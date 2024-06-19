Татьяна Тарасова: «Вижу Туктамышеву хорошим тренером. Благодаря работе под руководством Мишина у Лизы все получится»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила перспективы Елизаветы Туктамышевой в роли тренера.

«Сейчас в Кисловодске на сборах с командой Алексея Николаевича [Мишина] я хочу сконцентрировать внимание на своих ощущениях и понять для себя, могу ли я связать свою дальнейшую жизнь с тренерством. Сразу ответ я вряд ли найду, но в будущем вижу себя в этом амплуа», – рассказала Туктамышева в интервью «СЭ».

«Конечно, вижу Лизу хорошим тренером. Она была очень хорошей спортсменкой. У нее выдающийся тренер. Благодаря работе под руководством Алексея Николаевича [Мишина] у Лизы все получится, уверена.

Она добилась больших результатов в спорте. И здесь получится то же», – сказала Тарасова.

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15 комментариев
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Может и получится, если захочет. Мишина в прошлом году говорила, что Лиза человек настроения, захочет - придет на трени, не захочет - кина не будет.
С тренерством такие номера не проходят. Но не удивлюсь, если несколько лет протянет в помощниках на сборах у Мишина, если в Куршавели и Турции возить будут. Но это пока Мишин по годам тянет, ему тоже уже за 80.
А так, она метит в телевизор, тренерство как постоянная работа ей даром не надо.
+17
-6
+11
Понятно, что выдающийся тренер всегда поддерживал и продвигал свою приму. А какие есть гарантии, что его способности, опыт и чары в такой же мере смогут распространиться и на её тренерскую ипостась? Да и, судя по всему, работа тренером для Лизы - это "запасной аэродром" в далеком будущем.
+13
-3
+10
Ответ Lennuci
Может и получится, если захочет. Мишина в прошлом году говорила, что Лиза человек настроения, захочет - придет на трени, не захочет - кина не будет. С тренерством такие номера не проходят. Но не удивлюсь, если несколько лет протянет в помощниках на сборах у Мишина, если в Куршавели и Турции возить будут. Но это пока Мишин по годам тянет, ему тоже уже за 80. А так, она метит в телевизор, тренерство как постоянная работа ей даром не надо.
Зрелого в ней только катание было
+11
-2
+9
Ответ КЕША
Дай Бог у Лизы все пазлы лягут. Уверен, что тренер из Туктпмышевой получится. Вот с Алиной Загитовой большой вопрос . Испортили девочку разного рода опекуны. Сделали из нее непонятно кого - выше только звезды. Как же легко можно испортить обычного ребенка с большим талантом, как быстро можно испортить спортсмена , постоянно потакая во всем. Чудовищно просто. Из обычного скромного ребенка , выигравшего крупнейший мундиаль на Планете сделали куклу Барби , что даже мне ее поклоннику стало тошно смотреть на нее.
откуда такая уверенность? 😱
какие предпосылки? все новости про отпуск, винцо и развлекухи...
полно девушек до 20, которые пашут на подкатках и попытках кого-то где-то тренить... Лизон сколько часов этим занималась?
+6
-2
+4
Абсолютно любой может стать тренером по ФК, ровно как и судьёй, и для того и для другого даже не надо уметь стоять на коньках
Думаю, в СПб сейчас такое количество групп и школ, что каждый фигурист найдёт там для себя работу, более того, сейчас открыты и новые рынки, только особенно ехать туда работать именно то и не хотят
А так пожалуйста, на сайте ффкр прям сейчас висит вакансия в Уссурийск..
+2
-1
+1
Человек, любящий получать от жизни постоянный кайф и винишко, не станет хорошим тренером.
Туктамышевой бы не распыляться и трезво смотреть на вещи.
+2
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Согласна с вами, Татьяна Анатольевна.
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Мне как фигуристка Туктамышева не нравится, но вот тут соглашусь, из нее вероятно будет хороший тренер.
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Дело в том , что в театре на Таганке под управлением Любимова играл Высоцкий и по природе своей любил опаздывать на репетиции. Как -то раз в отсутствии Владимира Высоцкого(по обыкновению своему опаздывал) Юрий Любимов отчитывал молодого актера (читай фигуристов на подкатках и тренеров по хоккею
на подкатках туда же ) за опоздание . На что молодой актер спросил - а что Высоцкому можно опаздывать ? Любимов мгновенно и безапелляционно ответил -«Он Высоцкий! А ты кто?. Еще одно опоздание - отчислю из труппы».
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-2
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Ответ Ирина Иванова
Понятно, что выдающийся тренер всегда поддерживал и продвигал свою приму. А какие есть гарантии, что его способности, опыт и чары в такой же мере смогут распространиться и на её тренерскую ипостась? Да и, судя по всему, работа тренером для Лизы - это "запасной аэродром" в далеком будущем.
никаких...
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0
Ответ Roman Roman
откуда такая уверенность? 😱 какие предпосылки? все новости про отпуск, винцо и развлекухи... полно девушек до 20, которые пашут на подкатках и попытках кого-то где-то тренить... Лизон сколько часов этим занималась?
А разве Лиза не соревновалась до 25???Тренят двадцатилетние , не соревнующиеся...жить на что-то надо.
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