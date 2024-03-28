Тарасова о Туктамышевой: «В ее мастерстве сомневаться не приходится. Если Лиза сама захочет снова выступать на профессиональном уровне, то будет»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Елизавета Туктамышева сможет вернуться в спорт.

В октябре Туктамышева, которая является чемпионкой мира по фигурному катанию 2015 года, объявила о приостановке карьеры. В марте она сообщила о возможном возвращении к соревнованиям.

«Ощущение, что журналисты сомневаются в каждом слове больших спортсменов. Если Туктамышева говорит, что думает над возобновлением профессиональной карьеры, то я буду этому только рада.

Может ли Туктамышева в свои 27 лет конкурировать с куда более молодыми спортсменками? Она до паузы в карьере спокойно это делала, поэтому в ее мастерстве сомневаться не приходится.

Если Лиза сама захочет снова выступать на профессиональном уровне, то будет. Вряд ли какие-то факторы могут повлиять на ее решение», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

 

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12 комментариев
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Мы увидели её мастерство на прыжковом турнире.
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Ответ Olgacher
Хочется уточнить:’ Я же сказала, что эту девочку в спорте мы уже не увидим". Это когда Загитову в 17,5 лет выставили из спорта
Никто Алину не выставлял. Или она собиралась учить ультра-си? Потому что без них конкурировать с ТЩК было невозможно.
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Не сможет уже ,не заставит себя
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Хватит вешать лапшу на уши. Уже всем понятно, что она не вернется
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Люблю Лизу, но ничего она не будет, мотивации нет.
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Не понимаю в фигурке, и не сомневаюсь в мастерстве Лизы. Но почему тогда не взяли на олимпиаду
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Так же ТАТ после паузы Алины
"А я говорила, что она уже всё! Я говорила!"
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Ответ Olgacher
У Косторной были ультраси? А конкурировать было обязательно в постолисезон, да ещё после победы на ЧМ?. Почему-то Туктамышева успешно пересидела взросление и никто не заставлял её ни с кем конкурировать.
Так Косторная самая грозная соперница была, у неё был тройной аксель, и в том сезоне 19/20 она даже Щербакову с Трусовой обыгрывала: заняла 1 место в ФГП и на ЧЕ. А Алину убедили, и я догадываюсь, кто, что она уже выиграла всё, и зачем ей оставаться в спорте, чтобы занимать непривычные для себя места? Не было у Алины понимающего тренера, как у Лизы.
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Ответ ЛисаАлиса78
Так же ТАТ после паузы Алины "А я говорила, что она уже всё! Я говорила!"
Хочется уточнить:’ Я же сказала, что эту девочку в спорте мы уже не увидим". Это когда Загитову в 17,5 лет выставили из спорта
+4
-4
0
Ответ Александр Кудрявцев
Не понимаю в фигурке, и не сомневаюсь в мастерстве Лизы. Но почему тогда не взяли на олимпиаду
Она не отобралась по спортивному принципу, был запасной (основной) вариант по отцеплению Валиевой, но старшие товарищи придержали пробы еë до олимпиады, так что въехать на кривой кобыле тоже не получилось.
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