Дмитрий Губерниев: «Любое комедийное шоу для Загитовой будет вести бессмысленно, если ее партнером буду не я»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание YouTube Алина Загитова Фигурное катание

Дмитрий Губерниев оценил желание Алины Загитовой запустить шоу на ютубе.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее анонсировала шоу «Постеры».

«Понятно, что любое комедийное шоу для Алины Загитовой будет вести бессмысленно, если ее партнером буду не я. Только вдвоем мы обречены на успех. Но у меня четыре федеральных канала, поэтому мне будет очень сложно найти время, чтобы вести комедийное шоу с Алиной Загитовой.

Сейчас у нее есть отличная возможность сконцентрироваться на своей школе в Татарстане, потом она может лишний раз наладить торговые связи с КНР. Если двигаться ближе к сородичам, то это все будет перспективно.

Я по-прежнему не просто верю в Алину Загитову, а считаю, что она лучшая среди нас! Она блистательная и талантливая телеведущая, теперь грезит и комедийным шоу. У Алины есть много вариантов реализовать себя, поэтому желаю ей всяческих удач», – сказал комментатор Губерниев.

«Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев». Алина Загитова снова в ударе

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22 комментария
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Несмотря на четыре федеральных канала, время для Загитовой Губерниев находит всегда. У самой Загитовой наверное нет столько времени на себя, сколько его есть у Губерниева.
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Ни одно событие в жизни Загитовой не обходится без комментов от Губера на эту тему)
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Губерниеву лечиться пора, такая зависимость от Алины😱Дяденьке около 60, а он цепляется к 20 летней девушке😱
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Ответ Олег Петровв
Несмотря на четыре федеральных канала, время для Загитовой Губерниев находит всегда. У самой Загитовой наверное нет столько времени на себя, сколько его есть у Губерниева.
И уж точно в 100500 раз больше, чем у Загитовой есть на Губерниева:)))
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«Только вдвоем мы обречены на успех»
Расскажите кто-нибудь дяде, что Загитова давно успешна без него )
Все эти несмешные попытки троллинга только показывают, насколько неактуален сам Губерниев. Хорош уже позориться 😂
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Губерниев на Алине пытается "заработать" очки) уже давно не смешно... Ну да, Алина всю свою юную жизнь посвятила спорту и не особо за книжками сидела - но у нее есть шанс все наверстать! А взрослому дядечке набраться такта и мудрости уже наверное не светит...
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Ответ BillShen
Это как это бессмысленно? Алина спокойно может вести свой стендап на тему "Я девочка, я не хочу читать книжки, я хочу платье!"
Его уже Медведева ведет. Хочет (и покупает) Картьешечки и крестики
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Лучший партнёр Губера это зеркало. Вот его пусть и троллит.
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Алине Загитовой успехов и удачи во всех ее делах и начинаниях.
Самое главное Спасибо ей за прекрасное ФК. Во всех городах на шоу с нею всегда Аншлаги . Зрители ее ценят , встречают и провожают овациями.
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Пришел рассказать, что у него четыре канала. Как бы не лопнул от собственной значимости. Неприятная, хитрожопая личность...
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А с чего он вообще взял, что это будет комедийное шоу, вроде никаких намёков на это не было.
По поводу его сарказма про Китай. Татарстан сейчас тесно сотрудничает с Китаем.
Вот сегодня : "В городе Чанчунь (КНР) под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова и заместителя начальника Секретариата народного правительства провинции Цзилинь Люя Хайцяня прошел круглый стол «Цзилинь-Татарстан».
Осенью был первый российско-китайский форум "Ростки" в Казани.
Так что Губерниев, как обычно, мимо.
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Ответ Ольга Ив
А с чего он вообще взял, что это будет комедийное шоу, вроде никаких намёков на это не было. По поводу его сарказма про Китай. Татарстан сейчас тесно сотрудничает с Китаем. Вот сегодня : "В городе Чанчунь (КНР) под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова и заместителя начальника Секретариата народного правительства провинции Цзилинь Люя Хайцяня прошел круглый стол «Цзилинь-Татарстан». Осенью был первый российско-китайский форум "Ростки" в Казани. Так что Губерниев, как обычно, мимо.
Так ему все равно какое, лишь бы что-то написать. Всерьез его все равно не воспримут.
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Ответ Zhuuuzhik
Не надоело Губерниеву стебать Алину? Как бы никто не спорит, что он лучше неё, как ведущий, и что? Мало что ли у нас блогеров? Или зависть, что лучшей ведущей стала Алина в каком-то очередном конкурсе, покоя не даёт (да, это удивляет не только Дмитрия)? Не пора ли отстать от девушки?
Вы думаете это зависть? Это так скажем понимание всей абсурдности ситуации. А по большому счëту ему всё травно, просто мелет языком и всё.
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Алина о таких, как Губерниев и не вспоминает, а тот все не успокоится. Алина успешна везде и во всем. Займитесь своими делами Дмитрий. Надоели уже ваше желание примазаться к ОЧ. Вам это не грозит.
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У всех на устах Алина Загитова! Она может вести, что захочет, и всегда будет в центре внимания.
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Так любое интервью Загитовой и есть комедийное шоу, зачем ей старый Губер? В плане комедии она удивительно самодостаточна
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Не надоело Губерниеву стебать Алину?

Как бы никто не спорит, что он лучше неё, как ведущий, и что? Мало что ли у нас блогеров?

Или зависть, что лучшей ведущей стала Алина в каком-то очередном конкурсе, покоя не даёт (да, это удивляет не только Дмитрия)?

Не пора ли отстать от девушки?
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