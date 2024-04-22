Губерниев о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале: «Камиле надо брать пример с Алины Загитовой, которая лучшая среди нас!»
Губерниев высказался о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале.
Фигуристка сообщила об этом во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin.
«Это прекрасно! Пускай Камила ведет это новое шоу! Валиева не пропадет – будет кататься в шоу программах, вести шоу на Первом канале. Дай Бог ей здоровья и удачи!
Только Валиевой надо учиться, потому что работа телеведущего это все-таки профессия. Она же потратила много времени, чтобы стать фигуристкой мирового уровня, поэтому здесь тоже надо постараться.
Камиле надо брать пример с Алины Загитовой, которая лучшая среди нас!» – сказал Дмитрий Губерниев.
что внешне, что внутренне...
Красавица и все возможные титулы при ней. Чистое золото.
Приходится придумывать чемпионок сердец, богинь, героев 😀
Чтобы читатель пришёл на пост обязательно нужно в заголовок поставить имя Алины Заготовок.
Знаете, это реально работает.
И ещё, пока остальные спортсменки изо всех сил пытаются удержать свою фанбазу,
за Алиной стоит несокрушимая, проверенная временем стена болельщиков.
Пока все треплют слово "сородичи", глава Татарстана Минниханов чётко объяснил , где общие корни. И к большому сожалению некоторых спортсменок, претендующих на популярность в Китае, китайцы очень мило и доброжелательно отнеслись к высказыванию Алины. Количество поклонников Алины в Китае растёт.
Так что у Алины всё прекрасно.
И чего он к Алине пристал?
Сколько бы не говорили, что привыкли, к этому нельзя привыкнуть.