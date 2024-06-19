Татьяна Тарасова: «Вижу Туктамышеву хорошим тренером. Благодаря работе под руководством Мишина у Лизы все получится»

Татьяна Тарасова оценила перспективы Елизаветы Туктамышевой в роли тренера.

«Сейчас в Кисловодске на сборах с командой Алексея Николаевича [ ] я хочу сконцентрировать внимание на своих ощущениях и понять для себя, могу ли я связать свою дальнейшую жизнь с тренерством. Сразу ответ я вряд ли найду, но в будущем вижу себя в этом амплуа», – рассказала в интервью «СЭ».

«Конечно, вижу Лизу хорошим тренером. Она была очень хорошей спортсменкой. У нее выдающийся тренер. Благодаря работе под руководством Алексея Николаевича [Мишина] у Лизы все получится, уверена.

Она добилась больших результатов в спорте. И здесь получится то же», – сказала .