Елена Вайцеховская: «Соглашусь с Коганом, что отсутствие в линейке женского катания Трусовой и Щербаковой – невеликая потеря. А вот то, что нет Самоделкиной, мне жаль»

Елене Вайцеховской жаль, что Самоделкина не входит в число российских фигуристок.

Ранее сообщалось, что Софья Самоделкина планирует выступать за Казахстан.

«Соглашусь, пожалуй, с Александром Коганом в том, что отсутствие в линейке женского одиночного катания Александры Трусовой и Анны Щербаковой – невеликая потеря.

А вот то, что в числе российских фигуристок нет Софы Самоделкиной, лично мне жаль. Потому что у Софы есть тройной аксель – совершенно взрослый прыжок, который, на мой взгляд, более сложен, чем женские четверные. Хотя бы потому, что там нельзя сделать преротейшен.

Именно триксель, а не четверные – наиболее перспективная история на текущем витке развития, как мне кажется. Чем больше в том или ином турнире набирается спортсменок, владеющих этим элементом, тем более отчетливыми становятся очертания женского фигурного катания, близкого к идеалу.

Не стану настаивать на своей точке зрения, но мне кажется, что тройной аксель в сравнении с четверными прыжками имеет еще один колоссальный плюс: зайти на этот прыжок можно с очень короткого разбега (два подряд тройных акселя Самоделкиной – видео найдете сами – делают это более чем очевидным) и благодаря этому прыжок не ломает программу так, как ее способны сломать четверные с заходами через весь каток.

Чем тройной аксель Аделии Петросян отличается от тройного акселя Сони Муравьевой, напишу позже, когда самолет в Челябинске сядет 😜», – написала журналист.

Кого потерял фигурный ЧР за год: Акатьева с травмой, Туктик и Трусова на паузе, Самоделкина в Казахстане

Коган об отсутствии Щербаковой и Трусовой на чемпионате России: «Спорт – живой организм. Каждый выбирает свой путь»