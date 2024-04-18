Тарасова о том, что с Туктамышевой слетели штаны во время прыжка: «Обычная трансформация костюма. Это не классно и не оригинально»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Тарасова высказалась о слетевших штанах Туктамышевой во время выступления.

С фигуристки Елизаветы Туктамышевой слетели штаны во время прыжка на шоу во Владивостоке. Это случилось во время показательного номера под песни Рианны. 

«Тут обычная трансформация костюма. Хорошо, что неожиданно сорвала штаны, внизу же у нее были шорты.

Мне понравилось, но это не классно и не оригинально. Просто трансформация костюма, так делают многие», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

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24 комментария
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Уже по лизиным штанам пошёл обзвон
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Туктамышевы штаны на все стороны равны.
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+41
Не о чём писать, пишем про портки
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Ответ Алена Иванова
Уже по лизиным штанам пошёл обзвон
ждём мнения Жулина, Лайшева и Родниной
+18
-3
+15
Ответ Katerina Sunny
В данном случае штаны слетели, а не сорвала, поэтому и обсуждают.
человек настолько старается, что прямо из штанов выпрыгивает
+16
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+12
Думаю ТАТ права - это запланированная трансформация костюма. Просто, видимо, началась она самостоятельно и преждевременно. Но Лиза опытный боец, чтобы подобное её смутило - она справилась!
+15
-6
+9
В данном случае штаны слетели, а не сорвала, поэтому и обсуждают.
+12
-3
+9
Какой человек в здравом уме запланирует "трансформацию костюма" во время прыжка? Это была случайность, которая могла обернуться как минимум падение, как максиму травмой
+13
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+8
Маразм крепчал..И нет рядом человека который просто запретит брать трубку
+10
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+7
И обязательно у Тарасовой её "ценное" мнение узнать надо? Ждали что ли опять чего-то хамское. Но с Лизой это вряд ли...
+10
-6
+4
Ответ Тайга86
Как-то даже страшно уже заходить на ветки ТАТ) Прям отлегло, г... в этот раз не будет, всего лишь игра в мадам, которую фиг чем удивишь. Ну хотя бы так...Судя по всему, после сегодняшней "кукушки" звонить будут круглосуточно: штаны упали - ваше мнение? штаны остались на фигуристке - ваше мнение? помните такую фигуристку в штанах?...Самое печальное во всём этом, что звонят ей уже не для того, чтобы мнение профессиональное узнать, как бывало раньше, а именно вот за такими ответами как сегодня...Знают, черти, что может выдать...и им всё равно насколько адекватны они будут...
Да, видимо она на журналюг бесится, поэтому и выдаёт. Только зачем тогда трубку берёт вообще - большой вопрос)
+6
-2
+4
Как-то даже страшно уже заходить на ветки ТАТ) Прям отлегло, г... в этот раз не будет, всего лишь игра в мадам, которую фиг чем удивишь. Ну хотя бы так...Судя по всему, после сегодняшней "кукушки" звонить будут круглосуточно: штаны упали - ваше мнение? штаны остались на фигуристке - ваше мнение? помните такую фигуристку в штанах?...Самое печальное во всём этом, что звонят ей уже не для того, чтобы мнение профессиональное узнать, как бывало раньше, а именно вот за такими ответами как сегодня...Знают, черти, что может выдать...и им всё равно насколько адекватны они будут...
+10
-7
+3
На такое, Ветлугину, пародию - сделать будет непросто)
+6
-3
+3
Эти слетевшие штаны - у кого надо штаны,настоящие,зреложенские.
+10
-7
+3
Это было запланировано, но, штаны слетели раньше срока.
+5
-2
+3
Проснулась , ну это в стиле ТаТ , типа с начало Лизу за быстроту похвалила и тут же обмазала дерьмом ее идею с трансформацией костюма .... Лучше бы спала дальше ...
+4
-3
+1
Какая злая старушка, весь день на желчь исходит. Заставили жить на одну пенсию что ли?
+6
-5
+1
Оставили бы бабушку в покое, хотя может она так развлекается. Не хотела бы - не отвечала
+3
-2
+1
Ответ Александр Константинов
Туктамышевы штаны на все стороны равны.
взоржал
+4
-3
+1
Позвонили ТАТ не вовремя)
+2
-2
0
Ответ Competition Score
Какая злая старушка, весь день на желчь исходит. Заставили жить на одну пенсию что ли?
А что это она вдруг злая? Сказала же, ей понравилось
+1
-1
0
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