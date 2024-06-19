Татьяна Тарасова: «Вижу Туктамышеву хорошим тренером. Благодаря работе под руководством Мишина у Лизы все получится»
Татьяна Тарасова оценила перспективы Елизаветы Туктамышевой в роли тренера.
«Сейчас в Кисловодске на сборах с командой Алексея Николаевича [Мишина] я хочу сконцентрировать внимание на своих ощущениях и понять для себя, могу ли я связать свою дальнейшую жизнь с тренерством. Сразу ответ я вряд ли найду, но в будущем вижу себя в этом амплуа», – рассказала Туктамышева в интервью «СЭ».
«Конечно, вижу Лизу хорошим тренером. Она была очень хорошей спортсменкой. У нее выдающийся тренер. Благодаря работе под руководством Алексея Николаевича [Мишина] у Лизы все получится, уверена.
Она добилась больших результатов в спорте. И здесь получится то же», – сказала Тарасова.
С тренерством такие номера не проходят. Но не удивлюсь, если несколько лет протянет в помощниках на сборах у Мишина, если в Куршавели и Турции возить будут. Но это пока Мишин по годам тянет, ему тоже уже за 80.
А так, она метит в телевизор, тренерство как постоянная работа ей даром не надо.
какие предпосылки? все новости про отпуск, винцо и развлекухи...
полно девушек до 20, которые пашут на подкатках и попытках кого-то где-то тренить... Лизон сколько часов этим занималась?
Думаю, в СПб сейчас такое количество групп и школ, что каждый фигурист найдёт там для себя работу, более того, сейчас открыты и новые рынки, только особенно ехать туда работать именно то и не хотят
А так пожалуйста, на сайте ффкр прям сейчас висит вакансия в Уссурийск..
Туктамышевой бы не распыляться и трезво смотреть на вещи.
на подкатках туда же ) за опоздание . На что молодой актер спросил - а что Высоцкому можно опаздывать ? Любимов мгновенно и безапелляционно ответил -«Он Высоцкий! А ты кто?. Еще одно опоздание - отчислю из труппы».