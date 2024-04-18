Тарасова о том, что с Туктамышевой слетели штаны во время прыжка: «Обычная трансформация костюма. Это не классно и не оригинально»
Тарасова высказалась о слетевших штанах Туктамышевой во время выступления.
С фигуристки Елизаветы Туктамышевой слетели штаны во время прыжка на шоу во Владивостоке. Это случилось во время показательного номера под песни Рианны.
«Тут обычная трансформация костюма. Хорошо, что неожиданно сорвала штаны, внизу же у нее были шорты.
Мне понравилось, но это не классно и не оригинально. Просто трансформация костюма, так делают многие», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.