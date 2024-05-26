«Капец ждала Сашку! Теперь у нас будут вот такие фотки». Трусова и Самоделкина проводят отпуск в Таиланде

Александра Трусова и Софья Самоделкина проводят отпуск в Таиланде.

В телеграм-канале появилось совместное видео фигуристок.

«Конечно же, большинство угадало (в прошлом видео Трусова предложила подписчикам угадать, куда она едет – Sports), но мне нравится, что вы пишете не страну, не город, а то, к кому я еду», – сказала Трусова.

«Мы наконец-то встретились! Я тут четыре дня одна была, капец ждала Сашку! Все, теперь у нас будут вот такие фотки», – добавила Самоделкина, которая 22 мая сообщала о прибытии на Пхукет.