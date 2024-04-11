Дмитрий Губерниев: «Любое комедийное шоу для Загитовой будет вести бессмысленно, если ее партнером буду не я»

Дмитрий Губерниев оценил желание Алины Загитовой запустить шоу на ютубе.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее анонсировала шоу «Постеры».

«Понятно, что любое комедийное шоу для Алины Загитовой будет вести бессмысленно, если ее партнером буду не я. Только вдвоем мы обречены на успех. Но у меня четыре федеральных канала, поэтому мне будет очень сложно найти время, чтобы вести комедийное шоу с Алиной Загитовой.

Сейчас у нее есть отличная возможность сконцентрироваться на своей школе в Татарстане, потом она может лишний раз наладить торговые связи с КНР. Если двигаться ближе к сородичам, то это все будет перспективно.

Я по-прежнему не просто верю в Алину Загитову, а считаю, что она лучшая среди нас! Она блистательная и талантливая телеведущая, теперь грезит и комедийным шоу. У Алины есть много вариантов реализовать себя, поэтому желаю ей всяческих удач», – сказал комментатор Губерниев.

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