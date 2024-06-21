Алина Загитова: «Работаю не покладая рук. Мне кажется, я всю жизнь готовилась к этому проекту»

Алина Загитова спросила у подписчиков, над каким проектом она работает.

«Работаю не покладая рук.🥵 Мне кажется, я всю жизнь готовилась к этому проекту. 🙈

Есть предположения?» – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.