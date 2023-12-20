Елена Вайцеховская: «Соглашусь с Коганом, что отсутствие в линейке женского катания Трусовой и Щербаковой – невеликая потеря. А вот то, что нет Самоделкиной, мне жаль»

Теги сборная России чемпионат России Елена Вайцеховская женское катание Александр Коган Анна Щербакова Александра Трусова Софья Самоделкина Софья Муравьева Аделия Петросян Фигурное катание

Елене Вайцеховской жаль, что Самоделкина не входит в число российских фигуристок.

Ранее сообщалось, что Софья Самоделкина планирует выступать за Казахстан.

«Соглашусь, пожалуй, с Александром Коганом в том, что отсутствие в линейке женского одиночного катания Александры Трусовой и Анны Щербаковой – невеликая потеря.

А вот то, что в числе российских фигуристок нет Софы Самоделкиной, лично мне жаль. Потому что у Софы есть тройной аксель – совершенно взрослый прыжок, который, на мой взгляд, более сложен, чем женские четверные. Хотя бы потому, что там нельзя сделать преротейшен.

Именно триксель, а не четверные – наиболее перспективная история на текущем витке развития, как мне кажется. Чем больше в том или ином турнире набирается спортсменок, владеющих этим элементом, тем более отчетливыми становятся очертания женского фигурного катания, близкого к идеалу.

Не стану настаивать на своей точке зрения, но мне кажется, что тройной аксель в сравнении с четверными прыжками имеет еще один колоссальный плюс: зайти на этот прыжок можно с очень короткого разбега (два подряд тройных акселя Самоделкиной – видео найдете сами – делают это более чем очевидным) и благодаря этому прыжок не ломает программу так, как ее способны сломать четверные с заходами через весь каток.

Чем тройной аксель Аделии Петросян отличается от тройного акселя Сони Муравьевой, напишу позже, когда самолет в Челябинске сядет 😜», – написала журналист.

Кого потерял фигурный ЧР за год: Акатьева с травмой, Туктик и Трусова на паузе, Самоделкина в Казахстане

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24 комментария
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Вайц такая смешная. Всех обсирает, а сама закрыла комментарии и из реакций оставила только палец вверх. Тонкая душевная организация у бабушки.
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Практически такую же оду тройному акселю пела Вайц после победы Лизы на ЧМ-15 с трикселем, когда все в мире бросились его учить, и в итоге никто не выучил,
И еще осенью 2018, когда Алина проиграла ФГП Рике Кихире. Что мол грядут времена, когда без трикселя нужно будет курить бамбук, и в Пекине без него делать нечего(ага, Щербакова оценит, кстати, и Щербаковой с Трусовой в Пекине тоже быть не должно по пророчествам Вайц)

По итогу же и триксель, и квады могут не все выучить, и ни разу не факт, что с трикселем гарантированно выиграешь против стабильной мультиквадистки.

К тому же, совсем смех утверждать о Самоделкиной что-то, прыгать на тренировках прыжки в соло все горазды. Год без соревнований явно даром не прошел, и волнение было бы нехилое, кто сказал, что она чисто все бы сделала. И недокруты свои тоже далеко не факт, что сразу волшебным образом исправились
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А для кого у нас чемпионат России проводится? Кто туда билеты покупает? Без чего у спорта нет жизни? Я думаю, что без зрителей и болельщиков. Так вот, для зрителей Трусова и Щербакова - огромная потеря.
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Такое ощущение, что вот она прямо старается придумать эти теории. Сидит и такая: «Так, что такого не делали ведущие фигуристки ЭГТ и делает любая другая беститульная спортсменка…а может мне про прыжки в воду начать писать…да, ну, бред какой-то»
+14
-5
+9
Ну когда Самоделкина будет стабильно выкатывать триксель на соревнованиях тогда и можно порассуждать какая это потеря для российского ФК. Опять же она по своей воле не участвует в нынешнем сезоне. Я понимаю барин заплатил, надо бабки отрабатывать и будем пиарить Самоделкину. Видать федерация Казахстана до сих пор не заинтересована в ней. Сейчас как минимум до мая будут пиарить Самоделкину
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Ещё триксель прыгает Муравьёва, и именно она достойна стать ЧР, - добавила Вайц. - А почему недостойна Петросян, которая тоже его прыгает, пока не придумала, но время до приземления в Челябинск ещё есть - причина обязательно будет найдена и сообщена всем болельщикам.
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А мне так не кажется…
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+7
Вообще-то Коган не так сказал.
Вот цитата прямо со спортса:
Кто‑то останавливает или прекращает карьеру. Говорить, что кто‑то не участвует сегодня... да, такова жизнь. Каждый спортсмен, не только кого вы назвали, – потеря.
+8
-2
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То что Самоделкина половину прошлого сезона провалила, а со второй половины снялась, Вайц не вспоминает. Теперь поём оды трикселю на тренировке.
Трусову как лихо списала, а ведь так мечтала о новых тренерских руках для нее и длинной карьере. Как быстро восторги и ожидания поутихли.
+6
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любит бабуля себя дурочкой выставлять....отсутствие топовых спортсменок делавших старшие квады-фигня, а отсутствие середнячка с мифическим трикселем который она чисто в прошлом сезоне не делала-великая трагедия))
думаю если бы Софа принимала участие в этом ЧР то бабаЛена страдала бы по отсутствию Лизы или любой другой фигуристки , главное чтобы она была не из ТШТ)
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Есть ли у Самоделкиной тройной аксель, можно будет сказать, только после того как она его сделает в соревновательном прокате, а не на тренировке.
По поводу того, что на акселе нельзя сделать преротейшен, пусть Вайц посмотрит 3А Алисы Лью, которая за милую душу умудрялась скрутить едва ли не целый оборот ещё на льду)
Хотя от такого "специалиста" в ФК как Вайц подобные рассуждения не удивительны. Её ничего не смущает и с легкостью необыкновенной она рассуждает о наиболее перспективных историях женского одиночного на текущем витке развития))
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Как же ей плевать и на фигуристов, и на фк в целом, тем более знаний там 0, человек живёт ненавистью к другому человеку, и отыгрывается на детях, которые ей во внуки годятся. Настала очередь Аделии. Ведь все заранее прекрасно понимают, что будет в тексте, и как вовремя, прям перед ЧР.
+5
-1
+4
Вайцеховская делает выводы по прыжкам без программы. Когда прыжки будут в программе, тогда и можно будет хоть как-то сравнивать их с квадами в программах.
+5
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ну вообще-то Коган сказал, что каждый кто уходит из спорта - это потеря...
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а по-моему отсутствие прыгуньи головй в воду еврейки вайцеховской вообще заметят все по чистоте воздуха. смердит старушка.
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Что она несёт?! Коган сказал вот что: "Каждый спортсмен, не только кого вы назвали, – потеря". Нет, надо вывернуть по-своему...
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Имея не ценим, а потерявши плачем (с)
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Очередная стрелка осциллографа увидела видос с прыжком и сделала далекоидущие выводы, основанные на ковырянии пальцем в самолете.
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можно ещё было написать, что отсутствие на этом турнире Медведевой и Загитовой - то-же не великая потеря, как и Слуцкой с Бутырской
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Ага

Настоящая олимпийская чемпионка потеря невеликая

Вот чемпионка из Глорииджинс вам, жрите
+3
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Эта софА сделала свой выбор, чего теперь ее вспоминать
+3
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Вот это бред дикий
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