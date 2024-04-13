Самоделкина о переходе в Казахстан: «Хочу выйти на международную арену, посоревноваться. Оправдать ожидания родителей, что не просто так 12 лет жизни потратили»

Теги сборная России сборная Казахстана женское катание Светлана Соколовская Александра Трусова Софья Самоделкина Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина рассказала о переходе в сборную Казахстана.

– В августе 2023 года появляется новость о том, что Софья Самоделкина сменила гражданство. Расскажи, пожалуйста, что и как, потому что от тебя, как от первоисточника, информации откровенно мало. Как все было, почему ты к этому пришла, когда ты поняла, что надо все настолько кардинально менять?

– Все началось с разговора с мамой и папой. Папа задает вопрос: что ты собираешься дальше делать? А у меня очень тяжелый сезон. Весь разговор у меня ком в горле, слезы, состояние напряженное, хотя со мной спокойно разговаривали.

Я на самом деле сама не понимала, что дальше делать. Вообще ничего не хочу – просто хочу лежать на кровати, играть в телефон, читать книги, смотреть сериалы. Он мне говорит: какие есть варианты? Мы все выслушаем. Сменить тренера? Нет, менять тренера я не хочу, я всем довольна.

Хочешь за другую страну выступать? Я сначала «Нет» – позиция маленького ребенка. Потом говорю: а какие в этом плюсы? И они – ну, ты сможешь выступать на международной арене. Если получится, сможешь выиграть такие-то старты. Это не быстрый вопрос, если ты за – давай думать об этом, разрабатывать.

В итоге я согласилась. О какой стране – речи не было. Просто был вопрос, и я дала ответ. Прошло межсезонье. Было много вариантов, мама предложила проработать тему с Казахстаном, так как она уроженка этой страны. Я говорю – не вижу никаких минусов. Люблю эту страну, была там не раз, выиграла турнир Дениса Тена. 

Когда мама сказала про Казахстан и что-то там начало решаться, я пришла к Светлане Владимировне [Соколовской]. Говорю, что хочу попробовать. На тот момент я уже – все, хочу выступать за другую страну.

Просто потому, что хочу выйти на международную арену, посоревноваться, оправдать ожидания родителей, что не просто так 12 лет своей и моей жизни потратили на это. Я 12 лет этим занималась, получила столько травм, которые, скорее всего, еще скажутся на моем здоровье. Вообще все профукать? Нет, я так не хочу. 

И вот подходит дело к середине апреля. С середины апреля до конца мая у нас все было свободно – что хотите, то и делайте.

У нас с мамой состоялся разговор, и она говорит: нужно получить гражданство Казахстана, чтобы дальше было легче. Если ты планируешь дальнейшую спортивную жизнь, хотела бы поехать на Олимпиаду, нам нужно гражданство.

Как минимум нужен вид на жительство, а чтобы его получить, нужно просидеть в Казахстане от сорока дней до непонятно какого времени. Я говорю: хорошо, едем. Долго думала, понимала, что это большой шаг.

Мы прилетаем, снимаем там квартиру, заезжаем. Начали все узнавать. Собрали все документы, подали, проделали все эти дела. Дней через 15 я начала бегать, оббежала всю Астану. И начала прыгать, прыгала на маленькой площадке для волейбола.

И нам выдают вид на жительство – да, ура! Получив вид на жительство, мы уже могли спокойно уехать в Россию. Проходят два сбора – Кисловодск и Армения.

Но еще до этого нам позвонили и говорят: ваши паспорта готовы. Мы взяли билеты, той же ночью прилетели, нам вручили паспорта. Мы довольны, что не зря все это делали и 50 дней провели в одной комнатке... 

Проходят два сбора. Мы связались с Казахстаном, и нам сказали, что в теории вы могли бы выступать в этом сезоне. На мемориале Дениса Тена – даже если вне конкурса. Ну, даже вне конкурса выступить – это неплохо.

Получилось так, что мне сказали, что я не буду выступать на этом турнире. Но на чемпионате Казахстана я могу выступить, как гражданка страны, точно. 

В этот период получилось так, что мы разошлись с Соколовской. Я не ожидала, что меня выставят из группы. Но так получилось. На этом жизнь не заканчивается.

Светлана Владимировна говорит, что так и так, все. Я была на пределе, вот-вот заплачу. А я не хочу ни перед кем плакать. Меня выставили, обидно, но я не хочу показывать, что плачу. Закрывается дверь, и я в слезы. Сразу Сашке [Трусовой] пишу. Записала ей десять кружков, вся зареванная. Саша мне позвонила, успокаивала. 

