Елизавета Туктамышева: «На сборах в Кисловодске хочу понять для себя, могу ли связать дальнейшую жизнь с тренерством»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала, видит ли себя в будущем тренером.

– Что сейчас твоя работа? Кем ты хочешь стать, Лиза?

– Надо посмотреть, что я писала в анкете в первом или четвертом классе, может, там отгадка будет, ха-ха. Сейчас это скорее активность в медиа.

Но сейчас в Кисловодске на сборах с командой Алексея Николаевича [Мишина] я хочу сконцентрировать внимание на своих ощущениях и понять для себя, могу ли я связать свою дальнейшую жизнь с тренерством. Сразу ответ я вряд ли найду, но в будущем вижу себя в этом амплуа.

– То есть в Кисловодске ты уже скорее за бортиком?

– И на льду тоже. Летом в Сочи будет много шоу – так что в любом случае мне надо держать себя в хорошей форме, – сказала чемпионка мира по фигурному катанию.

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25 комментариев
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Думаю, Мишин с радостью взял бы Лизу к себе в помощники.
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Ответ Светлана Романова
Из Туктамышевой хороший ресторатор получится,в винишке разбирается.
Лиза девушка разносторонняя, она не только в винишке разбирается, а вот про вас такое сказать очень сложно, вы зациклены на негативе.
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Ответ БезызбежноНаКрасный
её Алиночка возьмёт к себе в Казань тренировать))))
Алине, конечно, нужны будут громкие имена для ее школы, но не думаю, что Лизе это нужно) Да и из Питера она вряд ли захочет уезжать.
А вот с мастер-классом приехать могла бы)
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Ответ Алеся Ткаченко
А я Лизу понимаю.Смысл ей в этих водокачках участвовать?Медальки с ЧР у нее уже есть в достаточном количестве,а деньги она в шоу заработает
Да это так личные хотелки 🥺 понятно что лиза у же не вернется, даже если МС вернутся
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Ответ Великий Алонсо
Ну а что, 27 лет как никак, для фигурного одиночного катания это уже бабка старая.
Где-то засмеялась Ирина Слуцкая
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Ответ Светлана Романова
Я всегда за трезвый образ жизни,в отличие от Туктамышевой.
С Лизой то все понятно, а вот с вами нет. Раз вы трезвиница язвиница, то почему вы так много говорите про алкоголь ?😃
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Ответ Maria L
Вот вроде с самого начала было все понятно с этими сборами, но все равно где-то в глубине души надежда теплилась 🥺
А я Лизу понимаю.Смысл ей в этих водокачках участвовать?Медальки с ЧР у нее уже есть в достаточном количестве,а деньги она в шоу заработает
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Главное понять а надо ли это тренерская работа
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Вот вроде с самого начала было все понятно с этими сборами, но все равно где-то в глубине души надежда теплилась 🥺
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Ответ Светлана Романова
Из Туктамышевой хороший ресторатор получится,в винишке разбирается.
Ресторатор это тот кто создаёт ресторанный бизнес и им управляет, причем тут вино🤭 Светланы, вы бы хоть немножко думали прежде чем вякать . это ж надо уметь перепутать ресторатора и кависта
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Ответ Светлана Романова
Действительно,зачем в рэсторане пить вино,только минеральную воду.И вообще Туктамышевой закусывать надо при распитии спиртных напитков.А то получится,как на жеребьевке КПК,так и будет мягким местом пол все время полировать.
У вас какая то сильная фиксация на вине😁 вам что пить не дают или вы наоборот не просыхаете ?
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Ответ Maria L
Да это так личные хотелки 🥺 понятно что лиза у же не вернется, даже если МС вернутся
Да у Лизы уже все хорошо медали есть в том числе и золотые,ей не надо выдумывать как другой девочке себе несуществующие титулы,известность тоже имеется.
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Скорее всего Лиза не чувствует себя в роли тренера. Рядом с ней по карьере шёл наставник, который отдавал всего себя тренерской работе, является трудоголиком, несмотря на возраст. Если так подходить к делу - труд тяжелейший. Но, в любом случае, если решится когда-нибудь, родной тш будет только рад её участию в совместной работе. Удачи.
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Как и ожидалось ,прощай спорт.
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Ответ Kareglazaya
Думаю, Мишин с радостью взял бы Лизу к себе в помощники.
её Алиночка возьмёт к себе в Казань тренировать))))
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Ответ Maria L
Ресторатор это тот кто создаёт ресторанный бизнес и им управляет, причем тут вино🤭 Светланы, вы бы хоть немножко думали прежде чем вякать . это ж надо уметь перепутать ресторатора и кависта
Светланы🤣🤣🤣
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