Елизавета Туктамышева: «На сборах в Кисловодске хочу понять для себя, могу ли связать дальнейшую жизнь с тренерством»

Елизавета Туктамышева рассказала, видит ли себя в будущем тренером.

– Что сейчас твоя работа? Кем ты хочешь стать, Лиза?

– Надо посмотреть, что я писала в анкете в первом или четвертом классе, может, там отгадка будет, ха-ха. Сейчас это скорее активность в медиа.

Но сейчас в Кисловодске на сборах с командой Алексея Николаевича [Мишина] я хочу сконцентрировать внимание на своих ощущениях и понять для себя, могу ли я связать свою дальнейшую жизнь с тренерством. Сразу ответ я вряд ли найду, но в будущем вижу себя в этом амплуа.

– То есть в Кисловодске ты уже скорее за бортиком?

– И на льду тоже. Летом в Сочи будет много шоу – так что в любом случае мне надо держать себя в хорошей форме, – сказала чемпионка мира по фигурному катанию.