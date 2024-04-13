Самоделкина о переходе в Казахстан: «Хочу выйти на международную арену, посоревноваться. Оправдать ожидания родителей, что не просто так 12 лет жизни потратили»

Фигуристка Софья Самоделкина рассказала о переходе в сборную Казахстана.

– В августе 2023 года появляется новость о том, что Софья Самоделкина сменила гражданство. Расскажи, пожалуйста, что и как, потому что от тебя, как от первоисточника, информации откровенно мало. Как все было, почему ты к этому пришла, когда ты поняла, что надо все настолько кардинально менять?

– Все началось с разговора с мамой и папой. Папа задает вопрос: что ты собираешься дальше делать? А у меня очень тяжелый сезон. Весь разговор у меня ком в горле, слезы, состояние напряженное, хотя со мной спокойно разговаривали.

Я на самом деле сама не понимала, что дальше делать. Вообще ничего не хочу – просто хочу лежать на кровати, играть в телефон, читать книги, смотреть сериалы. Он мне говорит: какие есть варианты? Мы все выслушаем. Сменить тренера? Нет, менять тренера я не хочу, я всем довольна.

Хочешь за другую страну выступать? Я сначала «Нет» – позиция маленького ребенка. Потом говорю: а какие в этом плюсы? И они – ну, ты сможешь выступать на международной арене. Если получится, сможешь выиграть такие-то старты. Это не быстрый вопрос, если ты за – давай думать об этом, разрабатывать.

В итоге я согласилась. О какой стране – речи не было. Просто был вопрос, и я дала ответ. Прошло межсезонье. Было много вариантов, мама предложила проработать тему с Казахстаном, так как она уроженка этой страны. Я говорю – не вижу никаких минусов. Люблю эту страну, была там не раз, выиграла турнир Дениса Тена.

Когда мама сказала про Казахстан и что-то там начало решаться, я пришла к Светлане Владимировне [Соколовской]. Говорю, что хочу попробовать. На тот момент я уже – все, хочу выступать за другую страну.

Просто потому, что хочу выйти на международную арену, посоревноваться, оправдать ожидания родителей, что не просто так 12 лет своей и моей жизни потратили на это. Я 12 лет этим занималась, получила столько травм, которые, скорее всего, еще скажутся на моем здоровье. Вообще все профукать? Нет, я так не хочу.

И вот подходит дело к середине апреля. С середины апреля до конца мая у нас все было свободно – что хотите, то и делайте.

У нас с мамой состоялся разговор, и она говорит: нужно получить гражданство Казахстана, чтобы дальше было легче. Если ты планируешь дальнейшую спортивную жизнь, хотела бы поехать на Олимпиаду, нам нужно гражданство.

Как минимум нужен вид на жительство, а чтобы его получить, нужно просидеть в Казахстане от сорока дней до непонятно какого времени. Я говорю: хорошо, едем. Долго думала, понимала, что это большой шаг.

Мы прилетаем, снимаем там квартиру, заезжаем. Начали все узнавать. Собрали все документы, подали, проделали все эти дела. Дней через 15 я начала бегать, оббежала всю Астану. И начала прыгать, прыгала на маленькой площадке для волейбола.

И нам выдают вид на жительство – да, ура! Получив вид на жительство, мы уже могли спокойно уехать в Россию. Проходят два сбора – Кисловодск и Армения.

Но еще до этого нам позвонили и говорят: ваши паспорта готовы. Мы взяли билеты, той же ночью прилетели, нам вручили паспорта. Мы довольны, что не зря все это делали и 50 дней провели в одной комнатке...

Проходят два сбора. Мы связались с Казахстаном, и нам сказали, что в теории вы могли бы выступать в этом сезоне. На мемориале Дениса Тена – даже если вне конкурса. Ну, даже вне конкурса выступить – это неплохо.

Получилось так, что мне сказали, что я не буду выступать на этом турнире. Но на чемпионате Казахстана я могу выступить, как гражданка страны, точно.

В этот период получилось так, что мы разошлись с Соколовской. Я не ожидала, что меня выставят из группы. Но так получилось. На этом жизнь не заканчивается.

Светлана Владимировна говорит, что так и так, все. Я была на пределе, вот-вот заплачу. А я не хочу ни перед кем плакать. Меня выставили, обидно, но я не хочу показывать, что плачу. Закрывается дверь, и я в слезы. Сразу Сашке [Трусовой] пишу. Записала ей десять кружков, вся зареванная. Саша мне позвонила, успокаивала.

Я была в непонимании, что мне дальше делать. Я вновь оказалась нигде, ни в какой группе. Но у меня есть казахский паспорт, я с казахским гражданством, и есть план на дальнейшую карьеру.

Потом начала собирать вещи. Сама даже в это не верю, 12 лет своей жизни провела в ЦСКА, это мое родное место, в сердечке. И все, я складываю вещи, – рассказала Самоделкина в подкасте «Что там в миксте?» на Okko.

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