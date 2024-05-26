«Капец ждала Сашку! Теперь у нас будут вот такие фотки». Трусова и Самоделкина проводят отпуск в Таиланде

Теги сборная России видео сборная Казахстана женское катание Александра Трусова Софья Самоделкина Фигурное катание

Александра Трусова и Софья Самоделкина проводят отпуск в Таиланде.

В телеграм-канале появилось совместное видео фигуристок.

«Конечно же, большинство угадало (в прошлом видео Трусова предложила подписчикам угадать, куда она едет – Sports), но мне нравится, что вы пишете не страну, не город, а то, к кому я еду», – сказала Трусова.

«Мы наконец-то встретились! Я тут четыре дня одна была, капец ждала Сашку! Все, теперь у нас будут вот такие фотки», – добавила Самоделкина, которая 22 мая сообщала о прибытии на Пхукет.

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20 комментариев
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Ответ Max Zdanov
Не логичнее ли будет Трусовой позвонить Турсынбаевой и попросить у себя там Софу пиарить, а то странно как то, будет выступать за Казахстан, а пиарят ее тут.
они просто дружат, обычный контент в отпуске, о каком пиаре идет речь?
+15
-4
+11
И Саша, и Соня - очень приятные девчонки. Нравится, что они так хорошо дружат. Успехов обеим!
+15
-6
+9
Отличного отпуска девчонкам!
+8
-2
+6
Ответ Max Zdanov
Я думаю казахстанским болельщикам все же ближе будет Турсынбаева, чем Трусова,. Потому что судя по их комментам, на казахский сайтах, под новостью о переходе, ей там пока не особо рады.
ну тут им стоит напомнить, что Турсымбаева тоже не совмем казхстанка... из России к ним перешла...
+4
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Ответ Max Zdanov
Но тем не менее она живет и работает там, в отличии от Софы которая туда не рвется и жаловалась что ей скучно было жить целый месяц в Астане.
это после завершения карьеры она там живёт, а так тоже, то в России, то в Канаде тренировалась... привлекут к участию в паре национальных праздничных мероприятий, пару показательных выступлений, и всё нормально будет... в массе... а штучные недовольные всегда будут...
p.s. ну да, и про скуку в Астане по-рекомендуют публично не упоминать....
+4
-1
+3
Ответ Max Zdanov
Я думаю казахстанским болельщикам все же ближе будет Турсынбаева, чем Трусова,. Потому что судя по их комментам, на казахский сайтах, под новостью о переходе, ей там пока не особо рады.
Трусовой не особенно рады в Казахстане? Ну она туда и не рвется, по-моему.
+3
-1
+2
инфантилизм зашкаливает
+2
-1
+1
Ответ Max Zdanov
Но тем не менее она живет и работает там, в отличии от Софы которая туда не рвется и жаловалась что ей скучно было жить целый месяц в Астане.
Вас как-то не волновало, что всю спортивную карьеру Турсымбаева провела вне Казахстана.
+3
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Ответ Max Zdanov
Какая разница, все равно для местных болельщиков она будет гораздо ближе чем Трусова и ее пиар будет эффективней. Напомню что в феврале 2025 Софа будет иметь только казахстанское гражданство и к России не будет иметь никакого отношения.
"массовый болельщик" о Турсымбаевой уже "забыл", а Самоделкиной, для него, ещё "не существует"... постоянных болельщиков фк - маленькая горсточка... основная масса появляется только тогда, когда какая-то "движуха" начинается... в Казахстане такая попа с фк, что после ухода Турсымбаевой, они даже просто выставить 3х фигуристок на чм не смогли... они ни одной на чм20 выставить не смогли...
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+1
Ответ Max Zdanov
Я думаю казахстанским болельщикам все же ближе будет Турсынбаева, чем Трусова,. Потому что судя по их комментам, на казахский сайтах, под новостью о переходе, ей там пока не особо рады.
Конечно Турсынбаева Казахстану ближе, она же Казахстан представляла)), но это совсем не отменяет что у Саши тоже есть болельщики из Казахстана. Касательно сайтов это вообще не показатель посмотрите что пишут о Саше на этом сайте и как её встречают на проката или на организованых встречах))
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Саше с этим цветом волос намного лучше)
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Ответ Vera Goncharova
они просто дружат, обычный контент в отпуске, о каком пиаре идет речь?
При обычной дружбе не анонсируют чей то приезд заранее, делая из этого событие(пиар).
+8
-8
0
Ответ Александр
это после завершения карьеры она там живёт, а так тоже, то в России, то в Канаде тренировалась... привлекут к участию в паре национальных праздничных мероприятий, пару показательных выступлений, и всё нормально будет... в массе... а штучные недовольные всегда будут... p.s. ну да, и про скуку в Астане по-рекомендуют публично не упоминать....
Какая разница, все равно для местных болельщиков она будет гораздо ближе чем Трусова и ее пиар будет эффективней. Напомню что в феврале 2025 Софа будет иметь только казахстанское гражданство и к России не будет иметь никакого отношения.
+2
-2
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