Тарасова о том, что с Туктамышевой слетели штаны во время прыжка: «Обычная трансформация костюма. Это не классно и не оригинально»

Тарасова высказалась о слетевших штанах Туктамышевой во время выступления.

С фигуристки слетели штаны во время прыжка на шоу во Владивостоке. Это случилось во время показательного номера под песни Рианны.

«Тут обычная трансформация костюма. Хорошо, что неожиданно сорвала штаны, внизу же у нее были шорты.

Мне понравилось, но это не классно и не оригинально. Просто трансформация костюма, так делают многие», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.