Алина Загитова: «Работаю не покладая рук. Мне кажется, я всю жизнь готовилась к этому проекту»
Алина Загитова спросила у подписчиков, над каким проектом она работает.
«Работаю не покладая рук.🥵 Мне кажется, я всю жизнь готовилась к этому проекту. 🙈
Есть предположения?» – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Туда и смотрит
Могла бы просто на горном велосипеде кататься с таким же успехом, но хоть бы оздоровилась
Полное впечатление, что у нее отставание в развитии из-за спорта
Присела на минутку, и тут же - жалейте меня! Я работаю не покладая рук!
Да и какие у нас могут быть предположения? Нам все абсолютно фиолетово 😆
Но зная Загитову и то, что после спорта она совершенно ничем интересным не занимается, при этом все называя себя очень занятой в различных проектах, то и тут не следует ожидать чего-то примечательного..
Не может же она прямо сказать, хочу как у... Кого-то там.
Згачит, наконец то осчастливит нас своим блогом на Ютубе с комиками.
Ну тут уже она не 2 года, а всю жизнь готовилась к нему. Понятно вам?
А Медведева как то догадалась, и опередила её опять на год.
Как то так.