Я была в непонимании, что мне дальше делать. Я вновь оказалась нигде, ни в какой группе. Но у меня есть казахский паспорт, я с казахским гражданством, и есть план на дальнейшую карьеру.

Потом начала собирать вещи. Сама даже в это не верю, 12 лет своей жизни провела в ЦСКА, это мое родное место, в сердечке. И все, я складываю вещи, – рассказала Самоделкина в подкасте «Что там в миксте?» на Okko. 

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26 комментариев
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Ну вот, добрая мама Соколовская выставляет фигуристку ни с того ни с сего. Ну, или Соня что-то недоговаривает. Вообще, имеет право решать свою судьбу, делать как хочется, и успехов ей на этом поприще. Но говорить про 12 потраченных незря лет, как минимум, некорректно по-отношению к российским фигуристам. То есть, получается, что Аделия, Соня Муравьева и все остальные наши девочки и парни время тратят зря.
+15
-2
+13
На самом деле 0% осуждения. Карьера у спортсмена одна. Больше шансов не будет. Даже если Россию допустят в ближайшее время, Соня не сможет отобраться.
+16
-5
+11
Не одна ты занималась и травмы получала. Все хотят помочь материально и себе, и родителям, только не у всех выход есть на другое гражданство. Желание перейти под другой флаг понятно, но в грудь себя бить, что какая такая героиня для родителей старается , уж тоже не надо.
Из ЦСКСА погнали? А неужели надеялась, что с казахским паспортом продолжит там тренироваться? Тренируйся в Казахстане, ищи там себе спонсоров. А то хочет жить и трениться в России, а на международные старты по казахскому паспорту ездить. Не жалко, что тебя не увидим на стартах. Жалко, что там не увидим Петросян, Муравьеву и наших замечательных мальчиков.
+18
-7
+11
Ответ N-fox
Ну вот, добрая мама Соколовская выставляет фигуристку ни с того ни с сего. Ну, или Соня что-то недоговаривает. Вообще, имеет право решать свою судьбу, делать как хочется, и успехов ей на этом поприще. Но говорить про 12 потраченных незря лет, как минимум, некорректно по-отношению к российским фигуристам. То есть, получается, что Аделия, Соня Муравьева и все остальные наши девочки и парни время тратят зря.
Ну почему ни с того ни с сего? Судя по рассказу, Самоделкина втихаря пытается срулить из страны и делает гражданство. Тренер об этом не знает, её ставят перед фактом, что ЦСКА, оказывается, готовит фигуристку для Казахстана. За подобные подковёрные финты её и выставили, а сейчас маринуют.
+13
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+10
Ответ spboksana
Так и непонятно, из-за чего выставили из группы. И со стороны Соколовской - странно, выставлять сильную спортсменку с ультра-си.
Скорее всего выставили потому что тренируясь на гос льду и все еще числясь в нашей федре она собралась участвовать в чемпионате Казахстана, т.е. в обход всех процедур перехода. Но виновата конечно не наивность её и её мамы, а Светлана Владимировна, федра, Давыдов и.т.д.
+9
0
+9
Ответ Tanya Reed
Не одна ты занималась и травмы получала. Все хотят помочь материально и себе, и родителям, только не у всех выход есть на другое гражданство. Желание перейти под другой флаг понятно, но в грудь себя бить, что какая такая героиня для родителей старается , уж тоже не надо. Из ЦСКСА погнали? А неужели надеялась, что с казахским паспортом продолжит там тренироваться? Тренируйся в Казахстане, ищи там себе спонсоров. А то хочет жить и трениться в России, а на международные старты по казахскому паспорту ездить. Не жалко, что тебя не увидим на стартах. Жалко, что там не увидим Петросян, Муравьеву и наших замечательных мальчиков.
"А неужели надеялась, что с казахским паспортом продолжит там тренироваться?"
А почему нет? Катался же Морис Квителашвили и сейчас Ника Егадзе, выступающие за Грузию, в ТШТ. У Рукавицына тренируется Губанова, выступающая за Грузию, у Плющенко был мальчик из сборной Азербайджана. Почему паспорт должен быть черной меткой?
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+8
Я просто не представляю, сколько еще она будет пиариться на «плохих» бывших тренерах и Саше.
Саша наивная и искренняя девушка, может хоть Макар ей объяснит, что пора обрубить этот хвост
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Очень хитросделанная девочка, ещё по юниорам было видно. Удачи, конечно, но не думаю, что что-то путное получится у неё на международной арене
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+3
Не удивлюсь если что сейчас ее мама ведет переговоры с казахами о том, сколько будет башлять их федре, что бы Софа за них выступала, что бы 12 лет тренировок не прошли впустую. Не зря говорят, что родители в фк это еще та секта. Уникальная по своей абсурдности ситуация.
