Губерниев о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале: «Камиле надо брать пример с Алины Загитовой, которая лучшая среди нас!»

Теги телевидение сборная России Первый канал Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Камила Валиева Фигурное катание

Губерниев высказался о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале.

Фигуристка сообщила об этом во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin.

«Это прекрасно! Пускай Камила ведет это новое шоу! Валиева не пропадет – будет кататься в шоу программах, вести шоу на Первом канале. Дай Бог ей здоровья и удачи!

Только Валиевой надо учиться, потому что работа телеведущего это все-таки профессия. Она же потратила много времени, чтобы стать фигуристкой мирового уровня, поэтому здесь тоже надо постараться.

Камиле надо брать пример с Алины Загитовой, которая лучшая среди нас!» – сказал Дмитрий Губерниев.

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44 комментария
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какой пренеприятнейший тип)
что внешне, что внутренне...
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Губерниеву самому то не надоело, всякий раз приплетать Алину ? Уже на диагноз смахивает.
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Классно тогда Алина губера отшила, до сих пор дядьку корежит.
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Совсем не поклонница Загитовой в роли ведущей и прочих "проявлениях", но Губеру бы тоже кто-нибудь, наконец, сказал, что дважды повторенная шутка становиться глупостью.
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Ответ Westmoreland
Классно тогда Алина губера отшила, до сих пор дядьку корежит.
Да уж помню как на колени рухнул этот медведь, вот его до сих пор не отпускает ...так опозорился!
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Не дай Бог стать Загитовой похожей на губерниева, это было бы катастрофой.
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))) ну это уже идея-фикс , форма невроза))) просто не может не упомянуть Алину )))
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А вообще любопытно: как что-то ляпнет загитова, обзвонят всех, как тат обзовет девочку г....., то никто никому...
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Переклинило Губера и никак не отпустит. Биатлон и лыжи на перерыве, а этот неугомонный без отдыха трудится.
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Этот не думая орущий пафосные фразы Губерниев считает себя асом, и до глубины души чем то оскорблён, что мы до сих пор понять не можем.
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Ответ Nina Mihajlova
какой пренеприятнейший тип) что внешне, что внутренне...
Это...да, что есть, то - есть! А если поспрашивать о нем мнения лыжников и биатлонистов, то картина будет совсем неприглядная!
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Задолбал Губернией своим трепом .
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Вот же чудак.....не может без Алины.
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Ответ Viks
Камиле надо брать пример с Алины Загитовой, которая лучшая среди нас!» – сказал Дмитрий Губерниев.--- С Загитовой конкурировать невозможнно - у неё сородичи китайцы.
С Алиной невозможно конкурировать.
Красавица и все возможные титулы при ней. Чистое золото.
Приходится придумывать чемпионок сердец, богинь, героев 😀
Чтобы читатель пришёл на пост обязательно нужно в заголовок поставить имя Алины Заготовок.
Знаете, это реально работает.
И ещё, пока остальные спортсменки изо всех сил пытаются удержать свою фанбазу,
за Алиной стоит несокрушимая, проверенная временем стена болельщиков.
Пока все треплют слово "сородичи", глава Татарстана Минниханов чётко объяснил , где общие корни. И к большому сожалению некоторых спортсменок, претендующих на популярность в Китае, китайцы очень мило и доброжелательно отнеслись к высказыванию Алины. Количество поклонников Алины в Китае растёт.
Так что у Алины всё прекрасно.
+15
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+9
Мне в принципе нравится Губер как ведущий и в принципе не нравится Загитова, но это чересчур, не к месту и глупо. Пытается проехаться по девушке, в итоге получается хуже некуда для самого.
+16
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+9
Не может Камила брать пример с Алины. Ками допингер, а Алина вне подозрений
+20
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+8
Губерниев читает все комментарии в спортсе?
И чего он к Алине пристал?
+14
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Надеюсь , что Камила не допустит ошибок Загитовой.
+8
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+7
Губерниев в своём репертуаре 😏
+9
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Нет более жалкого зрелища, чем несмешной клоун.
+11
-4
+7
Тролль)
+13
-8
+5
Ой не надо. Нас одной Загитовой хватает, с ее сородичами и прочим бредом.
+20
-16
+4
Ответ Tresk2
Надеюсь , что Камила не допустит ошибок Загитовой.
У нее свои ошибки)))
+6
-2
+4
Не надо брать с нее пример. Камила вполне сносно изьясняется, умничка. А Губерниеву хватит тролить Загитову, у нее дикция такая и нет способностей к ораторству, бывает.
+20
-16
+4
Жванецкий точно подметил - «обидно, когда твои мечты сбываются у других», видимо Дмитрию уж очень мечталось победить в той одиозной голосовалке, обида уже который год не отпускает, жалок.У Алины две «Серебряные лани», можно ещё и им позавидовать, это хотя бы понятнее.
+13
-10
+3
У Дмитрия кризис жанра
+7
-4
+3
Лечиться пора,батенька
+3
-1
+2
Камила будет вести по своему: тщательно заученные фразы, ужимки, хихиканье. Не натуральная она. Её будут критиковать, а это неприятно.
Сколько бы не говорили, что привыкли, к этому нельзя привыкнуть.
+8
-6
+2
Ответ Адриана
Вот же чудак.....не может без Алины.
Да уж....похоже на зависимость, а это- чревато, не пришлось бы кодировать, пока не поздно!?
+7
-5
+2
На всякий случай, подлизнул Валиевой. Мало ли чего... А Алину приплел, чтобы читали... Ушлый дядя...
+3
-2
+1
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