Дмитрий Губерниев: «Любое комедийное шоу для Загитовой будет вести бессмысленно, если ее партнером буду не я»
Дмитрий Губерниев оценил желание Алины Загитовой запустить шоу на ютубе.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее анонсировала шоу «Постеры».
«Понятно, что любое комедийное шоу для Алины Загитовой будет вести бессмысленно, если ее партнером буду не я. Только вдвоем мы обречены на успех. Но у меня четыре федеральных канала, поэтому мне будет очень сложно найти время, чтобы вести комедийное шоу с Алиной Загитовой.
Сейчас у нее есть отличная возможность сконцентрироваться на своей школе в Татарстане, потом она может лишний раз наладить торговые связи с КНР. Если двигаться ближе к сородичам, то это все будет перспективно.
Я по-прежнему не просто верю в Алину Загитову, а считаю, что она лучшая среди нас! Она блистательная и талантливая телеведущая, теперь грезит и комедийным шоу. У Алины есть много вариантов реализовать себя, поэтому желаю ей всяческих удач», – сказал комментатор Губерниев.
«Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев». Алина Загитова снова в ударе
Расскажите кто-нибудь дяде, что Загитова давно успешна без него )
Все эти несмешные попытки троллинга только показывают, насколько неактуален сам Губерниев. Хорош уже позориться 😂
Самое главное Спасибо ей за прекрасное ФК. Во всех городах на шоу с нею всегда Аншлаги . Зрители ее ценят , встречают и провожают овациями.
По поводу его сарказма про Китай. Татарстан сейчас тесно сотрудничает с Китаем.
Вот сегодня : "В городе Чанчунь (КНР) под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова и заместителя начальника Секретариата народного правительства провинции Цзилинь Люя Хайцяня прошел круглый стол «Цзилинь-Татарстан».
Осенью был первый российско-китайский форум "Ростки" в Казани.
Так что Губерниев, как обычно, мимо.
Как бы никто не спорит, что он лучше неё, как ведущий, и что? Мало что ли у нас блогеров?
Или зависть, что лучшей ведущей стала Алина в каком-то очередном конкурсе, покоя не даёт (да, это удивляет не только Дмитрия)?
Не пора ли отстать от девушки?