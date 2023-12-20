Елена Вайцеховская: «Соглашусь с Коганом, что отсутствие в линейке женского катания Трусовой и Щербаковой – невеликая потеря. А вот то, что нет Самоделкиной, мне жаль»
Елене Вайцеховской жаль, что Самоделкина не входит в число российских фигуристок.
Ранее сообщалось, что Софья Самоделкина планирует выступать за Казахстан.
«Соглашусь, пожалуй, с Александром Коганом в том, что отсутствие в линейке женского одиночного катания Александры Трусовой и Анны Щербаковой – невеликая потеря.
А вот то, что в числе российских фигуристок нет Софы Самоделкиной, лично мне жаль. Потому что у Софы есть тройной аксель – совершенно взрослый прыжок, который, на мой взгляд, более сложен, чем женские четверные. Хотя бы потому, что там нельзя сделать преротейшен.
Именно триксель, а не четверные – наиболее перспективная история на текущем витке развития, как мне кажется. Чем больше в том или ином турнире набирается спортсменок, владеющих этим элементом, тем более отчетливыми становятся очертания женского фигурного катания, близкого к идеалу.
Не стану настаивать на своей точке зрения, но мне кажется, что тройной аксель в сравнении с четверными прыжками имеет еще один колоссальный плюс: зайти на этот прыжок можно с очень короткого разбега (два подряд тройных акселя Самоделкиной – видео найдете сами – делают это более чем очевидным) и благодаря этому прыжок не ломает программу так, как ее способны сломать четверные с заходами через весь каток.
Чем тройной аксель Аделии Петросян отличается от тройного акселя Сони Муравьевой, напишу позже, когда самолет в Челябинске сядет 😜», – написала журналист.
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И еще осенью 2018, когда Алина проиграла ФГП Рике Кихире. Что мол грядут времена, когда без трикселя нужно будет курить бамбук, и в Пекине без него делать нечего(ага, Щербакова оценит, кстати, и Щербаковой с Трусовой в Пекине тоже быть не должно по пророчествам Вайц)
По итогу же и триксель, и квады могут не все выучить, и ни разу не факт, что с трикселем гарантированно выиграешь против стабильной мультиквадистки.
К тому же, совсем смех утверждать о Самоделкиной что-то, прыгать на тренировках прыжки в соло все горазды. Год без соревнований явно даром не прошел, и волнение было бы нехилое, кто сказал, что она чисто все бы сделала. И недокруты свои тоже далеко не факт, что сразу волшебным образом исправились
Вот цитата прямо со спортса:
Кто‑то останавливает или прекращает карьеру. Говорить, что кто‑то не участвует сегодня... да, такова жизнь. Каждый спортсмен, не только кого вы назвали, – потеря.
Трусову как лихо списала, а ведь так мечтала о новых тренерских руках для нее и длинной карьере. Как быстро восторги и ожидания поутихли.
думаю если бы Софа принимала участие в этом ЧР то бабаЛена страдала бы по отсутствию Лизы или любой другой фигуристки , главное чтобы она была не из ТШТ)
По поводу того, что на акселе нельзя сделать преротейшен, пусть Вайц посмотрит 3А Алисы Лью, которая за милую душу умудрялась скрутить едва ли не целый оборот ещё на льду)
Хотя от такого "специалиста" в ФК как Вайц подобные рассуждения не удивительны. Её ничего не смущает и с легкостью необыкновенной она рассуждает о наиболее перспективных историях женского одиночного на текущем витке развития))
Настоящая олимпийская чемпионка потеря невеликая
Вот чемпионка из Глорииджинс вам, жрите