Тарасова о Туктамышевой: «В ее мастерстве сомневаться не приходится. Если Лиза сама захочет снова выступать на профессиональном уровне, то будет»

Татьяна Тарасова считает, что Елизавета Туктамышева сможет вернуться в спорт.

В октябре Туктамышева, которая является чемпионкой мира по фигурному катанию 2015 года, объявила о приостановке карьеры. В марте она сообщила о возможном возвращении к соревнованиям.

«Ощущение, что журналисты сомневаются в каждом слове больших спортсменов. Если Туктамышева говорит, что думает над возобновлением профессиональной карьеры, то я буду этому только рада.

Может ли Туктамышева в свои 27 лет конкурировать с куда более молодыми спортсменками? Она до паузы в карьере спокойно это делала, поэтому в ее мастерстве сомневаться не приходится.

Если Лиза сама захочет снова выступать на профессиональном уровне, то будет. Вряд ли какие-то факторы могут повлиять на ее решение», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.