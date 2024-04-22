Губерниев о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале: «Камиле надо брать пример с Алины Загитовой, которая лучшая среди нас!»

Губерниев высказался о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале.

Фигуристка сообщила об этом во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin.

«Это прекрасно! Пускай Камила ведет это новое шоу! Валиева не пропадет – будет кататься в шоу программах, вести шоу на канале. Дай Бог ей здоровья и удачи!

Только Валиевой надо учиться, потому что работа телеведущего это все-таки профессия. Она же потратила много времени, чтобы стать фигуристкой мирового уровня, поэтому здесь тоже надо постараться.

Камиле надо брать пример с , которая лучшая среди нас!» – сказал .