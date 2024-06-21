Алина Загитова: «Работаю не покладая рук. Мне кажется, я всю жизнь готовилась к этому проекту»

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова спросила у подписчиков, над каким проектом она работает.

«Работаю не покладая рук.🥵 Мне кажется, я всю жизнь готовилась к этому проекту. 🙈

Есть предположения?» – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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72 комментария
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Разве этого хотела олимпийская чемпионка? Чтобы каждый "проект" вызывал насмешки и подколки? Разве не об этом говорили поклонники фигурного катания отбитому фанатью Алины? Породить столько никчемной кринжатины, ради чего. Ах да ..."бабки, бабки, с...ка бабки"(с)....это как то хоть логично, но стоило ли репутации?
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Это я беспросветно испорчена - или поза на грани приличий? И что за проект у нее на ручке кресла?
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Часто, когда взрослые приходят с собой детей на работу им дают бумагу и карандаши, чтобы они "работали не покладая рук" и не мешали. Вот и тут ощущение, что кто-то из взрослых привёл Алину в офис.
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У меня предположение, что она елозила на подлокотнике кресла изрядно

Туда и смотрит

Могла бы просто на горном велосипеде кататься с таким же успехом, но хоть бы оздоровилась

Полное впечатление, что у нее отставание в развитии из-за спорта
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+20
А зачем так неприлично садиться? Да еще публиковать такие фото! Ну и мусульманка... 😣
Присела на минутку, и тут же - жалейте меня! Я работаю не покладая рук!
+43
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Алина ещё сама не знает над каким проектом она работает?
+37
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+16
Союзмультфильм? Рисовать «чебурашку»? Может быть, что ещё
+28
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+12
Ответ брандербург
Комментарий скрыт
Для начала писать научись грамотно. Что за ужас? Какой кумир - такие и фанаты.
+12
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Ответ Tresk2
Алина ещё сама не знает над каким проектом она работает?
написано"всю жизнь готовилась" но как берется за карандах засыпает. ( второе фото)
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+9
Ответ Anfitan
Разве этого хотела олимпийская чемпионка? Чтобы каждый "проект" вызывал насмешки и подколки? Разве не об этом говорили поклонники фигурного катания отбитому фанатью Алины? Породить столько никчемной кринжатины, ради чего. Ах да ..."бабки, бабки, с...ка бабки"(с)....это как то хоть логично, но стоило ли репутации?
АлинАчка, дипломированный журналист, не знает лексического значения слова РЕПУТАЦИЯ.
+32
-23
+9
Что за склонность постить фотки в весьма странных и пошлых позах?
Да и какие у нас могут быть предположения? Нам все абсолютно фиолетово 😆
Но зная Загитову и то, что после спорта она совершенно ничем интересным не занимается, при этом все называя себя очень занятой в различных проектах, то и тут не следует ожидать чего-то примечательного..
+26
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+9
Ответ брандербург
Комментарий скрыт
Загитова абсолютно предсказуема , кринж и ничего более )
+9
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+8
Удобно с рюкзаком на ручке дивана работать «не покладая рук»? 😀 Ох))
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Очередной дурацкий мерч?
+21
-15
+6
Ответ Anfitan
Разве этого хотела олимпийская чемпионка? Чтобы каждый "проект" вызывал насмешки и подколки? Разве не об этом говорили поклонники фигурного катания отбитому фанатью Алины? Породить столько никчемной кринжатины, ради чего. Ах да ..."бабки, бабки, с...ка бабки"(с)....это как то хоть логично, но стоило ли репутации?
ну она упорно шла к этому успеху. Этого у неё не отнять.
+18
-12
+6
Трудяжка наша не успела диплом защитить и тут опять. Алина не перетрудись.
+28
-23
+5
Алина заканчивай колоть оземпик превратишься в Звёздочку из 4 сезона Пацанов. Я за тебе переживаю, остановись.
+32
-27
+5
Ответ Ольга Долгова
Она не к вам, сидящим на спортсе, обратилась, а к своим подписчикам, в число которых я уверена вы не входите.
Думаете, она не знает, что подобные посты публикуют на спортсе? Знает, конечно, и более того, рассчитывает на это.
+6
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Алина, покрась корни
+9
-5
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Если судить по тому, с какими словами она запускала свой мерч последней из всех топ-фигуристов, сделавших это гораздо раньше, а именно сказав, что целых 2 года готовила этот мерч, то и тут примерно понятно.
Не может же она прямо сказать, хочу как у... Кого-то там.
Згачит, наконец то осчастливит нас своим блогом на Ютубе с комиками.
Ну тут уже она не 2 года, а всю жизнь готовилась к нему. Понятно вам?
А Медведева как то догадалась, и опередила её опять на год.
Как то так.
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Я думала, что она многие годы готовилась стать ОЧ! Ну а в такой позе можно работать и «покладая руки»…
+13
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+2
Одно страшнее другого.
+10
-9
+1
Ответ Железная Леди
Судя по сумкам на всех стульях, уже собралась отдохнуть в Казани на стройке века.
Нет, она летит в Казань на закрытие спортивных игр БРИКС
+5
-4
+1
Ответ Железная Леди
Судя по сумкам на всех стульях, готовится переезд в Казань на стройку века.
Полные сумки проектов же...
+10
-9
+1
Ого, набежали фанаты, дружно минусуют, что, обидел ваших кумирш, трусову, медведеву, щербакову, валиеву, надеюсь фанаты косторной меня не минусуют, я ей выразил респект
+1
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Поза "Эврика".)
+9
-8
+1
Куда катится мир. Ну и что???!!!! Вспоминаешь свои аналогичные годы, так бы 1/2 школы надо было бы дисквалифицировать.
+3
-2
+1
Ответ Железная Леди
вы о себе? это ваши проблемы. А здесь только ответы на просьбы Алиночки. Она просит, мы отвечаем. Ей это нужно. Ни дня без просьбы, ни дня без строчки.
Она не к вам, сидящим на спортсе, обратилась, а к своим подписчикам, в число которых я уверена вы не входите.
+10
-10
0
Ответ Железная Леди
вы о себе? это ваши проблемы. А здесь только ответы на просьбы Алиночки. Она просит, мы отвечаем. Ей это нужно. Ни дня без просьбы, ни дня без строчки.
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Ответ Ольга Долгова
Нет, она летит в Казань на закрытие спортивных игр БРИКС
Без не точно не закроются, как не смогли и открыться
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