал Всевышний. Если на то будет Его воля, то она наденет хиджаб. Многие мусульмане неидеальны, от этого они не перестают быть мусульманами.
"И чтобы не выставляли напоказ свою красоту, и не оголяли тело, не наряжались и не красились ради привлечения внимания посторонних мужчин"
(Коран 24; 30, 31).
И где я неправ?
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Ответ marina8797
Думала хоть под этой веткой не будет омерзительных комментариев, ошиблась. У людей ничего святого. С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ МУСУЛЬМАН!!! МИРА И ДОБРА!!!
Присоединяюсь к вам, очень неприятно это читать.
+10
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Ответ Фира Фасхутдинова
Комментарий удален модератором
" PS: скрины на всякий случай я сделала. А поздравления мусульман спокойно минусуются." --- И сразу в прокуратуру - чего тут буквы тратить.
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Ответ marina8797
Счастья вам и вашим близким🙏
И вам тоже. С праздником вас, если вы к нему имеете отношение.
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Ответ Тайга86
Догадалась сегодня в почти закрытом платье фотки выставить, а не как обычно. Но почему-то не с офигительных соревнований, а опять с любимой яхты/катера.
Конечно, Алина до этого выставила и замечательные фото со спортивных соревнований.
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Ответ aleksandramurzova
Она вчера выставляла фотографии с соревнований. В инсте мелькали в ленте.
Мне уже ответили. Молодец. Учитывая для чего она находится сейчас в Казани, их и нужно выставлять в первую очередь. А то, что она неравнодушна к яхтам и так все помнят.
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Спасибо, с праздником Курбан байрам всех мусульман
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Мусульман с праздником! Добра и благополучия!
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Поздравляю всех мусульман России с праздником Курбан-байрам!
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Ответ Железная Леди
Явно татары ей напомнили, что она в Казани. А в Мечеть забыла сходить.
Женщины не ходят в мечеть, ну если ходят, то не обязаны!
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Молодец!
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Ответ marina8797
Думала хоть под этой веткой не будет омерзительных комментариев, ошиблась. У людей ничего святого. С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ МУСУЛЬМАН!!! МИРА И ДОБРА!!!
Я вообще маленько в шоке бываю от здешних. Ни про одного фигуриста невозможно что-то доброе написать, сразу же прилетит какая-то особа с критикой. И её тут-же заплюсуют.
+3
-2
+1
Ответ marina8797
Думала хоть под этой веткой не будет омерзительных комментариев, ошиблась. У людей ничего святого. С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ МУСУЛЬМАН!!! МИРА И ДОБРА!!!
ну и вы отделили мусульман от людей др. религий.
+2
-1
+1
Ответ Олег Кучтраев
Ну я православный татарин. У меня праздник. Иди мимо, агностик
Хорошо, что хоть не православный мусульманин.
- Как у православного может быть праздник жертвоприношения!!?
+2
-1
+1
Ответ ВИван
Прекрасные фото! С праздником всех жителей Татарстана!
Почему только Татарстана? Мусульмане по всей Волге живут и на Кавказе и в Крыму.
Или вы подчеркиваете, что фаны Загитовой только татарстанцы.
+2
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+1
Ответ Тайга86
Догадалась сегодня в почти закрытом платье фотки выставить, а не как обычно. Но почему-то не с офигительных соревнований, а опять с любимой яхты/катера.
Она вчера выставляла фотографии с соревнований. В инсте мелькали в ленте.
+4
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+1
Ответ ВИван
Конечно, Алина до этого выставила и замечательные фото со спортивных соревнований.
Молодец.
+2
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Разные религии имеют определëнные правила поведения для истинно верующих. Простой вопрос - почему женщина исповедующая православие никогда не позволит себе войти в храм с непокрытой головой, и почему некоторые женщины -мусульманки выходят на улицу без хиджаба? Значит вера для них только фикция.
А, возможно, у вас с логикой проблемы. Перечитайте, что вы написали.
+4
-3
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Красивые фото. Счастливая Алина! Всех мусульман с праздником!
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-10
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Ответ Fellina
Платье не для Мечети)
Раньше ее Тутберидзе не пускала в мечеть, а теперь платье .
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Ответ Железная Леди
Явно татары ей напомнили, что она в Казани. А в Мечеть забыла сходить.
Платье не для Мечети)
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