+3
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+2
Софа последнее время на внутренних стартах стабильностью похвастаться не могла, но потянуло на международные, а по факту Софы вообще теперь нигде не видно...
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+1
Ответ Max Zdanov
Скорее всего выставили потому что тренируясь на гос льду и все еще числясь в нашей федре она собралась участвовать в чемпионате Казахстана, т.е. в обход всех процедур перехода. Но виновата конечно не наивность её и её мамы, а Светлана Владимировна, федра, Давыдов и.т.д.
Я бы назвала это не наивностью, а другим словом
+1
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Ответ spboksana
Это, вероятно, так. Но я так поняла из рассказа Софьи, что они заранее сообщили Соколовской о своих планах о смене гражданства.
О смене да, а вот о том что поедет уже в декабре участвовать в чемпионате Казахстана нет. Если бы отсидела карантин как все, то до сих пор бы тренировалась в ЦСКА, но видно сильно невтерпеж было.
+1
0
+1
Ответ Tanya Reed
Не одна ты занималась и травмы получала. Все хотят помочь материально и себе, и родителям, только не у всех выход есть на другое гражданство. Желание перейти под другой флаг понятно, но в грудь себя бить, что какая такая героиня для родителей старается , уж тоже не надо. Из ЦСКСА погнали? А неужели надеялась, что с казахским паспортом продолжит там тренироваться? Тренируйся в Казахстане, ищи там себе спонсоров. А то хочет жить и трениться в России, а на международные старты по казахскому паспорту ездить. Не жалко, что тебя не увидим на стартах. Жалко, что там не увидим Петросян, Муравьеву и наших замечательных мальчиков.
А чего же тогда Квителашвили тренировался в России, а выступал за Грузию? Или это другое?)
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То ли история мутная то ли объяснение путанное .
Софья будет в след . году выступать за Казахстан ?
Где будет тренироваться и у кого ?
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Ответ N-fox
Ну вот, добрая мама Соколовская выставляет фигуристку ни с того ни с сего. Ну, или Соня что-то недоговаривает. Вообще, имеет право решать свою судьбу, делать как хочется, и успехов ей на этом поприще. Но говорить про 12 потраченных незря лет, как минимум, некорректно по-отношению к российским фигуристам. То есть, получается, что Аделия, Соня Муравьева и все остальные наши девочки и парни время тратят зря.
Некорректно? А когда Соню прокатили мимо резерва сборной, протащив туда Майю, - это корректно?
0
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Правильное решение. Карьера одна, а международных стартов в ближайшее время не предвидится. Удачи Соне, пусть все сложится
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Ответ Max Zdanov
Скорее всего выставили потому что тренируясь на гос льду и все еще числясь в нашей федре она собралась участвовать в чемпионате Казахстана, т.е. в обход всех процедур перехода. Но виновата конечно не наивность её и её мамы, а Светлана Владимировна, федра, Давыдов и.т.д.
Это, вероятно, так. Но я так поняла из рассказа Софьи, что они заранее сообщили Соколовской о своих планах о смене гражданства.
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Так и непонятно, из-за чего выставили из группы. И со стороны Соколовской - странно, выставлять сильную спортсменку с ультра-си.
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Ответ pavrinas
А чего же тогда Квителашвили тренировался в России, а выступал за Грузию? Или это другое?)
А вы уверены, что выставили Софу только из-за паспорта? Так-то ни Соколовская, ни Соня так и не сказали причину.
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Ответ Лутц-ритт
А вы уверены, что выставили Софу только из-за паспорта? Так-то ни Соколовская, ни Соня так и не сказали причину.
Причем тут это? Я разве говорила, что ее только из-за паспорта попросили из ЦСКА?

Я отвечала комментатору выше на фразу «А то хочет жить и трениться в России, а на международные старты по казахскому паспорту ездить.»
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Ответ Лутц-ритт
Написано русским языком, что не позвали сами казахи, организаторы турнира. Заявиться без приглашения и чего бы Софа этим добилась?
Ты можешь пойти на соревнования своего города и заявиться на них - никто не имеет права тебя не допустить. У Самоделкиной аналогично. От неё требовалась настойчивость, а не пассивное ожидание.
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